Emmy 2020: las 23 series con más posibilidades de ser nominadas

El próximo martes 28 de julio sabremos los nominados a los Premios Emmy 2020, la gran fiesta de la televisión estadounidense. Ha sido una temporada rara pero eso no implica que no hayamos tenido buenas series que bien merecen una entrada entre las nominaciones de este año.

Así que vamos a jugar a adivinos e intentar discernir las 23 series, emitidas entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020, que más probabilidades tienen de estar nominadas.

Hemos tenido en cuenta varios criterios como las estimaciones en portales especializados como GoldDerby, las críticas, el cómo se han comportado en la temporada de premios televisivos, el ruido que han estado haciendo en estos meses... y, por supuesto, las sensaciones que nos está dejando este atípico curso televisivo.

Mejor drama

La categoría de mejor drama, la reina de la noche y la que quizás tenga mucho donde elegir una vez que se ha jubilado 'Juego de Tronos'. Todo el mundo está buscando la sucesora, pero creo que HBO ya lleva años abonando terreno y series como 'Succession' son entradas seguras entre las ocho que, como mucho, tendrá la categoría.

Si bien 'Succession' pasó un poco desapercibida en su primer año (por el que fue nominado), de repente 2019 fue el año en el que todo el mundo comenzamos a hablar de la crónica de esta familia de ricachones. Es la gran favorita para ganarse un puesto en los Emmy 2020 después de ganar el Globo de Oro, los Critic Choice Awards y ser nominada a mejor Drama y Programa del año en los TCA.

Ojala pudiera decir lo mismo de 'Euphoria' que, pese a estar presente en dichos premios, no tengo tan claro que vaya a aterrizar entre las nominadas, al igual que la otra gran serie "estrella", 'Westworld'. Otras "niñas bonitas" de HBO como 'Big Little Lies' y 'La amiga estupenda' podrían dar la sorpresa con sus respectivas segundas temporadas.

Por otro lado la categoría sin duda tendrá a los sospechosos habituales de estos últimos años: las respectivas temporadas 5 y 3 de 'Better Call Saul' y 'Ozark' tienen casi garantizadas un hueco. Hablando de Netflix, este año hemos tenido 'The Crown' con una temporada 3 que ha sido excelente y la serie sigue siendo bastante estimada en Hollywood y 26 nominaciones la preceden. Por su parte, el factor temporada final de 'Orange is the new black' da bastantes puntos a la dramedia carcelera.

Lo que parece también casi segura es que la temporada 2 de 'Pose' aparecerá por aquí como gran representante del mundo de Ryan Murphy. Además, el regreso de 'El cuento de la criada' parece una entrada segura y, por último, 'The Morning Show' puede ser la serie que le dé a Apple TV+ su entrada en los Emmy ya que es una de estas ficciones metatelevisivas que suelen gustar en la industria.

Finalmente (pero no menos importante), si nos metemos en series más "convencionales", no hay que descartar la presencia de 'This is us' un año más. Pero mi deseo personal es ver la excelente 'The Good Fight' entre las nominadas de este año... pero no pinta bien el pronóstico.

Y los nominados son...

Si tuviésemos que escoger ocho dramas, estas serían las que más probable se digan el próximo martes son:

'Succession'

'Better Call Saul'

'The Crown'

'Ozark'

'Pose'

'The Morning Show'

'El cuento de la criada'

'Orange is the New Black'

Mejor Comedia

La despedida de 'Modern Family' marca el final de una era de las sitcoms de televisión en abierto (ya no quedaría ninguna imperdible de larga duración). Otrora reina de las comedias en cuanto a los Emmy se refería, la Academia tiene una última oportunidad de reconocer al clan Pritchett/Dunphy.

No es que sea la única oportunidad de las networks de entrar en las nominaciones a mejor comedia: 'La extraordinaria Playlist de Zoey' de NBC ha engatusado a la crítica y es la comedia nueva más destacada de la temporada... pero tendrá que competir con otras más consolidadas en el círculo académico como 'Black-ish'.

