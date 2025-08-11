Eddie Murphy confiesa que rechazó 'Hora Punta' para protagonizar una de las peores películas de su carrera: "Hicimos algo horrible"

Eddie Murphy vuelve a saborear las mieles del éxito gracias al estreno de 'El último encargo', la comedia de acción que está arrasando en Prime Video. Eso sí, lejos quedan los años en los que era una de las mayores estrellas de Hollywood y le llovían las ofertas, aunque no siempre tomaba la mejor decisión posible, pues acaba de confesar que rechazó 'Hora Punta' para hacer una de las peores películas de toda su carrera.

No os metáis con 'Norbit'

El actor ha concedido una entrevista a Complex en la que el propio Murphy propone hacer una lista con sus peores películas y menciona rápidamente tanto 'Pluto Nash' como 'Es... el gurú, una incontrolable tentación'. Además, se niega a seguir alimentando la creencia de que 'Norbit' es un desastre e incluso llega a defenderla:

Me encanta 'Norbit'. Hubo artículos en plan: '¿Cómo puede ganar un Oscar si hizo esto?'. Son dos películas diferentes. Escribí 'Norbit' con mi hermano, Charlie, y pensamos que 'Norbit' es divertida. La cuestión con 'Norbit' es que se estrenó y gané los Razzie a Peor Actor de la Década, Peor Actor y Peor Actriz. Me dieron un Razzie a Peor Actriz, Peor Actor y Peor Actor de la Década. Y pensé: '¡Anda ya!, la cosa no está tan mal'.

Pero sí con esta otra

Eso sí, con 'Es... el gurú, una incontrolable tentación' no tiene la más mínima duda de que se trata de uno de sus peores trabajos. Y además fue la película por la cual decidió rechazar 'Hora punta', una de las comedias de acción más famosas de los años 90, aunque él mismo reconoce el verdadero motivo por el que tomó esa decisión.

Vinieron a mí con dos guiones. Uno era 'Hora punta' una comedia de acción con Jackie Chan... acción, verano, correr, todo ese rollo físico. La otra era: 'Tú en bata en Miami'; fue una obviedad. Fuimos a Miami e hicimos una película horrible, pero fue fácil. Tengo que dejar de decir horrible. La película era floja, no era una gran película.

El resultado fue un desastre a todos los niveles, ya que el largometraje dirigido por Stephen Herek fue vapuleado sin piedad por la crítica -apenas tiene un 12% de valoraciones positivas por parte de la prensa especializada en Rotten Tomatoes- y brutalmente ignorado por el público: recaudó 27 millones de dólares cuando su presupuesto había sido de 60.

Por su parte, Chris Tucker fue fichado en su lugar y 'Hora punta' se convirtió en uno de los grandes éxitos del año, algo que llevó a que se hicieran dos secuelas. Durante años se ha hablado de hacer otra, pero esa cuarta entrega nunca ha terminado de prosperar.

En Espinof | "Me siento como un idiota". Eddie Murphy todavía se arrepiente de haber rechazado uno de los mayores éxitos de los 80

En Espinof | 15 películas imprescindibles que mezclan comedia y acción