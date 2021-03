Las 19 compositoras de bandas sonoras más relevantes del cine y la televisión

A lo largo de la historia de la banda sonora ha habido una ligera presencia de mujeres compositoras en el medio audiovisual y pocas han logrado la repercusión que merecían. Esto no se debe a la calidad de sus trabajos sino a que las películas a las que ponían música solían ser títulos de escaso éxito comercial, con apenas repercusión para premios.

Lo que lleva a que sean injustamente consideradas como películas no importantes, una percepción que siempre minusvalora el trabajo de la composición musical. A este hecho, hay que añadir el desconocimiento que ha existido siempre hacia la música de cine durante largo tiempo, más allá de un puñado de bandas sonoras originales.

Como este artículo se centra en compositoras de partituras, antes de empezar, me gustaría reconocer la obra de Diane Warren, compositora fundamental para la música en general. Warren ha escrito 9 canciones que han sido número 1 y para el medio cinematográfico ha realizado clásicos populares como 'Nothing gonna stop us now', 'Can’t Fight the Moonlight', 'I don’t Wanna miss a Thing' o 'There you’ll Be'.

Cuenta con el respaldo absoluto de la Music Branch (compositores y letristas con derecho a voto de la Academia) que la ha nominado 11 veces al Oscar y este año un par de temas suyos están en la lista de 15 canciones en consideración: “Io sì (seen)” y “Free”, la primera recientemente merecedora del Globo de Oro y coescrita con la artista Laura Pausini. Aunque Warren no escriba partituras, su legado es fundamental para apreciar la banda sonora contemporánea.

Y tras este apunte, sirva este artículo para dar a conocer a 19 de las compositoras de bandas sonoras más relevantes de música de cine y televisión.

PIONERAS

Shirley Walker

Shirley Walker hizo historia: el 6 de enero de 1992, subió al podio para dirigir la orquesta y grabar su banda sonora para la película de John Carpenter ‘Memorias de un Hombre Invisible’. Tal y como afirma el libreto de la edición discográfica, ella fue la primera mujer en componer y grabar la partitura de una superproducción en Hollywood.

Walker empezó su carrera cinematográfica como teclista, tocando los sintetizadores de la fantástica composición que Carmine Coppola realizó para 'Apocalypse Now'. Poco después, y gracias al productor musical Daniel Allan Carlin trabaja en otra producción de American Zoetrope, 'El Corcel Negro' para la que escribe música adicional a los temas de Carmine Coppola. Curiosamente, ambas producciones fueron candidatas al Globo de Oro a la mejor banda sonora original.

Shirley Walker con Hans Zimmer

A finales de los 80 y principios de los 90, Walker trabaja como orquestadora para Danny Elfman y Hans Zimmer. Su experiencia profesional le añade un valor añadido al sonido de estos compositores emergentes, sacando adelante bandas sonoras tan buenas como ‘Batman’, ‘Eduardo Manostijeras’, ‘Black Rain’ o ‘Llamaradas’.

Resulta interesante comprobar que la mejor época de Danny Elfman (y una de las más interesantes de Zimmer) coincide con el trabajo de Walker, hasta el punto de que durante mucho tiempo se insinuó que Elfman no escribía sus partituras sino que en realidad eran de Walker (rumor que la compositora siempre desmintió y que llevó a que Elfman no fuera bien recibido por el resto de sus compañeros de profesión).

En los 90, Walker siguió trabajando para otros compositores como orquestadora o creadora de música adicional y gracias a John Carpenter y a su labor en la serie animada de 'Batman' (que le reporta un bien merecido premio Emmy), musicaliza unos pocos proyectos que le permiten brillar con luz propia como ‘Turbulence’, ‘Willard’, o ‘Batman: La Máscara del Fantasma’. Asimismo, compone la música de toda la serie de televisión ‘The Flash’ y episodios de ‘Batman Beyond’, convirtiéndose en la voz musical de los superhéroes de DC.

El 30 de noviembre de 2006, Shirley Walker fallece. Además del valor de su música, hay que destacar que fue vicepresidenta de la Sociedad de Compositores y Letristas (SCL), convirtiéndose en una figura relevante en la representación de las condiciones de los compositores de música de cine. Es en el año 2014, cuando la Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) crea el premio Shirley Walker que honra a aquellos cuyos logros han contribuido a la diversidad de la música en cine y televisión.

