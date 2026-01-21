Estrenos (21 de enero). 31 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV

Miércoles. Nueva (y desafortunadamente trágica) semana y llega el momento de hacer el repaso de lo que nos llega al streaming en estos días. Concretamente, se incorporan a los catálogos de las grandes nada menos que 31 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max y Disney+. Vayamos a ello.

'The Beauty'

Ryan Murphy adapta el cómic homónimo en una serie que sigue a dos agentes de la ley que investigan la misteriosa muerte de varios top models. En lo que investigan se encontrarán con la existencia de una ETS que te proporciona una belleza increíble.

Estreno el jueves en Disney+

'El robo'

Sophie Turner encabeza esta miniserie que nos lleva por la historia de una joven empleada de una firma financiera que se ve envuelta en un gran atraco. Después del mismo, un detective investiga a contrarreloj dónde han ido a parar miles de millones de libras de un fondo de pensiones.

Estreno el miércoles en Prime Video

Todos los estrenos

Netflix

Bailando sobre hielo (jueves)

El cautivo (viernes)

De las cenizas. Bajo tierra (viernes)

El falsario (viernes)

Free Bert (jueves)

La identidad de un necio (viernes)

La princesa Kaguya del cosmos (jueves)

Queer Eye T10 (miércoles)

El secreto de la pirámide (viernes)

Secuestros: Elizabeth Smart (miércoles)

Prime Video

Gaua (jueves)

El robo (miércoles)

HBO Max

Canina (sábado)

Mel Brooks: The 99 Year Old Man (viernes)

Real Time with Bill Maher (sábado)

Movistar Plus+

Marbella. Expediente judicial (jueves)

Mi amiga Eva (viernes)

Un mundo maravilloso (miércoles)

Filmin

Viernes, excepto especificado lo contrario

Arturo y el algoritmo

La bella y la bestia

Bramayugan

Dilo alto y fuerte

Happy end

Kamasutra: sed de venganza

Marco

Maspalomas (jueves)

El molino

Una pequeña mentira

El silencio de Julie

Otros

The Beauty (jueves en Disney+)

Las gotas de Dios T2 (miércoles en Apple TV)

Lo más de lo más de Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más