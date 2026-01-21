HOY SE HABLA DE
Estrenos (21 de enero). 31 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV

Estrenos (21 de enero). 31 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV

Cervantes según Amenábar, lo nuevo de Ryan Murphy y el regreso a la Marbella criminal de Hugo Silva, entre los estrenos de esta semana

El Cautivo
Miércoles. Nueva (y desafortunadamente trágica) semana y llega el momento de hacer el repaso de lo que nos llega al streaming en estos días. Concretamente, se incorporan a los catálogos de las grandes nada menos que 31 series, películas y documentales nuevos en NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max y Disney+. Vayamos a ello.

'The Beauty'

Ryan Murphy adapta el cómic homónimo en una serie que sigue a dos agentes de la ley que investigan la misteriosa muerte de varios top models. En lo que investigan se encontrarán con la existencia de una ETS que te proporciona una belleza increíble.

  • Estreno el jueves en Disney+

'El robo'

Sophie Turner encabeza esta miniserie que nos lleva por la historia de una joven empleada de una firma financiera que se ve envuelta en un gran atraco. Después del mismo, un detective investiga a contrarreloj dónde han ido a parar miles de millones de libras de un fondo de pensiones.

  • Estreno el miércoles en Prime Video
Todos los estrenos

Netflix

  • Bailando sobre hielo (jueves)
  • El cautivo (viernes)
  • De las cenizas. Bajo tierra (viernes)
  • El falsario (viernes)
  • Free Bert (jueves)
  • La identidad de un necio (viernes)
  • La princesa Kaguya del cosmos (jueves)
  • Queer Eye T10 (miércoles)
  • El secreto de la pirámide (viernes)
  • Secuestros: Elizabeth Smart (miércoles)

Prime Video

  • Gaua (jueves)
  • El robo (miércoles)

HBO Max

  • Canina (sábado)
  • Mel Brooks: The 99 Year Old Man (viernes)
  • Real Time with Bill Maher (sábado)

Movistar Plus+

  • Marbella. Expediente judicial (jueves)
  • Mi amiga Eva (viernes)
  • Un mundo maravilloso (miércoles)

Filmin

Viernes, excepto especificado lo contrario

  • Arturo y el algoritmo
  • La bella y la bestia
  • Bramayugan
  • Dilo alto y fuerte
  • Happy end
  • Kamasutra: sed de venganza
  • Marco
  • Maspalomas (jueves)
  • El molino
  • Una pequeña mentira
  • El silencio de Julie

Otros