Angela Morley

Al igual que Wendy Carlos, Angela Morley nació hombre pero al tiempo cambió de sexo. Nacida en Inglaterra, Morley trabajó con la compañía Phillips realizando arreglos para numerosos artistas y pronto empieza a colaborar con las sensacionales Shirley Bassey y Dusty Springfield. Como anécdota, realizó arreglos para dos canciones que compitieron en Eurovisión (las participaciones británicas “Ring-A-Ding Girl” y “Say Wonderful Things” interpretadas por Ronnie Carroll).

En los 50 hizo un par de partituras para cine, pero el mal desarrollado sistema estéreo la desaniman hasta el punto de rechazar oportunidades para música de cine. Será a finales de los 60 cuando vuelva a plantearse trabajar para el medio audiovisual, realizando las bandas sonoras de ‘La Ciudad de Oro del Capitán Nemo’, ‘El Espejo de los Espías’ y ‘Las Ocho Campanadas’.

Esta variedad de registros orquestales, la lleva a ser la elegida de adaptar la banda sonora original del musical ‘El Pequeño Príncipe’, escrita por Frederick Loewe y Alan Jay Lerner, y dirigida por Stanley Donen. Angela Morley será merecedora de una candidatura a la mejor banda sonora musical por su trabajo en esta película.

Una nominación que volverá a repetirse poco después con su trabajo en ‘Cinderella’, revisión del cuento de “La Cenicienta” realizado junto a los hermanos Sherman, autores de las míticas melodías de ‘Mary Poppins’. Hay que destacar que Angela Morley ha sido la primera persona transgénero reconocida con una nominación a los premios de la Academia.

En 1978 compone la música de ‘Orejas Largas’, película de animación basada en el clásico libro de Richard Adams. Preciosa banda sonora cuya autoría siempre ha estado en entredicho por el extraño crédito que aparece en pantalla (Malcolm Williamson aparece como autor de música original a pesar de que tan sólo el preludio y el inicio son suyos y el resto de la partitura es de Morley, incluidos los arreglos de la canción de Art Garfunkel).

En 1977 empieza a trabajar con John Williams como orquestadora adicional en multitud de bandas sonoras importantes: ‘La Guerra de las Galaxias’, ‘Encuentros en la Tercera Fase’, ‘Superman’, ‘El Imperio Contraataca’, E.T. El Extraterrestre’, ‘Solo en Casa’, ‘Hook’, ‘La Lista de Schindler’... a la vez que hacía música para programas y series de televisión como ‘Dallas’ o ‘Dinastía’, lo que la llevó a ganar tres premios Emmy de once candidaturas.

Como última curiosidad, interpretó la percusión de la banda sonora de ‘El Fotógrafo del Pánico’. Falleció el 14 de enero de 2009 a los 84 años de edad.

Wendy Carlos

Wendy Carlos, pionera en la música electrónica, nació realmente como Walter Carlos. A finales de los años 60 trabaja como ingeniero de sonido amparado por Robert Moog (creador del primer sintetizador comercial bautizado con su apellido) y crea un prototipo con el que graba el álbum “Switched-On Bach”, recopilatorio de piezas de Bach interpretadas por sintetizadores.

El disco revoluciona el panorama dándole valor a la electrónica dentro de la música (hasta entonces tan sólo se empleaba en música experimental) y alcanza el puesto número 10 en la lista Billboard de los más vendidos y consigue 3 premios Grammy.

Este sonido llamó la atención del director Stanley Kubrick quien después del rechazo de Ennio Morricone para hacerse cargo de la música de ‘La Naranja Mecánica’ (algo que el romano siempre ha lamentado), le ofrece la oportunidad a Carlos. Adapta música de Beethoven, Purcell y Rossini combinándolo con música electrónica y el empleo de un vocoder, lo que resulta en una banda sonora ecléctica, extraña y que funciona perfectamente en esa distopía recreada por Burgess.

A pesar del éxito cosechado, Carlos prefiere dedicarse al trabajo experimental en solitario y no vuelve al cine hasta diez años después de la mano del mismo director con ‘El Resplandor’. Carlos graba una enorme cantidad de música pero Kubrick decide prescindir de gran parte de ella en detrimento de piezas clásicas de Penderecki y Ligeti. En todo caso, Carlos aparece acreditado como compositor del filme y suya es la hipnótica pieza que abre la película donde se permite el homenaje al recurrente “Dies Irae” compuesto por Hector Berlioz.

Gracias a su notable trabajo con la electrónica, es la elegida para componer la música del espectáculo 'Tron' para la que incorpora coros, sintetizadores moog y una orquesta, elaborando una banda sonora más convencional pero que demuestra un nivel extraordinario para establecer un sonido cinematográfico de videojuego.

