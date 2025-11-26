Estrenos (26 de noviembre). 48 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV, SkyShowtime y Atresplayer

Para qué engañarnos. Seguramente para muchos de los que miráis este listado de estrenos todas las semanas, en esta en concreto, tenéis el ojo puesto en cierta serie estrella de Netflix que llega con su temporada final. Pero bueno, hay público para todo (y de hecho, hace mucho que dejé de ver la susodicha) y vayamos a repasar las novedades: 48 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

The Beatles Anthology

Documental en el que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr repasan los altibajos y las idas y venidas de los ocho años de The Beatles como banda. La serie abarca desde los primeros días de la banda, llenos de determinación y ambición, hasta el fenómeno de la 'Beatlemanía' y el estrellato mundial.

Estreno el miércoles en Disney+

Las hijas de la criada

Drama de época basado en la novela de Sonsoles Ónega y que está protagonizada por dos niñas, una la hija de la criada y otra de los señores del pazo, don Gustavo y doña Inés, cuya vida se ve repentinamente sacudida por una venganza.

Estreno el domingo en Atresplayer

Netflix

Ava (jueves)

La favorita 1922 T2 (viernes)

Fotógrafo de guerra. El hombre que captó la imagen (viernes)

Historias de las tortugas ninja (domingo)

I love Dogs (jueves)

El proyecto de la bruja de Blair (jueves)

Un robo muy navideño (miércoles)

Stranger Things T5 (jueves)

Tarot (sábado)

Prime Video

Las delicias del jardín (jueves)

La educación de PollyMcClusky (miércoles)

Perrenque Fashion (viernes)

Sin oxígeno (viernes)

HBO Max

Disney+

Anatomía de Grey T22 (jueves)

The Beatles Anthology (miércoles)

Patrulla de aterrizaje: protocolo bola de nieve (viernes)

The Rookie Feds (miércoles)

Movistar Plus+

Abigail (domingo)

Adivina quién muere esta noche (miércoles)

Blue Lights T3 (jueves)

Crimen por encargo (jueves)

Crónica negra de la antigua Grecia (jueves)

Elsbeth T3 (domingo)

El especialista (viernes)

Los irresponsables (sábado)

La leyenda de Cocodrilo Dundee (sábado)

Matlock T2 (domingo)

Mickey 17 (jueves)

Petro (miércoles)

Filmin

El cuadro robado

Ego

Harvest

Hermana Leonor. 20.000 kilómetros de confesión

Horror Park

Miss Boots

No hay amor perdido

Partisan

The Rocky Horror Picture Show, el extraño viaje

En temporada baja

Apple TV

Planeta prehistórico: La edad de hielo (miércoles)

Wondla T3 (miércoles)

Otros

Krychowiak: One Step from the Top (jueves en SkyShowtime)

Las hijas de la criada (domingo en Atresplayer)

