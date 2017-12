Los 19 momentos más impactantes del cine de 2017

Seguimos con el repaso a lo mejor del año, y tras elegir los momentos más impactantes de las series de televisión vamos ahora con un repaso a esos instantes de las películas de 2017 que nos dejaron con la boca abierta.

El factor sorpresa no es necesario para dejarnos impresionados o espantados pero hay muchas escenas inesperadas en esta selección y no creo que sea buena idea descubrirlas aquí. Para ahorrar posibles disgustos, aviso que hay SPOILERS de 'Múltiple' ('Split'), 'Déjame salir' ('Get Out'), 'La cura del bienestar' ('A Cure for Wellness'), 'Vida' ('Life'), 'Spider-Man: Homecoming', 'Madre' ('mother!'), 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' y 'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi'). Si has visto estas películas, vamos allá:

Hola, Kong

Hemos visto varias versiones de King Kong pero Jordan Vogt-Roberts se las ingenió para dejarnos asombrados con la presentación del gran simio en 'Kong: La isla calavera' ('Kong: Skull Island'). Una escena espectacular.

El cameo de 'Múltiple'

M. Night Shyamalan tenía reservado un último giro sorpresa al final de la película con la aparición de David Dunn (Bruce Willis), el protagonista de 'El protegido' ('Unbreakable'). Como sabrás, hay una tercera entrega en marcha titulada 'Glass'.

El GIRO de 'Déjame salir'

La ópera prima de Jordan Peele propone un sorprendente juego con el espectador y tiene uno de los mejores giros del año: el momento en el que el protagonista descubre que su novia tiene una perturbadora fijación con los jóvenes negros...

El incesto de 'La cura del bienestar'

En una película tan retorcida y siniestra no faltan momentos impactantes pero creo que es más destacado es el que sucede en el tramo final, cuando el protagonista descubre lo que está pasando en el hospital mientras Volmer (Jason Isaacs) penetra a su propia hija con un dedo que luego huele profundamente.

Pennywise tiene hambre

La presentación del monstruoso Pennywise, atrapando a su primera víctima (la primera que vemos) posiblemente el mejor momento de esta adaptación de la obra de Stephen King. Inquietante, aterradora y cruda.

Wonder Woman cruza el campo de batalla

Ya conocemos sus habilidades, y que tiene una eficaz defensa contra las balas, pero el momento en el que Diana decide detenerse, alzarse y cruzar la llamada "Tierra de Nadie" ("No Man's Land") para detener la matanza logra el objetivo de dejarte pegado a la pantalla con los ojos como platos. Sí, es una mujer maravillosa.

La boca de Superman en 'Liga de la Justicia' ('Justice League')

El esperado regreso del hombre de acero quedó involuntariamente cómico debido a la problemática post-producción de la última película de DC. Henry Cavill tuvo que rodar nuevas escenas con bigote y al intentar borrárselo por CGI, quedó esta chapuza digna de Cecilia Giménez.

César conoce al Coronel

Hay muchos momentos intensos y sorprendentes en 'La guerra del planeta de los simios' ('War For the Planet of the Apes'), uno de los mejores blockbusters de los últimos años, pero la escena que me dejó con la boca abierta fue el primer encuentro entre César y el malvado Coronel. No es sólo la primera vez que se ven, el momento es clave para presentar al villano y la trágica evolución del héroe...

La rata de '1922'

Creo que la imagen lo dice todo pero es además la identidad del personaje y cómo ha acabado ahí. Es un momento que captura todo lo que ha hecho mal el protagonista y la pesadilla que le espera...

El fantasma en el futuro

'A Ghost Story' es una de las propuestas más originales del año, llevando a su protagonista a un increíble viaje de descubrimiento. Puede que la escena de Rooney Mara con la tarta sea la más intensa, pero a mí me dejó completamente K.O. el paseo del fantasma por el futuro.

Peter Parker conoce a su enemigo en inesperadas circunstancias

Michael Keaton no decepcionó en su regreso al cine de superhéroes y dejó uno de los pocos villanos memorables del Universo Marvel. Todas sus escenas son estupendas pero el giro en el que Peter Parker descubre quién es realmente da lugar a los mejores minutos de 'Spider-Man: Homecoming' (tanto dentro de la casa como en el coche).

La primera muerte en 'Vida (Life)'

Cargarse en primer lugar a Ryan Reynolds, y de una forma tan violenta, fue una de las pocas y mejores sorpresas de un film que apuntaba a ser más interesante pero termina siendo lo de siempre: personajes muriendo uno a uno ante un bicho imparable y excesivamente inteligente.

Esto es lo que pasa cuando enfadas a Godzilla

Hemos visto muchas películas sobre este monstruo pero, igual que pasa en 'Kong', 'Shin Godzilla' consigue impactar con su nuevo acercamiento al icono del cine japonés, sobre todo en el momento en el que termina su evolución y desata toda su furia contra la ciudad de Tokio. La estupidez humana no tiene solución...

Fassbender enseña a tocar la flauta a otro Fassbender

Ridley Scott nos vendió 'Alien: Covenant' como todo lo que queríamos ver en 'Prometheus' pero la secuela es tan decepcionante y absurda que 'Prometheus' ya no nos parece tan mala. Aun así, este cineasta no ha perdido su talento para crear imágenes y escenas memorables, y ha dejado para la posteridad el peculiar momento íntimo entre Walter y David.

El canibalismo familiar de 'Crudo'

Ha sido una de las películas más comentadas del año por algunas escenas muy incómodas, violentas y desagradables, así que hay varios momentos que podríamos destacar pero creo que el más poderoso es ese en el que la protagonista decide dar el paso, confiar en su instinto y probar un bocado de carne humana.

El padre de Peter Quill es el mayor hijo de p*** de la galaxia

El nombre de Ego ya era una pista, y el personaje era demasiado encantador y bueno para ser cierto, pero la verdad sobre el padre de Peter Quill, y su plan, es mucho peor de lo que cabía imaginar. La elección de Kurt Russell ya era una decisión genial pero este giro y todo lo que provoca es una de las razones por las que adoro 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2'.

La bomba de 'En este rincón del mundo'

Si el ejército japonés hubiese lanzado dos bombas nucleares sobre localidades estadounidenses, Hollywood no habría dejado de plasmar la infamia; pero fue al revés, y es el cine japonés el que está haciendo autocrítica y mostrando los efectos de aquella guerra en su población. Este film es muy especial, y la escena de la bomba es el dramático giro que termina por transformar la vida de la protagonista.

El destrozo del bebé en 'Madre!'

La última película de Darren Aronofsky (que confiesa haber quedado "traumatizado" por la experiencia) es un intenso viaje lleno de sorpresas y situaciones extrañas que generan toda clase de sensaciones y lecturas. Sin duda, el momento más salvaje es el que tiene lugar cuando la protagonista descubre que le han arrebatado a su hijo recién nacido...

Adiós, Snoke

La muerte de Luke es el giro más dramático del 'Star Wars: Los últimos jedi' pero creo que el momento más inesperado e impactante es el asesinato de Snoke a manos de su aprendiz; una sorpresa redondeada por ver a Kylo Ren y Rey luchando juntos.

Hasta aquí mi selección, ¿hay otros momentos de cine que te hayan impactado este año? Aporta tu opinión en la sección de comentarios.