Desde entonces se ha mantenido alejada del cine, tan sólo ha compuesto una partitura para el filme desconocido ‘Woundings’ y ha seguido trabajando como artista en solitario. A destacar su grabación de “Pedro y el Lobo” junto al descacharrante Weird Al Yankovic.

Nora Orlandi

Conocida mundialmente por ser la primera compositora de cine italiano, Nora Orlandi se hizo popular en los años 60 destacando por sus obras vanguardistas para el género en alza de aquella cinematografía: el spaghetti-western.

A pesar de que su filmografía apenas llega a los 13 títulos (y que no ha vuelto a trabajar para cine desde 1973), su música está bastante reconocida por el aficionado e incluso el director Quentin Tarantino ha utilizado su tema “Dies Irae” de ‘El Extraño Vicio de la Señora Wardh’ para el pastiche musical ‘Kill Bill Vol.2’. Una compositora a reivindicar.

VETERANAS

Rachel Portman

Rachel Portman es una compositora británica cuyos comienzos tienen lugar en cine y televisión inglesa con series como ‘El Cuentacuentos’, creada por Jim Henson. A principios de los 90 alcanza cierta notoriedad gracias a su sonido característico en comedias románticas, género tan en boga en aquella época.

En 1994 se da a conocer al mundo entero gracias a trabajos tan dispares como ‘Solo tú’, ‘Sirenas’, ‘La Guerra de los Botones’ y ‘El Balneario de Battle Creek’, producciones que demuestran que la artista es capaz de trabajar con éxito en varios géneros. A pesar de ello, se encasilla a la compositora en músicas amables, ligeras y con un elevando toque de romanticismo, sobre todo a raíz de la banda sonora para ‘Emma’ en 1996.

Esta película, basada en el texto de Jane Austen, convierte a Rachel Portman en la primera mujer ganadora del Oscar a la mejor banda sonora original en una ceremonia que coronó a la compañía Miramax como la más importante de ese año.

(Un breve apunte: hay que recordar que debido al éxito de Alan Menken y las producciones animadas Disney a comienzos de los 90, la Academia decidió dividir la categoría de mejor banda sonora original en dos apartados distintos: mejor banda sonora dramática y mejor banda sonora comedia/musical, apartado este último en que se premió a Portman. Esta división duró tan sólo 4 ceremonias, desde 1995 hasta 1998. Curiosamente, ‘Emma’ compitió con ‘El Jorobado de Notre Dame’ de Alan Menken, partitura que muchos consideran la obra maestra de su autor.)

El logro del Oscar lleva a Portman a ser elegida para dos nuevas películas de Miramax presentadas para competir por el gran premio: ‘Las Normas de la Casa de la Sidra’ y ‘Chocolat’, ambas dirigidas por Lasse Hallström. La estrategia funciona y sus partituras (de una altísima calidad) consiguen la nominación.

Encasillada en un registro de banda sonora muy definido, apenas le surgen oportunidades de brillar en otros géneros, como el bélico con ‘La Guerra de Hart’ y la compositora empieza a trabajar con directores importantes como Jonathan Demme, Mike Newell, Roman Polanski o Robert Redford para quien realiza ‘La Leyenda de Bagger Vance’, la que puede ser considerada su obra maestra.

Por desgracia, la compositora cada vez trabaja menos y da la sensación de que Hollywood se ha olvidado de ella por completo. Entre sus últimos trabajos destacan la dramática ‘Nunca me abandones’ y ‘Tu mejor Amigo’ que retomó su relación profesional con Hallström. Tras varios años de sequía, en 2020 estrenó ‘Amadrinas’, una estupenda partitura para Disney candidata al premio IFMCA a la mejor banda sonora para película de comedia y publicó su primer álbum conceptual titulado “Ask the River”.

Anne Dudley

Contra todo pronóstico, Dudley se convirtió en la segunda mujer en conseguir el premio Oscar a la mejor banda sonora (comedia/musical otra vez) por su escasa contribución para ‘Full Monty’, un reconocimiento que la afición sintió excesivo ya que lo que más se recuerda de aquella película eran las canciones. La mala prensa señaló que el votante eligió esta banda sonora como ganadora por las canciones que sonaban durante escenas clave que nada tenían que ver con la labor de la compositora.

