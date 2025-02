Hoy en Netflix, una de las mejores películas de acción de los últimos años y de la filmografía de Pedro Pascal. Una estupenda secuela que supera a su predecesora

El cine de acción de Hollywood sigue dándonos grandes alegrías de vez en cuando, pero es cierto que el dominio brutal de la figura del superhéroe ha llevado a que cada vez se espacien más. Uno de los casos más recientes que recuerdo es el de 'The Equalizer 2', una secuela superior a la ya de por sí estimable primera entrega. La tenemos disponible para ver en Netflix, y es mi recomendación para hoy y para cualquier tarde donde te apetezca un buen thriller.

Antoine Fuqua firma una secuela ejemplar

'The Equalizer 2' recupera a Denzel Washington como Robert McCall, quien aquí tendrá que investigar la muerte de una aliada suya y en paralelo ayuda a un adolescente problemático de su barrio. Ya de entrada es una película que opta por un enfoque diferente al de su predecesora, algo que se agradece mucho, pero es en su tramo final cuando alcanza un nivel de brillantez totalmente inesperado.

Solamente ese último acto de 'The Equalizer 2' ya vale más que el 90% de las películas de acción de Hollywood de lo que llevamos de siglo XXI. Tanto la ambientación como el tramo de puesta en escena, el control de los espacios, la contundencia de la acción como el clima de tensión que genera el director, Antoine Fuqua, te sumergen de lleno en lo que sucede en pantalla.

Por su parte, Washington vuelve a manejarse con mucha soltura en un personaje al que ha cogido tanto aprecio que luego volvimos a verle en 'The Equalizer 3' (y ya es oficial que habrá dos secuelas más). Aquí además está muy bien acompañado por parte del resto del reparto, sobre todo un Pedro Pascal, de moda actualmente gracias a éxitos como 'The Last of Us', estrenos como 'Gladiator II' y el tráiler de 'Los 4 Fantásticos'; el actor logra exprimir un personaje que sobre el papel tampoco daba para tanto y que se sitúa como uno de sus mejores trabajos en la gran pantalla.

Junto a ellos destacan otros secundarios de lujo como Melissa Leo y Bill Pullman. En definitiva, 'The Equalizer 2' es un pasatiempo muy efectivo (el propio Denzel Washington nos comentó en su momento: "Voy al cine a que me entretengan, no a que me eduquen"), una película que sabe que la acción es muy importante, como también dotar a la historia de algo de emoción para que el público se implique más con sus personajes.

