Estrenos (19 de marzo). 46 series, películas y documentales en Netflix, Max, Disney+, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, SkyShowtime y Apple TV

Feliz día del padre. Tengáis fiesta o no es una gran oportunidad no solo de llamar a vuestros padres sino también para ponerse a ver algunos de los estrenos del streaming. En concreto, esta semana contamos 46 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Max, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime y Disney+.

'La residencia'

La nueva serie de Shondaland intenta subirse a la onda de series de misterio con tintes cómicos. Uzo Aduba investiga un asesinato acaecido en la Casa Blanca durante un banquete de estado.

Estreno el jueves en Netflix

Small Town, Big Story

Chris O'Dowd encabeza esta comedia irlandesa sobre cómo la vida de un pueblo tranquilo y pequeño se ve patas arriba cuando una producción de Hollywood pone ante el foco un secreto enterrado en el lugar.

Estreno el miércoles en SkyShowtime

Todos los estrenos

Netflix

A las once en casa (miércoles)

La apuesta de mi vida (jueves)

Así se hizo El Gatopardo (viernes)

En un confín del mundo (viernes)

¡Corre! (viernes)

La dama de los muertos T2 (miércoles)

Mar de fondo (viernes)

La patrulla canina La superpelícula (viernes)

Policía. El capítulo en Bengala (jueves)

La residencia (jueves)

Revelación (viernes)

Rey Lobo (jueves)

Tornado. Atrapados en la tormenta (miércoles)

Max

Un hombre decente (viernes)

Locura padre (miércoles)

Mi vida con 300 kilos T13 (jueves)

Disney+

O'Dessa (jueves)

Primos T1 (miércoles)

Star Wars: Las aventuras de los jóvenes jedi T2 [N] (miércoles)

Prime Video

Duplicidad, de Tyler Perry (jueves)

Raqa (viernes)

Movistar Plus+

El cuervo (viernes)

Dos familias (sábado)

Escape (sábado)

El imaginario de Terry Gilliam (sábado)

Iraníes contra el regimen (jueves)

Napoleón (miércoles)

Niégalo siempre (jueves)

Filmin

Acero azul

Alemania

Alta costura

Bird

Cupido confuso

Divino tesoro

Edipo Esclavo

Estaba en casa, pero...

El mundo en un cuadro de Ingres

Passages

La pintora y el glaciar

Los restos del pasar

Te quiero, Lucy

Tiempo compartido

Tú no eres yo

Un viaje en primavera

Otros

Be@rbrick (viernes en Apple TV+)

Larger than Life: Reign of the Boybands (domingo en SkyShowtime)

Small Town, Big Story (miércoles en SkyShowtime)