Dudley fue miembro del grupo pop Art of Noise y entre sus primeros éxitos está la versión de la canción “Kiss” de Prince llevada a cabo por Tom Jones y que cuenta con referencias a los temas de ‘Dragnet’ y ‘Peter Gunn’. Tras trabajar en una serie de películas británicas (entre ellas el fenómeno ‘Juego de Lágrimas’), Peter Cattaneo la elige para hacer unos 20 minutos de música para ‘Full Monty’ que permitan enlazar las diferentes canciones. En palabras de la propia Dudley:

"En Full Monty era este conglomerado de sonidos: saxo barítono, guitarra acústica, armónica ... El razonamiento era que todos estos seis hombres son diferentes, provienen de diferentes orígenes, pero en la escena final todo funciona. La idea era que los instrumentos deberían hacer eso también: todos provienen de diferentes lugares, pero al final se juntan...”

El éxito del Oscar la llevó a otros géneros como la comedia ‘Fuera de Control’ o ‘Monkeybone’ con la que emula el sonido más disparatado típico de Danny Elfman. Sin embargo, el fracaso de estos títulos la llevará a trabajar en producciones más modestas de factura europea.

Tras el fallecimiento de Basil Poledouris y Jerry Goldsmith, se ha convertido en la compositora fetiche de Paul Verhoeven, demostrando unas fabulosas habilidades para el thriller tanto en ‘El Libro Negro’ como en ‘Elle’, una banda sonora complicada por la que consiguió una candidatura a los premios IFMCA.

En estos momentos realiza la música de la serie de televisión ‘Poldark’ que ya la ha hecho merecedora de una nominación a los premios BAFTA. Como curiosidad, citar que ayudó a sacar adelante la adaptación del musical ‘Los Miserables’ de Tom Hooper, en calidad de productora, orquestadora y compositora de música adicional.

Lolita Ritmanis

Lolita Ritmanis y Shirley Walker

Compositora americana de raíces letonas, Ritmanis lleva una larga trayectoria trabajando en la banda sonora para cine y televisión. En los años 90 trabaja como orquestadora de compositores tan variopintos como Michael Kamen, Danny Elfman, Elliot Goldenthal o Carter Burwell, desempeñando una profesionalidad que ayudará a impulsar la carrera de estos artistas.

En 1991, Shirley Walker le ofrece la oportunidad de trabajar en la serie animada de Batman, lo que le llevará a trabajar también en la serie animada de Superman y en ‘Batman Beyond’, convirtiéndose en una de las compositoras de referencia de los superhéroes televisivos de los 90.

Aunque ha trabajado en una enorme cantidad de títulos para televisión y películas animadas de éxito discreto como ‘Batman: La Broma Asesina’, hay que destacar que en 2014, Lolita Ritmanis funda junto a Laura Karpman y Miriam Cutler la Unión de Mujeres Compositoras (AWFC). Esta organización se dedica a promover y dar visibilidad al género femenino en el campo de las bandas sonoras y Ritmanis ha sido presidenta desde 2017 hasta 2019.

En 2019, la compositora aceptar el encargo de una película de Letonia llamada ‘Dveselu Putenis’ (‘Blizzard of Souls’ en su título americano) en la que emplea un rico fondo orquestal junto a coros de una belleza inusitada.

Esta partitura acaba de ganar el premio a la mejor banda sonora de película independiente por la Society of Composers and Lyricists y todo apunta a que la Music Branch va a elegir la obra de Ritmanis como una de las nominadas al Oscar a la mejor banda sonora original, tras haber pasado el difícil corte de 15 partituras preseleccionadas para optar al premio. Si la Academia finalmente nomina a esta banda sonora, habrá acertado. Esta es una partitura brillante y digna de premios de música de cine.

Lisa Gerrard

Lisa Gerrard llega al cine de manera accidental. Artista australiana que junto a Brendan Perry forma el grupo Dead Can Dance, destaca por su voz angelical de tonos new age. Su primer trabajo importante para cine será en ‘El Dilema’, apoteósica película de Michael Mann que como viene siendo habitual, cuenta con una banda sonora ecléctica llena de música original y preexistente.

Mann busca expresar una emoción concreta con cada escena, prefiere trabajar cada secuencia a nivel musical en lugar de dejar que el compositor realice el conjunto de la partitura. Así pues, Mann selecciona el álbum “Duality” escrito por Lisa Gerrard y Pieter Bourke y les pide que hagan una especie de sucedáneo con arreglos que transformen la idea original de este disco en una banda sonora para su película.

