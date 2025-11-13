6 años después, vuelve una de la saga de aventuras más importantes del cine por última vez: "Nuestra película final"

Las sagas tienen un papel vital en Hollywood, por lo que los estudios las alargan todo lo que pueden. Sin embargo, llega un punto en el que hay que despedirse de ellas, puede que para siempre o simplemente dejarlas en reposo durante una larga temporada, y eso es justo lo que va a suceder ahora en el caso de 'Jumanji', pues Dwayne Johnson acaba de confirmar que la siguiente entrega será la última de la franquicia.

"Hagamos una buena película"

En su momento parecía claro que 'Jumanji 4' -o 'Jumanji 3' en función de si contamos o no la película original con Robin Williams- era una mera cuestión de tiempo, pero el proyecto nunca terminaba de concretarse y algunos empezaban a tener dudas sobre que llegase a hacerse. Esa incógnita ya se ha resuelto de forma definitiva, pues este mismo mes de noviembre comienza el rodaje y ya ha tenido lugar una primera lectura de guion con la presencia de todos sus protagonistas.

Además, la película ya tiene fecha de estreno, pues su llegada exclusiva en cines está prevista para el 11 de diciembre de 2026. Una elección muy lógica, ya que tanto 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' como 'Jumanji: Siguiente nivel' se lanzaron en diciembre y fueron grandes éxitos de taquilla -la primera tuvo unos ingresos mundiales de 962 millones y la segunda se quedó en 801 millones-.

El propio Johnson se ha pronunciado al respecto en su cuenta de Instagram, donde ha dicho lo siguiente: "qué aventura tan masiva, divertida y conmovedora. Se siente emocionalmente apropiado que nuestra querida franquicia de JUMANJI termine con esta hermosa nota de gracia de nuestra película final". El actor también ha destacado que "ha sido increíble reunir a toda la pandilla de nuevo, y nos dolían las mandíbulas de tanto reír. Todos hablamos de cuánto hemos extrañado este tipo de alegría y diversión. Hagamos una buena película".

Sony ha apostado al máximo por la continuidad, pues Jake Kasdan repite detrás de las cámaras y delante de ellas también volveremos a ver a Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Alex Wolff, Morgan Turner, Awkwafina y Ser'Darius Blain. Además, se incorporan a la saga Brittany O'Grady y Burn Gorman.

Obviamente, la nueva entrega de 'Jumanji' será la última con este reparto, pero luego habrá que ver cuánto tiempo queda inactiva la saga. Recordemos que hace bien poco sucedió algo similar con 'Jurassic World: Dominion' y luego apenas pasaron tres años hasta el lanzamiento de 'Jurassic World: El renacer'...

En Espinof | Las mejores películas de aventuras de la historia

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025