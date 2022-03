Premios Óscar 2022: la quiniela con los favoritos y pronósticos de los ganadores en la gran noche del cine de Hollywood

¡Ya está aquí, ya llegó! La última y gran cita de la temporada de premios 2021-2022 se celebrará este mismo domingo 27 de marzo en el Kodak Theater de Los Angeles; y en Espinof os traemos nuestra quiniela de predicciones con las películas, cineastas e intérpretes que, creemos, saldrán vencedores en la 94 ceremonia de entrega de los Óscar.

Premios Óscar 2022: Quiniela y favoritos de la gala del cine

A continuación os dejo con nuestras favoritas a hacerse con la preciada estatuilla en una velada que se presenta mucho más reñida de lo que cabría esperar, y que augura un reparto de premios en uno de esos "todos ganan" que tanto se estilan.

Mejor película

Nominadas: Belfast, CODA, No mires arriba, Drive My Car, Dune, El método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro, West Side Story

La favorita: Durante los últimos meses, 'El poder del perro' se ha posicionado como la favorita absoluta para hacerse con el premio gordo de la noche después de ganar el BAFTA, el Globo de Oro y el Critics Choice en la categoría; pero la cosa podría salirle rana al largometraje de Netflix después del impulso recibido por 'CODA' tras ganar el SAG al mejor reparto —que suele estar asociado al Óscar a la mejor película. La cosa está muy reñida, pero cada vez huele más a campanazo de Apple TV+.

Mejor dirección

Nominados: Kenneth Branagh (Belfast), Ryûsuke Hamaguchi, Paul Thomas Anderson, Jane Campion, Steven Spielberg

La favorita: En la categoría de mejor dirección no hay competición que valga, lo cual refuerza la teoría del "CODAZO" en la mejor película. Jane Campion tiene todas las papeletas para llevarse el gato al agua tras cosechar el BAFTA, el premio del sindicato de directores (DGA) y el Globo de Oro —entre muchos otros de diferentes sindicatos y asociaciones—. De haber sorpresa, podría ir en dirección de Kenneth Branagh, pero no parece demasiado probable.

Mejor actriz protagonista

Nominadas: Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La hija oscura), Penélope Cruz (Madres paralelas), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Kristen Stewart (Spencer)

La favorita: Puede que estemos ante la categoría más reñida de la noche, y es que, en lo que respecta al Óscar a la mejor actriz, no hay bola de cristal que valga y podríamos esperar cualquier sorpresa —incluyendo a Kristen Stewart tras el pinchazo en los SAG y los BAFTA—. Dado que a la Academia le gustan mucho esos papeles que transforman a los intérpretes bajo una buena capa de maquillaje, nuestra apuesta va por Jessica Chastain y su Tammy Faye. La competencia es feroz, eso sí.

Mejor actor protagonista

Nominados: Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom), Will Smith (El método Williams), Denzel Washington (La tragedia de Macbeth)

El favorito: No cabe duda de que el intérprete que más beneficiado está saliendo de esta temporada de premios es Will Smith. Su papel en 'El método Williams' le ha servido para rascar el BAFTA, el Globo de Oro, y el premio del sindicato de actores (SAG); así que tiene la mejor posición para conseguir el Óscar este 2022. A la cuarta nominación va la vencida.

Mejor atriz de reparto

Nominadas: Jessie Buckley (La hija oscura), Ariana DeBose (West Side Story), Kristen Dunst (El poder del perro), Aunjanue Ellis (El método Williams), Judi Dench (Belfast)

La favorita: Otra categoría en la que prácticamente no hay cabida para coger al público desprevenido con un premio inesperado. Ariana DeBose, además de estar arrolladora en cada una de sus escenas en 'West Side Story', llega a la noche de los Óscar con el BAFTA, el Globo de Oro y el SAG bajo el brazo; otro triplete que, probablemente, se traducirá en victoria el domingo 27. De haber sorpresa, un reconocimiento a la carrera Kristen Dunst no estaría de más.

Mejor actor de reparto

Nominados: Ciarán Hinds (Belfast), Troy Kotsur (CODA), Jesse Plemons (El poder del perro), J.K. Simmons (Being the Ricardos), Kodi Smit-McPhee (El poder del perro)

El favorito: Entre los nominados al mejor actor de reparto hay auténticos titanes como J.K. Simmons o Jesse Plemons, pero todo parece sugerir que Troy Kotsur volverá a levantar un premio el domingo después de sus victorias en los SAG, y los BAFTA por su papel en 'CODA' —de hecho, puede que sea lo mejor de la película—. No obstante, hay competición con Kodi Smit-McPhee, el segundo candidato de la lista que ha recibido nominaciones en todas las grandes citas del año junto a Kotsur.

Mejor guión original

Nominadas: Belfast (Kenneth Branagh), No mires arriba (Adam McKay y David Sirota), El método Williams (Zack Baylin), Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson), La peor persona del mundo (Joachim Trier y Eskil Vogt)

La favorita: Aquí puede pasar cualquier cosa. 'Belfast' se hizo con el Globo de Oro, 'Licorice Pizza' con el BAFTA, y 'No mires arriba' con el premio del sindicato de guionistas (WGA), así que la teoría más extendida es la de los premios repartidos entre las grandes nominadas. Si 'CODA' se hace con la mejor película y Jane Campion con la mejor dirección, el mejor guión original podría caerle a Paul Thomas Anderson o a Kenneth Branagh. A bote pronto, optamos por el segundo.