Aún así, Mann selecciona al compositor Graeme Revell y música preexistente de Gustavo Santaolalla para hacer un collage musical. Con todo, el éxito del film, permite que tanto Gerrard como Bourke consigan una nominación a los Globos de Oro en un año en que la categoría de mejor banda sonora se amplió a 9 candidatos.

Poco después, Hans Zimmer continuaba su relación profesional con Ridley Scott y el próximo proyecto era ‘Gladiator’. El editor de la película, Pietro Scalia, disponía de un disco de Dead Can Dance y a Zimmer le llamó la atención la voz femenina que sonaba en ese grupo. Contacta con Gerrard para colaborar en ‘Gladiator’ no sólo aplicando su voz sino también trabajando codo con codo en ciertos temas de la banda sonora.

El resultado final fue un éxito: las voces etéreas de Lisa Gerrard complementan los ecos a la eternidad que Scott representaba con imágenes. Los cantos de sirena con voz solista acabaron convirtiéndose en un cliché cinematográfico que afectaron a gran parte de películas históricas o ambientadas en países exóticos.

Aunque ‘Gladiator’ consiguió el Globo de Oro para Hans Zimmer y Lisa Gerrard, tan solo Zimmer obtuvo la nominación en los premios Óscar. Esto se debe a que entonces una regla establecía que solo un artista podía ser candidato. Zimmer se alegró de perder porque consideraba que era injusto ser merecedor de ese premio sin poder compartirlo con Gerrard.

La artista volvió a trabajar con Pieter Bourke en ‘Ali’, la siguiente película de Michael Mann y en el siguiente trabajo de Hans Zimmer, ‘Misión Imposible: 2’. En los últimos tiempos se ha dedicado a trabajar para la industria de su país natal y aunque su momento en Hollywood ha pasado, sí hay que destacar que impuso una tendencia en la banda sonora original que todavía sigue presente en el cine de nuestros días.

Yoko Kanno

Compositora japonesa polifacética que ha trabajado en cine, series de televisión y videojuegos, alcanzando un nivel que la han llegado a ser considerada “la John Williams del cine oriental”.

Es además la líder de un grupo de música llamado The Seatbells que se dedica a hacer un mestizaje de música rock, pop, jazz con un estilo añejo muy desenfadado y divertido que ha interpretado toda la música de la serie ‘Cowboy Bebop’, referente del anime con unos títulos de crédito que se han convertido en un clásico de este tipo de animación.

Uno de sus trabajos más espectaculares es para la serie de televisión ‘Onna joushu Naotora’ basada en la historia de Naotora, una princesa se enfrenta a una guerra de clanes por hacerse con el poder de Totomi. La partitura es brillante, una de las mejores piezas que se han compuesto en los últimos tiempos y resultó merecedora de una candidatura a los premios IFMCA a la mejor banda sonora para televisión.

Desde entonces no ha escrito para cine o televisión pero esperamos escuchar sus próximos trabajos porque aunque Yoko Kanno ha demostrado ser una compositora de bandas sonoras de un nivel extraordinario.

Debbie Wiseman

Compositora británica de excelente factura. Tras un largo recorrido en tv movies realizadas en su país de origen, la compositora se dará a conocer al gran público gracias a dos títulos que destacan por la calidad de las interpretaciones de su reparto puesto que llegan a conseguir nominaciones a los Globos de Oro y Oscar: ‘Tom & Viv’ y ‘Wilde’ para las que compone dos exquisitas partituras románticas y majestuosas.

En 2004 realiza la banda sonora de ‘Arsène Lupin’, nueva adaptación a la gran pantalla del célebre ladrón parisino. Su partitura es de una calidad excepcional, con una espectacularidad clásica que recuerda a lo que alcanzó Danny Elfman con su primer ‘Batman’. Una banda sonora llena de aventura y misterio que llamó la atención del aficionado en un momento en que dicho género estaba empezando a dar síntomas de cansancio gracias a la proliferación del sonido Media Ventures.

Alternando documentales con tv movies e incluso grabaciones de cuentos de Oscar Wilde con música original suya, Debbie Wiseman va accediendo poco a poco a proyectos más interesantes. Es el caso de ‘Lesbian Vampire Killers’, parodia de los filmes de la Hammer en clave de humor que demuestra su enorme talento orquestal. La música de Wiseman sigue la lógica que tan buenos resultados le dio a Elmer Bernstein (para hacer comedia, hay que ser lo más serio posible). Su trabajo fue reconocido con una nominación a los premios IFMCA.

