'Venom: Habrá Matanza' adelanta su estreno tras el gran éxito cosechado por 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'

'Venom: Habrá Matanza' es una de las películas cuya estreno se ha retrasado en un mayor número de ocasiones debido a la pandemia de coronavirus. De hecho, hace apenas unas semanas que Sony aplazó su lanzamiento del 17 de septiembre al 15 de octubre y hasta había dudas sobre que acabase pasando a 2022, pero la compañía ha cambiado de rumbo anunciando que finalmente llegará a los cines de Estados Unidos el 1 de octubre.

El anuncio llega muy poco después de que 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' rompiera todos los pronósticos en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos. Ya sabíamos que Disney veía la película protagonizada por Simu Liu como un experimento, algo que no gustó para nada al actor, pero se ve que no era la única compañía muy atenta a ver cómo le iba a la nueva aventura de Marvel.

Está claro que los 90 millones de dólares recaudados en Estados Unidos por 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' durante sus primeros cuatro días en cines algo han pensado en este cambio de política. Tampoco me olvido de la competencia, pues el 15 de octubre también llegan a las salas norteamericanas 'Duelo final' o 'Halloween Kills', mientras que sus mayoras competidoras el día 1 son 'The Many Saints of Newark' y 'La familia Addams 2: La gran escapada'.

En España se queda como estaba

Desde Espinof nos hemos puesto en contacto con Sony para averiguar si ese cambio de fecha de estreno también va a afectar al lanzamiento en España nos han respondido que por ahora está previsto mantener la fecha del 15 de octubre, pero que "las cosas pueden cambiar".