Balas, héroes trágicos y Morricone a todas horas. AMC presenta un nuevo canal hecho a medida para los fans del western

El western sigue cabalgando y tiene cuerda para rato. Así lo han dejado claro desde AMC Networks, que ha anunciado que en febrero estará disponible AMC Western, un nuevo canal dedicado íntegramente al cine del Oeste. Se trata de una apuesta inusual en pleno 2025, cuando los canales temáticos tienden a diversificarse, y que sin embargo reivindica uno de los géneros más influyentes de la historia del cine.

AMC Western reunirá desde los grandes clásicos de Hollywood de los años 30 hasta los spaghetti westerns rodados en España, pasando por títulos clave que marcaron la edad de oro del género. Será un refugio al que podremos acudir para reencontrarnos con los duelos polvorientos de siempre, los antihéroes trágicos y ese paisaje mítico que lleva más de un siglo fascinando a cineastas y espectadores.

Un viaje por la historia del Western

AMC Western arrancará con una programación que repasa las distintas etapas del género, empezando por los grandes clásicos. Habrá espacio para nombres tan esenciales como Howard Hawks, Henry Hathaway, John Sturges y, por supuesto, John Ford, cuyo legado definió la iconografía y la épica del western. Títulos como 'Pasión de los fuertes' o 'Cimarrón' volverán a las pantallas para mostrar por qué aquellas historias siguen siendo referentes culturales más de ochenta años después.

También dedicará parte de su programación al auge del eurowestern, especialmente los spaghetti westerns firmados por Sergio Leone, que transformaron para siempre la forma de rodar. Obras maestras como 'Hasta que llegó su hora', con Henry Fonda y Claudia Cardinale y la inolvidable música de Ennio Morricone, demostrarán que el western no es solo un género estadounidense, sino un lenguaje cinematográfico que ha migrado y mutado en distintos países y épocas.

Además de los clásicos indiscutibles, AMC Western recuperará títulos que marcaron hitos temáticos o estéticos dentro del género. Entre ellos están 'Pat Garrett y Billy el Niño', de Sam Peckinpah; 'El zurdo', protagonizada por Paul Newman; o 'Caravana de mujeres', una película que introdujo un enfoque femenino poco habitual en su momento y que hoy se reivindica por su mirada singular sobre la frontera.

Aunque la esencia del canal está anclada en la tradición, la programación también incorporará otros westerns más recientes que demuestran la capacidad del género para reinventarse y adaptarse a la era actual. Estará disponible en Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, MásMóvil, DIGI, Avatel, R, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify. También se podrá ver en Amazon Prime Video a través de AMC CHANNELS.

