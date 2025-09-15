'The Studio' es la mejor serie de comedia para los Emmy 2025, cumpliendo con todas las expectativas

Hacer reír no es algo fácil. Menos aún, cuando durante años, en los Emmy han considerado que 'The Bear' es una serie con la que nos partimos constantemente. Este año, los premios que otorga la propia academia televisiva han dejado a los cocineros de lado y le han dado el premio a la gran favorita, 'The Studio', una comedia pura y dura rodada con personalidad propia y utilizando un guion que puede ser café para los más cafeteros, sí, pero merece todos los halagos del mundo por reinventar un género que estaba un poco anquilosado.

¡Gracias, Sal Saperstein!

Se veía venir, por otro lado: a pesar de la victoria más que merecida de Jean Smart y Hannah Einbinder por 'Hacks', todo el mundo sabía lo mucho que en Hollywood iba a gustar 'The Studio'. Seth Rogen ha subido al escenario hasta en 4 ocasiones para recibir galardón tras galardón, asegurando que no tenía nada preparado. Ya podría haberse escrito algo, porque la serie se lo ha llevado todo, algo sorprendente para una serie novata.

Por supuesto, 'The Studio' está más que renovada para una temporada 2 en Apple TV+ y, de hecho, se vio a Rogen sacando fotografías para poder localizar un futuro episodio ambientado en el Festival de Venecia. La serie, mientras Hollywood esté en plena debacle creativa, puede tener fuelle para años y años, así que solo queda sentarse y disfrutar.

En este caso, la serie competía contra 'Colegio Abbott', 'The Bear', 'Hacks', 'Nadie quiere esto', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Terapia sin filtro' y 'Lo que hacemos en las sombras' en un año que demuestra la fuerza absoluta y colosal de la comedia televisiva, pero que, en última instancia, se ha llevado la parodia más brutal. Más que merecido, todo sea dicho.

