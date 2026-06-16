Hoy en HBO Max, una de las mejores películas de acción del año con sangre por borbotones y una serie de habitaciones pasadas de rosca

Muchas películas de acción contemporáneas son o bien muy exageradas y sin verdadero cuidado en las secuencias de acción, o son modestos pero vistosos ejercicios de estilo que acaban variando la fórmula ‘John Wick’. Pero de vez en cuando sale algo que se atreve a salirse ligeramente del molde, como es el caso de ‘Te van a matar’ (’They Will Kill You’).

El hotel de la muerte

Dirigida por el ruso Kirill Sokolov y protagonizada por Zazie Beetz, esta modesta producción internacional (aunque estadounidense al fin y al cabo) es una de las mejores y más locas películas de acción de lo que llevamos de año. Y ahora mismo está arrasando como la más vista en streaming en HBO Max, donde se estrenó hace unos días.

Recién llegada a Nueva York tras pasar años en prisión, una misteriosa mujer acepta trabajar en un hotel en un rascacielos como ama de llaves. A su llegada empieza a ser consciente de cosas que no cuadran, de leyendas sobre lo que parecen simples desapariciones, pero se queda para intentar alcanzar un objetivo que se encuentra en el seno del edificio.

Así, entre una mezcla de acción que podríamos denominar johnwickniana (aunque mete variaciones mucho más explotation a cómo elabora las peleas), comedia negra bastante pasada de rosca, una estructura de mansión del terror con habitaciones pasadas de rosca y un giro diabólico, encontramos un cóctel bastante explosivo. Uno que el cineasta ruso agita con bastante entusiasmo.

Hay suficiente intención para que todo hile bien, creando un divertimento bastante desacomplejado. En el proceso, toda la estructura del edificio y el plan de los villanos obedece a cierto comentario sociopolítico donde diferencias de clase y racismo se entremezclan sin llegar a elaborar nada claro, quedando aquí como un pegote caprichoso.

Cuando mejor funciona ‘Te van a matar’ (y lo hace de manera muy divertida) es desplegando la acción bruta y sangrienta que quiere que te evoce al cine de Tarantino, así como en un gore realizado con artesanía que simula a ratos lo marionetil. De su majadería acaba saliendo un entretenimiento la mar de sólido.

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