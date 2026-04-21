Tendremos variantes de Spider-Man para rato: el showrunner de 'Spider-Noir' asegura que hay en marcha nuevas producciones con diferentes versiones del superhéroe

Con las variantes hemos topado. Bueno, con ellas, y con un sistema de estudios estadounidense que ve potenciales franquicias en cualquier propiedad intelectual que pueda a llevarse a la boca, incluyendo una Spider-Man que, después de coquetear infructuosamente con los villanos arácnidos en cintas como 'Morbius' o 'Kraven el cazador' —glups—, ha encontrado su aparente nuevo filón en las variantes popularizadas por la animada 'Un nuevo universo' y su secuela.

Spider-Empacho

La veda de spin-offs protagonizados por estas versiones alternativas del icono marvelita se abrió con 'Spider-Noir', la serie de Amazon Prime Video que se estrenará el próximo 27 de mayo protagonizada por nuestro Nicolas Cage, quien da vida al héroe titular en un mejunje de superpoderes y alma de cine negro de lo más peculiar. Pero, por supuesto, ahí no iba a quedar la cosa.

Durante una entrevista con SFX Magazine, el co-showrunner de 'Spider-Noir' Oren Uziel ha asegurado que están en marcha varios proyectos —no detalla si series o largometrajes— similares a su obra, con diferentes variantes de Spider-Man encabezando aventuras de géneros diferentes.

Estoy centrado en 'Spider-Noir', pero sé que se está trabajando en otras. He hablado un poco con la gente que está trabajando en ellas y creo que son muy emocionantes. Están siguiendo un poco la misma fórmula [que Spider-Noir], la misma idea de coger un género y elevarlo poniendo una variante de Spider-Man en ella. Abre todo un nuevo mundo, y es una oportunidad extremadamente emocionante.

Durante su conversación con SFX, Uziel no mencionó ningún proyecto concreto, pero la lógica nos dice que uno de ellos será el del largometraje de Spider-Punk que se anunció el año pasado y que, si todo va según lo previsto, contará con Daniel Kaluuya prestando su voz al arácnido guitarrero. Por lo demás, todo son rumores, incluyendo el de una película centrada en Spider-Gwen que sigue ganando fuerza, pero que no ha sido confirmada de forma oficial.

Por lo pronto, en cosa de un mes tenemos una cita con Nic Cage y con una 'Spider-Noir' que, por cierto, cuenta con Phil Lord y Christopher Miller como productores. Si después de 'Proyecto salvación' aciertan también con esto, habrá que empezar a pensar en construirles una monumento.

Vía | GamesRadar

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