Hablando de últimas temporadas, no debemos olvidar que en los últimos meses hemos despedido tanto a 'The Good Place' como a 'Silicon Valley'. La serie del más allá está bastante mejor considerada y, de hecho, sigue siendo una habitual del circuito de premios. Respecto a la de HBO, creo sinceramente que tanto 'Insecure' como 'Larry David' tienen más posibilidades de estar nominadas, y mi apuesta iría a la serie de Issa Rae casi sin dudarlo.

Fue la gran sorpresa de los Emmy 2019 y tiene pinta de que va a repetir: la popularidad y buen hacer de 'Schitt's Creek' sigue encandilando y ganando puestos para ser considerada por los de la Academia. Netflix, por su parte, parece tener la entrada asegurada a los premios gracias a 'El método Kominsky'. 'Dead to me' ya estuvo nominada el curso pasado, pero los premios de este parecen fijarse más en los roles interpretativos que en la serie en conjunto.

Tras el triunfo de 'Fleabag' el año pasado, la contendiente es 'La maravillosa Sra. Maisel'. Si bien el enamoramiento con la serie de Amy Sherman-Palladino parece haberse enfriado, su preciso buen hacer sigue mereciendo toda la atención del mundo.

Si vamos con el mundo de las novatas, tanto 'Ramy' como 'The Great' suenan con mucha fuerza mientras que el 'Yo nunca' de Netflix podría ser una bastante grata sorpresa. Finalmente, mis deseos van a 'Lo que hacemos en las sombras', que en esta segunda temporada se ha perfeccionado de un modo asombroso.

Y los nominados serían...

Si tuviésemos que elegir, labor harto difícil, diría que las ocho comedias nominadas de este año serán:

'Modern Family'

'Lo que hacemos en las sombras'

'El método Kominsky'

'La maravillosa Sra. Maisel'

'Schitt's Creek'

'The Great'

'The Good Place'

'Ramy'

Mejor serie limitada

El repaso nos ha llevado a una categoría que, si bien es más corta, es más contundente en cuanto a calidad. Y aquí tenemos un combate monumental en el que hay dos series que lo extraño es que no estuviesen. La primera es 'Watchmen'. Vale que en HBO hayan sido ambiguos con el tema de si habrá o no más episodios, pero en principio parece estar contando como serie limitada. Y una serie limitada que, pese a estrenarse el pasado octubre sigue de plena vigencia en la conversación social actual.

La segunda es 'Normal People', el drama romántico de BBC y Hulu que ha nacido con la etiqueta de "serie del año" bajo el brazo y es, sin duda, la gran entrada de la plataforma para la categoría. Hablando de Hulu, tampoco hay que descartar la aparición de 'Little Fires Everywhere' con Reese Witherspoon y Kerry Washington, que probablemente lideren las categorías interpretativas.

'Mrs. America', por su parte, está fuerte en este sentido y su mensaje y paralelismo sociopolítico puede auparla al olimpo seriéfilo. Puede ser un año con gran presencia de series protagonizadas por mujeres y sus potentes historias inspiradas en casos reales y las miniseries de Netflix 'Creedme' y 'Unorthodox' son entradas casi fijas en esta lista de nominadas.

Volviendo a HBO, este año tiene en 'La conjura contra América' de David Simon y 'La innegable verdad' de Derek Cianfrance sus principales bazas. La segunda, sin embargo, no ha contado con la alabanza unánime de la crítica a pesar del estupendo trabajo de Mark Ruffalo que, sí o sí, estará nominado como mejor actor.

En el "limbo" quedan miniseries muy "de emmys" como 'La voz más alta', con su retrato del magnate Roger Aisles o la "amas o la odias" 'Hollywood' de Ryan Murphy. Apple TV+ podría tener otra oportunidad de entrar con la bastante estimable 'Defender a Jacob' que, si bien ha pasado desapercibida ha resultado ser una de las mejores series de la plataforma. Finalmente mi deseo va para 'Devs', con un Alex Garland hipnótico y reflexivo en su ciencia ficción.

Y los nominados podrían ser:

Al contrario que las categorías anteriores, esta no tendrá un fijo de ocho series. Por tanto creo que el juego estará entre estas siete: