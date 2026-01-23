Emma Stone ya hizo historia en los Oscars superando a Meryl Streep. El récord confirma un patrón poco habitual entre las actrices de su generación

Es posible que Emma Stone tuviera ayer un gran día. En parte se debe a las nominaciones a los Oscar, no solo por la doble presencia de 'Bugonia' entre las principales categorías, sino porque sus dos menciones personales volvieron a colocarla en un territorio histórico reservado para muy pocos.

Las nominaciones a mejor actriz por su papel protagónico y a mejor película como productora no solo consolidan su transición definitiva hacia una figura creativa integral, sino que también rompieron varios récords dentro de la Academia. Stone sigue ampliando una carrera que combina prestigio crítico, ambición artística y un inusual control autoral para una estrella de su generación.

Entrando en un territorio histórico

Con siete nominaciones al Oscar en total, Emma Stone se convirtió en la segunda persona más joven en alcanzar esa cifra en la historia de los premios, y en la mujer más joven en lograrlo con 37 años. El único que lo consiguió a una edad menor fue Walt Disney, que tenía 34 años cuando alcanzó su séptima nominación en 1936. Hasta ahora, el récord femenino lo tenía Meryl Streep, que llegó a siete nominaciones con 38 años, en 1988, lo que subraya la velocidad con la que Stone ha construido una carrera excepcionalmente sólida.

Además, la doble nominación de 'Bugonia' también marcó un nuevo hito: Stone es la primera mujer en ser nominada dos veces, en distintas ediciones, tanto por producir como por actuar en una misma película. Frances McDormand fue la primera intérprete en lograrlo con 'Nomadland' en 2021, pero Stone ya había repetido la hazaña con 'Pobres criaturas' en 2023 y ahora vuelve a hacerlo, confirmando un patrón poco habitual de alguien que se involucra totalmente a nivel creativo en sus proyectos.

Antes de las nominaciones de este año, Stone acumulaba cinco menciones al Oscar, dos de las cuales se tradujeron en victorias, ambas en la categoría de mejor actriz, por 'La La Land' (2016) y 'Pobres criaturas'. Solo tres mujeres han ganado el Oscar a mejor actriz en tres o más ocasiones: Katharine Hepburn, con cuatro estatuillas, y Frances McDormand y Meryl Streep, con tres cada una, un club histórico al que Stone podría aspirar a ingresar si su trayectoria mantiene este ritmo.

En la categoría de mejor actriz de 2026, Stone competirá con Jessie Buckley ('Hamnet'), Rose Byrne ('Si pudiera, te daría una patada'), Kate Hudson ('Song Sung Blue') y Renate Reinsve ('Valor sentimental'). 'Bugonia', además, figura entre las nominadas a mejor película junto a 'F1', 'Frankenstein', 'Hamnet', 'Marty Supreme', 'Una batalla tras otra', 'El agente secreto', 'Valor sentimental' y 'Los pecadores', y sumó menciones adicionales a mejor guion adaptado para Will Tracy y mejor banda sonora original para Jerskin Fendrix, reforzando su posición como una de las apuestas fuertes de esta temporada de premios.

En Espinof | El cine de habla no inglesa bate un récord en las nominaciones a los Óscar y señala que algo ha cambiado en la Academia

En Espinof | Las 10 sorpresas y decepciones de los Oscars 2026: de la tormenta perfecta de ‘Los Pecadores’ a la caida de las franquicias blockbuster