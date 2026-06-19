Aún no se ha estrenado pero 'Spider-Man: Brand New Day' ya está arrasando. Sólo otra película la supera en preventa de entradas y es del mismo Spider-Man

Puede haber cansancio superheroico, e incluso hay algunos que ya anuncian la muerte del Universo Marvel antes de tiempo, pero lo cierto es que algunos nombres siempre van a dar buenos resultados en taquilla: Batman, Los Vengadores, Black Panther o Spider-man siguen movilizando al público como si no lleváramos decenas y decenas de películas y series a nuestras espaldas... Y la prueba está en el absoluto bombazo que ha supuesto ya 'Spider-man: Brand New Day' en su primer día de ventas.

¡Spider-éxito!

Fandango ya ha anunciado que, un día después de poner a la venta las entradas para la cuarta parte de 'Spider-man', ha arrasado con todo. De hecho, para encontrar otra película que la supere en ventas en su primer día hay que irse hasta 2021, cuando se estrenó... 'Spider-man: No Way Home'. Vamos, que el único capaz de superar a Spider-man es Spider-man.

En tan solo 24 horas, 'Spider-man: Brand New Day' ya se ha convertido en la película de 2026 con más preventas, sobrepasando a 'Proyecto Salvación' o 'La Odisea'. A estas alturas, lo raro sería que no consiguiera más de 200 millones de dólares solo en Estados Unidos en su primer fin de semana, convirtiéndose, ya de paso, en la primera película de la historia en hacerlo sin el apoyo de IMAX.

Probablemente el mayor estreno del año en taquilla se debata, de hecho, entre esta y 'Vengadores: Doomsday', así que, al final, todo queda en casa. La fatiga superheroica es para los demás.

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