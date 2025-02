Una de las sagas de videojuegos más locas de los últimos tiempos tendrá adaptación, y no podría estar en mejores manos. En macha la película de 'Just Cause'

¡Amantes de los videojuegos en general y de las puñeteras locuras cargadas de acción, tiros, explosiones y majaderías en particular, regocijaos! ¿Que por qué? Pues porque una de las sagas más divertidísimas y demenciales del panorama jugable va a dar definitivamente el salto a la gran pantalla de la mano de un equipo que invita a tener esperanza en que, al menos, vamos a pasar un rato de lo más refrescante en una sala de cine.

Rico Rodríguez al rescate

Esta no es otra que 'Just Cause', la serie de juegos de Square Enix que debutó en 2006 y que se ha extendido a lo largo de cuatro entregas llegando a vender la friolera de 15 millones de copias en todo el mundo. Los motivos de su éxito están bien claros: su cóctel de acción y comedia, su apuesta por un mundo abierto compuesto por islas y archipiélagos, y una jugabilidad basada en el uso combinado del paracaídas, un gancho extensible a lo Batman y, más adelante, un traje aéreo.

Ahora bien, ¿quiénes serán los encargados de llevar las aventuras y desventuras del agente secreto Rico Rodríguez al cine? El asiento del director estará ocupado por Ángel Manuel Soto, responsable de la sorprendente cinta superheróica de DC 'Blue Beetle', mientras que el guión estará rubricado por Aaron Rabin, experto en esto de las tollinas y las explosiones gracias a su paso por producciones como 'Jack Ryan' o la inminente 'Nadie 2' de Timo Tjahjhanto.

Pero ojo, porque la cosa gana enteros cuando nos fijamos en el equipo principal de producción, compuesto por unos Kelly McCormick y David Leitch que ya han dado luz a actioners de la talla de 'El especialista', 'Bulet Train', 'Nadie' o 'Noche de paz'. La verdad es que cualquier cinta del género con uno de los padres de 'John Wick' de por medio merece nuestra atención sin ninguna duda.

Por el momento no ha trascendido una fecha de estreno ni un argumento para la película de 'Just Cause', pero si tenemos en cuenta que los videojuegos giran en torno a Rico intentando derrocar gobiernos dictatoriales mientras se lleva por delante a un montón de tíos malos, no creo que haya demasiado lugar para la sorpresa. Muchas ganas de ver qué sale de aquí.