Durante la pasada década, Wiseman ha estado trabajando en varias series de televisión británicas, la más destacable ‘Wolf Hall’ que cuenta la relación entre Cromwell y Enrique VIII. Otro excelente trabajo que le consiguió una nueva nominación a los IFMCA.

Es una lástima que Wiseman apenas trabaja fuera de Reino Unido y esto conlleva un amplio desconocimiento acerca de su obra. Esperemos que pronto consiga más variedad de proyectos con los que pueda desarrollar su creatividad musical porque sin duda alguna, se trata de una estupenda creadora de música de cine. Su trabajo es excepcional.

Deborah Lurie

Compositora americana que comenzó su carrera trabajando como arreglista y asistente de artistas como Mark Snow o John Ottman. En 2005 consigue su primer trabajo importante con ‘Una vida por delante’ dirigida por Lasse Hallström y cuya banda sonora original escrita por Christopher Young fue rechazada a última hora, lo que demostró que la compositora era capaz de sacar adelante un buen trabajo bajo una enorme presión.

Sin embargo, la película fracasa y Lurie apenas consigue proyectos de relevancia, por lo que continúa realizando música adicional para compositores como Danny Elfman, lo que le llevará a una colaboración juntos en la película ‘9’ (Elfman hace los temas principales y Lurie se encarga de darle forma al resto de la partitura).

Hallström vuelve a contratarla para ‘Querido John’ y ‘Un Lugar donde Refugiarse’, películas para las que crea unas bellas melodías con reminiscencias folk que evocan el tono romántico de sus historias. Su último trabajo a destacar ha sido escribir música adicional para ‘Capitana Marvel’ con banda sonora de Pinar Toprak.

ACTUALES

Hildur Guðnadóttir

La compositora revelación de los últimos tiempos. Islandesa nacida en el año 1982, es una experta violonchelista para música de concierto, formando parte de un elevado número de agrupaciones. En el año 2006 graba su primer álbum en solitario titulado “Mount A” y en el año 2011 debuta en la banda sonora con el filme de terror ‘The Bleeding’.

Tras realizar una serie de películas europeas como ‘Secuestro’ o ‘Jîn’, su sonido llama la atención del compositor islandés Jóhann Jóhannsson, quien la elige para tocar el violonchelo en sus tres bandas sonoras para el director Denis Villeneuve: ‘Prisioneros’, ‘Sicario’ y ‘La Llegada’.

El prematuro fallecimiento de Jóhannsson, llevará a Guðnadóttir a recoger el testigo de la secuela ‘Sicario: El día del Soldado’ donde continúa la senda de la original (que recordemos fue candidata al premio Oscar) y en la banda sonora de ‘María Magdalena’, firmada por ambos. Consigue convertirse en la artista revelación del 2019 gracias a su trabajo en dos obras: ‘Chernobyl’ y ‘Joker’.

Para la primera, crea una banda sonora completamente atmosférica que tiene la proeza de haber sido registrada en localizaciones reales de la catástrofe, algo que en palabras de la compositora ayudaba al oyente a experimentar lo que significaba estar dentro de una central nuclear.

Con ‘Joker’, la compositora elabora un recurso narrativo constante y sonante que apoya y refleja las debilidades y frustraciones del protagonista de la película. Una textura sonora que refleja el estado mental del personaje hasta el punto de llevarle a la locura. Gracias a ‘Chernobyl’, Hildur Guðnadóttir ha sido merecedora de los premios Emmy, Grammy e IFMCA y con ‘Joker’ del Globo de Oro, BAFTA, Critics Choice, Óscar y un galardón especial en el festival de Venecia. Un hito histórico y sin precedentes.

Pinar Toprak

Compositora nacida en Estambul (Turquía) pero afincada en Estados Unidos, Pinar Toprak representa una de las voces más interesantes del panorama de la banda sonora actual. Empezó trabajando en Remote Control (anteriormente conocida como Media Ventures), equipo de compositores liderado por Hans Zimmer para la elaboración de música de cine con un sonido determinado.

En los últimos años ha iniciado su carrera en solitario dando enorme muestras de calidad en películas como ‘The Lightkeepers’ y documentales como ‘The Wind Gods’ y ‘The Tides of Fate’, todas ellas ganadoras de premios de la IFMCA. En 2017 trabaja con Danny Elfman en 'Liga de la Justicia' donde destacan sus arreglos del tema de Wonder Woman.

Todo este recorrido la lleva a ser elegida por Marvel para la primera banda sonora de su estudio compuesta por una mujer: 'Capitana Marvel'. Con una orquesta de 70 músicos, Toprak compone una de las partituras más excitantes y dinámicas para la compañía, dando muestras de un excelente dominio de la música para el cine.

