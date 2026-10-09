El creador de 'Death Note' es tan misterioso como su manga pero, por suerte, tiene aspiraciones diferentes a las de Light Yagami: "No quería un trabajo normal"

Cuando un manga empieza a despuntar, y más aún después de la adaptación a anime, es de esperar que sus autores también se conviertan en grandes estrellas. La fama tiene sus ventajas, pero también bastantes pegas, por lo que muchos mangakas intentan mantener su identidad en secreto para llevar vidas tranquillas.

Ahora bien, Tsugumi Ohba, el guionista de 'Death Note', ha llevado el misterio un paso más allá.

Jugando al despiste

Tsugumi Ohba es el pseudónimo que utiliza este guionista, del que apenas se conoce nada a pesar de su éxito. Junto con el ilustrador Takeshi Obata es responsable de 'Death Note', 'Bakuman' y 'Platinum End', tres series exitosísimas con millones de copias en circulación. También ha publicado 'Skip! Yamada-Kun' junto con Robbico y ganado numerosos galardones, incluyendo el Gran Premio Tezuka en 2007.

Pero aparte de sus reconocimientos profesionales, la identidad y el aspecto de Ohba se siguen guardando en el más escrupuloso secreto.

A lo largo de los años, gracias a diferentes entrevistas y a extractos publicados en los tomos de sus mangas, Ohba nos ha ido dejando pequeñas pinceladitas aquí y allá sobre su persona. De entrada, y al contrario que muchos mangakas, por lo visto no lee demasiado, ni mangas ni libros, sino que prefiere ver películas de Akira Kurosawa o de Charlie Chaplin.

Por lo visto es un obseso de la limpieza y un coleccionista de tacitas de té al que le gusta pensar en los guiones sentado en una postura muy similar a la de L de 'Death Note'. Y en realidad lo de terminar siendo autor de manga fue casi de chiripa, porque nunca se había planteado dedicarse a ello hasta que pasó. Y cuando se convirtió en un autor, lo hizo por pura necesidad.

"Lo que me hizo querer crear manga cuando me convertí en un adulto fue darme cuenta de necesitaba un trabajo para sobrevivir. Y los trabajos normales no me atraían", dijo Obhba en una entrevista con VIZ, aunque tampoco le dio demasiadas vueltas al proceso de creación de 'Death Note', su gran éxito: "Nunca pensé demasiado en los temas de la vida y la muerte, o la justicia y la maldad. Escribí la historia esperando que fuera un buen entretenimiento".

Ni siquiera Obata, su gran colaborador, tiene una estrecha relación con él, aunque los protagonistas de 'Bakuman' puedan parecer un reflejo de sus creadores para muchos. Ambos trabajan juntos de maravilla y Ohba reconoce la suerte que ha tenido de contar con alguien del talento de Obata para dibujar sus historias, pero lo cierto es que apenas hay comunicación directa entre los dos.

"Yo no me reúno con el maestro Obata. Discuto las cosas con mi editor y creo los storyboards. Entonces se los dan al maestro Obata, quien crea sus propios storyboards y bocetos y nos los pasa de vuelta al editor y a mi", admitió el guionista.

Aunque su identidad sigue siendo un misterio bien guardado, hay quien ha intentado desenmascarar a Ohba en más de una ocasión. Siguiendo pistas y referencias que el guionista habría dejado en sus mangas, se teoriza que se podría tratar del mangaka Horishi Gamo, que dibujó en su día el manga de superhéroes 'Tottemo! Luckyman' y que habría servido de inspiración para uno de los personajes de 'Bakuman'. Pero, al menos por ahora, Ohba sigue viviendo muy tranquilo en el anonimato.

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