De 'Wicked 2' a 'Avatar 3'. Directores como Michael Mann, Paul Thomas Anderson, Celine Song y más eligen sus películas favoritas de 2025

En una industria tan centrada en el ruido, el algoritmo y la necesidad de convertir las historias en grandes eventos cinematográficos, parece ir a contracorriente el hecho de detenerse a mirar y admirar el trabajo de otros compañeros.

Por eso es tan interesante la recopilación donde algunos de los nombres más influyentes del cine contemporáneo escriben sobre las obras del 2025 que más les inspiraron, desarmaron o que incluso les hicieron sentir cierta envidia como creadores. Aquí enumeramos las más llamativas.

Michael Mann: 'Avatar: Fuego y ceniza'

"El tercer 'Avatar' de Jim Cameron, 'Fuego y Ceniza', es un logro enorme… lo que la hace tan potente es su credibilidad… Jim ha diseñado diferentes culturas que resuenan con autenticidad… Cada uno posee rituales, sistemas de valores y magia empática con los que se interconecta con la naturaleza… Esa autenticidad amplifica la fuerza visceral de su narrativa… Ningún guionista-director que yo conozca ha inventado un mundo tridimensional tan grande, imaginado por él mismo, como Jim… 'Fuego y Ceniza' es un logro increíble", señala el cineasta.

Celine Song: 'Ella McCay'

Según la directora, "me enamoré al instante del cine de James [L. Brooks]… crea historias tiernas y confusas sobre personas pequeñas que siempre se desarrollan a la escala de la vida misma… Las películas de James están protagonizadas por mujeres encantadoras, complejas y poderosas, sin miedo a caer en la tentación… Siento, como siempre con sus películas, que él me conoce como niña y como mujer, tanto en mi trabajo como en mi vida personal".

Paul Thomas Anderson: 'Valor sentimental'

"Con 'Valor sentimental' dieron en el clavo… Es como si el cineasta más tierno del momento te agarrara con delicadeza; simplemente está creando personas e imágenes de las que no puedes apartar la mirada por miedo a perderte un solo fotograma… Si te gustan las interpretaciones perfectas, esta es tu película… Debe ser algo que tiene el invierno noruego. Sea lo que sea, tomaré lo mismo que ellos… Así que ahora, como cualquier superfan, quiero hacer la pregunta que más molesta: ¿Cuándo tendremos otra?", opinó.

Barry Jenkins: 'La voz de Hind'

Jenkins no dudó a la hora de elegir el largometraje de Kaouther Ben Hania: "Con esta película, Kaouther Ben Hania ha utilizado el cine como un lamento ancestral… a través de un vídeo grabado con un teléfono móvil ese día, el personaje y el sujeto aparecen simultáneamente en pantalla… Una niña de 5 años no debería tener preocupaciones… Y si tiene alguna, no deberían tener nada que ver con que disparen 335 balas… Al fin y al cabo, es una carta de amor profundamente conmovedora, de un cineasta con un amor ciego por el cine y un amor incondicional por su país y su gente".

James L. Brooks: 'Materialistas'

El guionista de 'Los Simpson' y director de grandes clásicos como 'Mejor... imposible', tuvo claro que su largometraje preferido es el que protagonizan Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans. "Para empezar, 'Materialistas' de Celine Song nos da toda la exposición necesaria en los primeros 30 segundos… A cada paso, hace lo improbable, presentando una historia profundamente romántica con diálogos maravillosamente románticos que siguen siendo un misil en busca de la verdad… Aquí llega la guionista y directora Céline Song, armada de grandes palabras y con la capacidad de guiar a sus actores para que el objetivo de una película se cumpla plenamente: personajes inolvidables en una historia completamente satisfactoria".

Mike White: 'Una batalla tras otra'

"Durante todo el metraje, me quedé fascinado y aturdido… Fue como el grito de guerra de un gran cineasta, una llamada a la acción creativa… ¿Puedes escribir algo personal pero épico? ¿Puedes capturar interpretaciones de actores que sean indelebles, divertidas y conmovedoras? Paul Thomas Anderson y sus colaboradores responden a estas preguntas con un sí rotundo… El arte vívido y original es embriagador. Después de ver 'Una batalla tras otra', me sentí eufórico y me costó dormirme… Esta es mi esperanza, para mí y para nuestra industria", señaló el creador de la genial 'The White Lotus'.

J.J. Abrams: 'Wicked: For good'

"Qué reto es dirigir un musical… El género exige precisión en el tono, el ritmo y la emoción… Con 'Wicked: For good', Jon M. Chu satisface estas exigencias con precisión, inspiración e incluso una alegría que parece espontánea… Los números musicales están plenamente integrados, y cada uno emerge del personaje y la historia con una naturalidad difícil de lograr… Que 'Wicked: For good' resulte tan coherente, con propósito, emotiva y uniforme es un testimonio del dominio de Chu en este género musical tan desafiante", observó el creador de 'Perdidos'.

Paul Schrader: 'Springsteen: Deliver me from nowhere'

El guionista y compañero de Martin Scorsese dijo lo siguiente: "Para encontrar el arco narrativo, hay que adentrarse en la obra… Por eso me impresionó 'Deliver Me From Nowhere' de Scott Cooper… En ella, Cooper rechaza la reverencia y desnuda el marco hasta los huesos… Se acerca a Springsteen no como un icono al que homenajear, sino como un hombre enfrascado en un ajuste de cuentas personal… Es la confianza de un cineasta que sabe que el milagro ya está ahí, si tienes la paciencia y el coraje de observar".

David Lowery: 'No hay otra opción'

"Durante casi toda la película 'No hay otra opción', pensé que estaba viendo una comedia; me maravillé de cómo llevó este thriller noir a un terreno de humor físico extremo, a la vez que intensificaba la tensión hasta el límite… Siempre ha impregnado sus películas de ingenio, pero nunca me he reído tanto como con esta, por eso me perdí la furia tan oportuna que se va gestando a lo largo de la película… Ese es el truco: 'No hay otra opción' nos muestra el espejo más crudo, y el director nos mantiene animados hasta que reconocemos nuestro propio reflejo", supo ver el cineasta.

James Mangold: 'Sueños de trenes'

"Las mejores películas son difíciles de describir… Son pura luz, emoción y energía… Basada en la novela corta de Denis Johnson, la sublime película 'Sueños de trenes' narra la vida de un hombre común, solitario… Los bosques profundos no son solo el lugar de trabajo de Robert, también sirven como una especie de catedral natural… A través de la mirada de Robert, Bentley y su equipo revelan un mundo en constante cambio… 'Sueños de trenes' hay que verla y sentirla… Es profundamente buena", contaba el director de 'A Complete Unknown'.

Karen Kusama: 'Puñales por la espalda: De entre los muertos'

"De entre los muertos tiene un tono ágil, logrando desviar la hipocresía de las culturas religiosas modernas, a la vez que da voz compasiva a la esperanza entre sus hermanos. Ambientada en una parroquia de un pequeño pueblo de Nueva York, la película es sorprendentemente oscura y tormentosa, y Rian Johnson experimenta con su misterio más retorcido y gótico hasta ahora. Cada personaje encarna tanto lo sensato como lo ridículo, y sus defectos morales están dibujados con una humanidad muy satisfactoria y divertida", opinó la directora de 'Yellowjackets'.