Asimismo, también ha realizado las partituras de las series de televisión ‘Krypton’ y ‘Stargirl’, ambas producidas por DC y su trabajo junto a Alex Kovacs, para la serie documental ‘McMillions’ ha sido recompensado con una candidatura a los premios Emmy. Una compositora que merece mucho más reconocimiento del que tiene. Estamos a la espera de sus próximos trabajos.

Mica Levi

Artista británica también conocida como Micachu (por su banda “Micachu and the Shapes”) destaca por su música pop experimental con el empleo de ruido, distorsiones y demás técnicas para resaltar dentro del circuito.

El director Jonathan Glazer (quien había trabajado previamente con Roque Baños y Alexandre Desplat), la elige para la música de 'Under the Skin', una extraña historia de ciencia ficción en la que un alienígena interpretado por Scarlett Johansson deambulando por Escocia en busca de hombres.

Glazer le pidió a Levi que su música reflejara el estado de ánimo de la protagonista, creando un sonido marciano con inspiración de John Cage o Iannis Xenakis, entre otros, y alterando el tempo y el tono. A pesar de la dureza de la obra, el trabajo no pasó desapercibido y Levi consiguió el premio Europeo a la mejor banda sonora, una candidatura a los BAFTA y el galardón IFMCA al mejor artista revelación.

Este éxito volverá a repetirse con su extraña partitura para ‘Jackie’ en 2016. Banda sonora amada y odiada al mismo tiempo, supone hasta la fecha, el trabajo más notable de la compositora. La partitura fue escrita antes del rodaje de la propia película, es decir en base al guion, algo cuestionable y que hace que su uso dentro de la propia película se antoje gratuito o excesivo en determinadas ocasiones.

La música es fría, gélida, con un toque herrmanniano muy cerebral que busca reflejar el estado de ánimo y la incomunicación que siente el personaje de la primera dama. La partitura recibió una nueva candidatura a los BAFTA y logró el apoyo de la Music Branch que la nominó al premio Oscar. Sus últimos trabajos son la colombiana ‘Monos’ y ‘Zola’ en las que continúa con sus tendencias extravagantes, musicalmente hablando.

Leslie Barber

Tras una larga carrera en su Toronto natal, escribiendo música para teatro y piezas de música clásica (incluyendo una obra para el violonchelista Yo-Yo Ma), la compositora consigue entrar en el cine con pequeñas películas de corte independiente pero con presencia en los circuitos de premios.

‘Puedes contar conmigo’ supone su título revelación, no sólo por el alcance de la película sino porque supone su primer encuentro con Kenneth Lonergan con quien volverá a trabajar en 'Manchester frente al Mar’.

El éxito comercial y crítico de esta última película, le lleva a ser elegida por la publicación The Hollywood Reporter para una de sus mesas redondas donde diferentes artistas de un gremio ponen en común y debaten sus ideas sobre el trabajo. Así pues, Barber es la primera mujer que participa en esta actividad junto a veteranos como Hans Zimmer y John Debney y compositores en alza como Nicholas Britell, Justin Hurwitz y Volker Bertelmann (Hauschka).

Anne Kathryn-Dern

Compositora alemana de enorme creatividad musical, vive desde 2012 en Los Ángeles donde cursó estudios en UCLA. Antes de trabajar en cine o televisión, Kathryn-Dern desarrolló una serie de samples para “Cinesamples”, esta operación la llevo a crear nuevos sonidos y actualizar los existentes para sus nuevos usos.

Empieza entonces a trabajar como artista mockup (modelos antes de la creación final) para personalidades como Alan Menken y de asistente para William Ross y Pinar Toprak. En 2016 consigue entrar en Remote Control y elabora junto a Klaus Badelt, la banda sonora de la película de animación ‘Ballerina’.

Poco a poco va accediendo a nuevos proyectos en solitario y un año después consigue realizar la música de ‘The Jade Pendant’ y ‘Kika Superbruja: Nueva aventura de Invierno’, con las que consigue darse a conocer. Este 2017 consigue una nominación a los premios IFMCA como artista revelación.

El año 2020 destaca su trabajo en la película de Netflix 'Nivel Intrépido' con un sonido espectacular para la aventura y 'De Familie Claus', película belga navideña también de Netflix con una música que recuerda a los mejores momentos de John Williams y Danny Elfman para sus bandas sonoras estivales. La primera conseguirá una nueva nominación a los premios IFMCA como banda sonora de animación.

