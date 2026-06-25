'The Amazing Digital Circus' se desinfla con su final. Un desenlace apresurado que se olvida de sus grandes misterios en favor de puñaladas emocionales

Hace un par de semanas muchos fuimos realmente conscientes del tremendo impacto que tenía 'El asombroso circo digital' ('The Amazing Digital Circus') con su llegada a los cines.

La webserie arrancó en 2023 y pronto se convirtió en un fenómeno viral que arrasaba en YouTube (y en algunos territorios incluso ha terminado llegando a Netflix). Su noveno capítulo marcaría el final de la historia de este peculiar circo, así que sus creadores decidieron pasar por los cines y el resultado fue arrollador.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers del final de 'El asombroso circo digital'

Gracias por visitar el circo

'El asombroso circo digital: El último acto' ha sido un capítulo especial que servía de colofón al viaje de Ponmi y el resto de miembros del circo, aunque también deja la puerta abierta a su manera. El inicio de la serie nos había planteado a un grupo de humanos que habían sido atrapados dentro de un mundo digital, y a lo largo de diferentes capítulos intentan sobrellevar la situación lo mejor que pueden mientras buscan una forma de escapar.

Ponmi era la más decidida en el intento, pero el último tramo había revelado que en realidad el grupito siempre había estado compuesto de copias digitales de seres humanos, quienes en su momento habrían escaneado sus cerebros y creados estos alter-egos virtuales. La destrucción de Caine parecía haber chapado del todo el circo y nos encontrábamos en un pozo de desesperación... y así llegamos a 'El asombroso circo digital: El último acto'.

Tengo que decir que 'El asombroso circo digital' me había resultado fascinante por todo el complejo entramado que suponía el mundo virtual. Los misterios que rodeaban a C&A, los poderes de Caine y el mundo creado por esta inteligencia artificial, la verdadera identidad de Ponmi y los demás... los anteriores miembros del circo... Pero poco a poco 'El asombroso circo digital' se fue desinflando y siento que ha tenido una conclusión tremendamente apresurada.

A pesar de que Jax siempre fue uno de los personajes que más me fascinaban, a mitad de serie 'El asombroso circo digital' pega un volantazo para centrar gran parte del protagonismo en él, dejando completamente de lado el desarrollo de Gangle y Zooble y apenas dándonos unas pinceladas de Kinger.

Gran parte del capítulo final nos muestra por fin la psique interior de Jax y su pasado tras su abstracción, pero siento que todo lo importante de la historia está pasando (o incluso ha pasado) entre bambalinas sin llegar a desvelar nada del todo. Esto se nota aún más en que Gooseworx, la creadora de la serie, haya tenido que terminar de explicar o revelar detalles en redes sociales, un recurso que nunca me convence mucho y que revela más cabos sueltos que otra cosa.

Desde luego, uno de los aspectos más fascinantes de 'El asombroso circo digital' es precisamente los personajes, sus miedos, sus neuras, y cómo lidian con su situación. Pero creo que el tramo final de la serie se ha olvidado del otro factor: su propio mundo y el gran misterio que supone, en favor de tratar de dar puñaladas emocionales e intentar apretujarte el corazón (a veces sin demasiado éxito).

Sí, los personajes en sí son indispensables, pero el que más de la mitad del reparto se vuelta prácticamente irrelevante tampoco ayuda a que nos tenga que importar qué ocurre con ellos. Quizás al circo digital no le habría sobrado una o dos entregas más, especialmente para terminar de explorar correctamente el regreso de Caine y más información sobre cómo se formó realmente este mundo virtual.

Con todo, es una resolución positiva, y llena de esperanza, con un Caine renovado que se da cuenta de sus errores y sabe pedir perdón y mejorar... Y manda narices que una IA tenga más inteligencia emocional que mucha gente real. 'El asombroso circo digital' nos deja un final agridulce, con sus habitantes decididos a sacar la mejor limonada de los limones que les ha dado la vida para construir un futuro mejor todos juntos.

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