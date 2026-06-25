Quentin Tarantino, director: "Con James Bond no deberían hacer remakes, sino adaptar los libros tal y como fueron escritos"

Desde hace semanas sabemos que Amazon & MGM buscan al nuevo James Bond tras la despedida de Daniel Craig en 'Sin tiempo para morir'. La elección será clave: no quieren solo un actor para una película, sino a alguien capaz de liderar toda una nueva etapa con posibles spin-offs. También está confirmado que Denis Villeneuve dirigirá el primer film de esta etapa. La duda es el enfoque, y Tarantino tiene una sugerencia.

Para el futuro de Bond, hay que volver a Ian Fleming

Es sabido que el realizador estadounidense, creador de obras como 'Pulp Fiction' y 'Los odiosos ocho', estuvo en su día interesado en hacerse cargo de la franquicia Bond. Aquel intento no prosperó, pero dejó claro que es un gran admirador de las novelas de Ian Fleming. Por eso, cuando hace unos meses le preguntaron qué debería hacer el gigante tecnológico con James Bond, no dudó en compartir cuál sería su estrategia.

"Lo que creo que deberían hacer [tras Daniel Craig], y llevo mucho tiempo pensándolo, es que muchos de los libros tienen nombres verdaderamente clásicos y aventuras muy clásicas. Y en la mayoría de los casos, en muchas de ellas, nunca adaptaron el libro. Nunca adaptaron las historias reales. Tomaban la premisa y tal vez a la chica Bond o al villano, y luego iban por libre. (…) Creo que no deberían hacer remakes de las películas, sino adaptar directamente los libros, pero haciéndolos tal y como fueron escritos. Y todas esas películas serían completamente nuevas".

En resumen, Tarantino cree que ha llegado el momento de que Bond, 007, para asegurar su futuro, no mire a su pasado cinematográfico, sino al literario, ya que en su opinión ahí hay suficiente material inédito y tan distinto al que hemos visto en pantalla que la saga se sentiría incluso refrescante en el panorama actual. "Son historias muy, muy duras", llega a decir el director de 'Malditos bastardos'. La pregunta es si Amazon querrá seguir este camino aprovechando que tiene a alguien de la talla de Villeneuve al mando.

De hecho, escribiendo la película se encuentra Steven Knight, un guionista no precisamente conocido por ofrecernos relatos ligeros, sino bastante contundentes, con éxitos como 'Promesas del este'. También es el creador de 'Peaky Blinders', y en unas recientes declaraciones dejó claro que conoce la mitología del personaje y lo que supone para millones de espectadores en todo el mundo. Veremos qué sale.

Vía | Deadline

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