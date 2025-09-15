HOY SE HABLA DE

'The Studio' es la mejor serie de comedia para los Emmy 2025, cumpliendo con todas las expectativas

Se lo merecía más que ninguna otra. La pena es que nadie le ha dado las gracias a Sal Saperstein: ¿Lo dejamos para los Globos de Oro?

Studio
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
twitter
2729 publicaciones de Randy Meeks

Hacer reír no es algo fácil. Menos aún, cuando durante años, en los Emmy han considerado que 'The Bear' es una serie con la que nos partimos constantemente. Este año, los premios que otorga la propia academia televisiva han dejado a los cocineros de lado y le han dado el premio a la gran favorita, 'The Studio', una comedia pura y dura rodada con personalidad propia y utilizando un guion que puede ser café para los más cafeteros, sí, pero merece todos los halagos del mundo por reinventar un género que estaba un poco anquilosado.

¡Gracias, Sal Saperstein!

Se veía venir, por otro lado: a pesar de la victoria más que merecida de Jean Smart y Hannah Einbinder por 'Hacks', todo el mundo sabía lo mucho que en Hollywood iba a gustar 'The Studio'. Seth Rogen ha subido al escenario hasta en 4 ocasiones para recibir galardón tras galardón, asegurando que no tenía nada preparado. Ya podría haberse escrito algo, porque la serie se lo ha llevado todo, algo sorprendente para una serie novata.

Por supuesto, 'The Studio' está más que renovada para una temporada 2 en Apple TV+ y, de hecho, se vio a Rogen sacando fotografías para poder localizar un futuro episodio ambientado en el Festival de Venecia. La serie, mientras Hollywood esté en plena debacle creativa, puede tener fuelle para años y años, así que solo queda sentarse y disfrutar.

Todos los ganadores de los premios Emmy 2025. Hannah Einbinder gana su primer y merecidísimo premio mientras 'The Pitt' y 'Separación' se reparten los galardones en drama
En Espinof
Todos los ganadores de los premios Emmy 2025. Hannah Einbinder gana su primer y merecidísimo premio mientras 'The Pitt' y 'Separación' se reparten los galardones en drama

En este caso, la serie competía contra 'Colegio Abbott', 'The Bear', 'Hacks', 'Nadie quiere esto', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Terapia sin filtro' y 'Lo que hacemos en las sombras' en un año que demuestra la fuerza absoluta y colosal de la comedia televisiva, pero que, en última instancia, se ha llevado la parodia más brutal. Más que merecido, todo sea dicho.

En Espinof | 'The Studio' es café para cafeteros, pero también una delicia para los amantes de la buena televisión. Y por eso creo que debería llevarse el Emmy a la mejor Comedia

En Espinof | Las mejores series de 2025

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios