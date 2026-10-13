Ya es oficial. Netflix anuncia el estreno de una de las mejores películas de terror de los últimos años para antes del próximo Halloween

Una cosa que hace muy bien Netflix es aprovechar que es el servicio de streaming número 1 del mundo para conseguir de vez en cuando títulos que deberían ser exclusivos de otras plataformas. El nuevo ejemplo de ello lo tenemos con que ya sea oficial la llegada a Netflix de 'Weapons', una de las mejores películas de terror de los últimos años.

Además, la fecha elegida por Netflix no parece para nada casual, ya que será el 24 de octubre de 2026 cuando se incorpore al catálogo de la plataforma en España, -algo que ya se promociona dentro del propio servicio-, dada la cercanía de Halloween. Luego estará allí un tiempo -seguramente por un máximo de un año- y lo suyo es que vuelva entonces a ser un título exclusivo de HBO Max.

Imprescindible

'Weapons' cuenta la historia de cómo todos los niños de una clase menos uno desaparecer de forma misteriosa una noche. Eso desata una ola de caos en el pequeño pueblo donde ha sucedido, siendo la profesora de ellos la primera sospechosa. Obviamente, no todo va a ser para nada tan sencillo.

El indiscutible éxito de 'Weapons' a todos los niveles fue la confirmación definitiva de que Zach Cregger es uno de los grandes nombres del cine de terror reciente. Ya había dado la sorpresa con 'Barbarian' y este mismo año revalidó su posición con la estupenda 'Resident Evil', donde volvió a coincidir con Austin Abrams.

Mezclando terror con comedia, Cregger construye aquí una película muy singular que va reinventándose con ingenio hasta que termina de poner todas las cartas encima de la mesa. Es entonces cuando presenta al personaje que ha tenido un mayor impacto popular, pero mejor no entrar mucho en ello por si alguien todavía ha esquivado esa información.

Realizada con un solvente presupuesto de 38 millones de dólares -lo cual ayudó a tener en su reparto a actores tan solicitados y con el talento de Julia Garner o Josh Brolin-, 'Weapons' arrasó con una recaudación mundial de 270 millones de dólares. Además, la crítica la apoyó con un 93% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y se llevó para casa el premio a mejor actriz de reparto para Amy Madigan.

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