Mejor guión adaptado

Nominadas: CODA (Siân Heder), Drive My Car (Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe), Dune (Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth), La hija oscura (Maggie Gyllenhaal), El poder del perro (Jane Campion)

La favorita: Aquí hay mucho menos que conjeturar. 'CODA' se ha llevado el BAFTA, el premio del sindicato de guionistas y el Globo de Oro en la categoría, y la única cinta que podría hacerle sombra es 'La hija oscura', que sorprendió en los Spirit Awards. Ojo, que de ganar también este, la cinta de Sian Heder podría hacer pleno y llevarse tres de tres.

Mejor película internacional

Nominadas: Flee (Dinamarca), Fue la mano de Dios (Italia), Drive My Car (Japón), Lunana: A Yak in the Classroom (Bután), La peor persona del mundo (Noruega)

La favorita: En este caso, el largometraje japonés es el mejor posicionado para hacerse con el Óscar a la mejor película. 'Drive My Car' no sólo ha ganado el BAFTA, el Globo de Oro, el Critics Choice, el Spirit Award y un buen puñado de galardones en la temporada; también ha enamorado en el circuito de festivales, triunfando en citas como Cannes. De haber campanazo, lo daría 'La peor persona del mundo', pero es muy poco probable teniendo en cuenta que el filme nipón compite en tres categorías y no debería irse de vacío.

Mejor película de animación

Nominadas: Flee, Luca, Encanto, Los Mitchell contra las máquinas, Raya y el último dragón

La favorita: La justicia dice 'Los Mitchell contra las máquinas', pero la lógica grita a viva voz 'Encanto'. La todopoderosa Disney parece estar destinada a levantar el Óscar gracias a su gran bombazo mediático musical y cinematográfico y a pasar por encima a Pixar, y su lúcida 'Luca' y a una 'Flee' que merece todos los premios del mundo.

Mejor documental

Nominadas: Ascension, Attica, Flee, Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised), Writing With Fire

La favorita: En la categoría de mejor documental tampoco hay una clara vencedora. Si tiramos de lógica, 'Flee' debería rascar al menos uno de los tres premios a los que opta tras hacer historia en los Óscar con su triple nominación —mejor película internacional, de animación y documental—, y su magnífico recibimiento por la crítica de todo el mundo la precede, pero 'Summer of Soul' podría imponerse en una foto finish de lo más ajustada.

Mejor montaje

Nominadas: No mires arriba, Dune, El método Williams, El poder del perro, Tick, Tick... Boom!

La favorita: Más incógnitas en la categoría de mejor montaje. A priori, 'El método Williams' parte con ventaja al haber ganado el premio del sindicato de montadores (ACE), llevándose por delante a 'Dune', 'El poder del perro' y 'Tick, Tick... Boom!'; pero la falta de consenso en los Critics Choice —'West Side Story'— y los BAFTA —'Sin tiempo para morir'— hacen que el drama deportivo no parta como claro vencedor.

Mejor dirección de fotografía

Nominadas: El callejón de las almas perdidas, El poder del perro, Dune, La tragedia de Macbeth, West Side Story

La favorita: La competencia por el Óscar a la mejor dirección de fotografía es, directamente, salvaje. Los trabajos de Kaminski y Delbonnell por 'West Side Story' y 'La tragedia de Macbeth' son descomunales y dignos de estudio, pero todo apunta a que será Greg Fraser y su 'Dune' —rodada en digital y transferida a negativo para aprovechar lo mejor de cada formato— quien se llevará la estatuilla tras amasar un BAFTA y el premio del sindicato ASC.

Mejores efectos visuales

Nominadas: Free Guy, Sin tiempo para morir, Dune, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Spider-Man: No Way Home

La favorita: El caso de 'Dune' sugiere uno de esos en los que la ausencia en las grandes categorías será compensada con un buen puñado de Óscars técnicos, incluyendo el de mejores efectos visuales. Su comentada combinación entre CGI y efectos prácticos está a un nivel estratosférico que deja en pañales a sus comepetidoras —pese al buen hacer de 'Sin tiempo para morir'—. A Marvel, con dos nominaciones, ni se la espera en el escenario.

Mejor música

Nominadas: El poder del perro, Encanto, Madres paralelas, Dune, No mires arriba

La favorita: Una más para Dune, y no podría estar más justificado. La labor de Hans Zimmer en la película de Denis Villeneuve podría servirle para ganar su segundo Óscar tras 'El rey león', y todas las miradas apuntan hacia él después de su victoria en los BAFTA y en los Globos de Oro. De haber sorpresa, es probable que la diese Johnny Greenwood por 'El poder del perro'.

Otras categorías

Para ir cerrando nuestra quiniela, vamos a recopilar las favorita en las categorías restantes, comenzando por la de mejor canción original, cuyo Óscar irá más que probablemente a las manos de Lin-Manuel Miranda por 'Dos oruguitas', que puede escucharse en 'Encanto'.

En el panorama de los cortometrajes, 'El limpiaparabrisas' podría darnos la gran alegría de la noche con Alberto Mielgo trayéndose la estatuilla a España en la categoría de animación.** 'The Queen of Basketball' y 'The Long Goodbye'** —este último con el nombre de Riz Ahmed como gran reclamo— harían lo propio en documental y ficción en acción real.

Mauqillaje y peluquería irá, probablemente, a 'Los ojos de Tammy Faye' en reconocimiento a la caracterización de Jessica Chastain, mientras que los Óscars al mejor sonido, diseño de producción y vestuario, irán directos a 'Dune', estando este último reñido con la 'Cruella' de Disney.