La compositora trabaja en proyectos americanos y europeos lo que le da lugar a desarrollar su creatividad con una mayor libertad. Ella es una de las voces más originales de los últimos tiempos en la música de cine.

Amelia Warner

El caso de la británica Amelia Warner es particular. Tras haber empezado tímidamente como actriz (lo que la llevó a interpretar papeles en películas como ‘Quills’), Warner dio el salto a la música de cine en 2016 y con tan solo dos trabajos, ya ha demostrado que es una compositora que tiene mucho que demostrar.

Con ‘Mary Shelley’, basada en la relación romántica de la escritora, Warner compone una banda sonora fantástica y llena de cálida emoción que la lleva a ser reconocida en los premios IFMCA como la compositora revelación del año.

En 2020, Warner ha compuesto la música de ‘Una Canción Irlandesa’, estupenda banda sonora de reminiscencias irlandesas que la han hecho merecedora de una nueva nominación a los premios IFMCA a la mejor banda sonora comedia. Una banda sonora hecha con mucho mimo. De momento son pocos los trabajos de Warner pero podemos decir que sus nuevos trabajos, están causando sensación dentro del mundo de la música de cine.

Nami Melumad

Nacida en Israel y afincada en Los Ángeles desde 2014, Nami Melumad es la compositora revelación del momento. Empieza a trabajar en 2017 y en muy poco tiempo ha dado muestras de una calidad digna de celebrar. Como curiosidad, el dato de que ella ha sido la primera mujer en componer la música de un episodio de la mítica serie ‘Star Trek’.

En 2020 trabaja junto a Michael Giacchino en dos partituras muy distintas: la comedia ‘Encurtido en el Tiempo’ y el videojuego ‘Medal of Honor: Above and Beyond’. Para la primera, desarrolla toda la banda sonora a raíz de los temas originales de Giacchino mientras que para la última entrega de la saga de videojuegos ‘Medal of Honor’, compone la música colaborando con el compositor.

Estos dos trabajos representan alguna de la mejor música de cine compuesta el año pasado y será reconocida con 3 nominaciones a los premios IFMCA (incluyendo compositora revelación) y el galardón a la mejor banda sonora para un videojuego. Estamos pendientes de escuchar sus próximos trabajos audiovisuales.

Zeltia Montes

Nacida en Madrid y graduada en la prestigiosa universidad de Berklee, Zeltia Montes se ha convertido en muy poco tiempo en la compositora de música de cine más importante del cine español actual.

Tras trabajar en una serie de cortometrajes y películas de discreta carrera comercial, le llega la oportunidad con la película documental ‘Frágil Equilibrio’ para la que elabora una banda sonora rica en atmósferas, etérea en su conjunto y con protagonismo de instrumentos exóticos. La fuerza de la partitura en la película es tan poderosa que el tema “Muerte” consigue una candidata al premio Goya a la mejor canción.

Esta banda sonora llama la atención a Guillermo de Oliveira quien decide contratar a Montes para musicalizar ‘Desenterrando Sad Hill’, proeza documental que relata el esfuerzo humano y cinéfilo de un grupo de personas enamoradas por ‘El Bueno, el Feo y el Malo’. Un proyecto difícil que incluso cuenta en su reparto con el testimonio en primera persona del propio Ennio Morricone.

Aún así, la compositora no cae en el recurso fácil y previsible de emular el estilo del legendario compositor de spaghetti westerns y en su lugar, confiere a la película un sonido auténtico e hispano que conmueve en su belleza y que homenajea con elegancia y buen gusto al original con el recurso de una voz soprano que recuerda a Edda Dell’Orso.

El buen resultado en estas producciones la ha llevado a trabajar con el sevillano Paco Cabezas en su primer trabajo en España en mucho tiempo: ‘Adiós’, thriller en el que la compositora crea una atmósfera dura, opresiva y tremenda que realza las emociones a las que se enfrentan los personajes de esta trama. Y recientemente ha firmado la partitura de ‘Uno para todos’, ambas candidatas a las medallas de Círculo de Escritores Cinematográficos.

En estos momentos en que la compositora Eva Gancedo está cada vez más apartada del panorama audiovisual, Zeltia Montes se ha convertido en la representante femenina de la música de cine en España. En la edición de los premios Goya celebrada en 2020, acudió vestida de Wonder Woman haciendo honor a su talento, pues ella es la chica maravilla de nuestras bandas sonoras.