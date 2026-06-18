El creador de 'Padre de familia' pone una única condición para hacer la película sobre la familia Griffin: fracasar a lo bestia

'Padre de familia' ('Family Guy') es una de las series más longevas de la televisión con 24 temporadas ya a sus espaldas. Otras no necesitaron llegar a tantos episodios para dar el salto al cine, pero su creador Seth MacFarlane tiene muy claro qué es lo que tiene que pasar para que decida hacer de una vez la película de 'Padre de familia'.

Lo cierto es que MacFarlane lleva más de 15 años comentando de vez en cuando la posibilidad de hacer una película sobre la familia Griffin, habiendo incluso llegado a valorar la posibilidad de incluir elementos en imagen real. Ahora se ha sincerado de forma bastante curiosa en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en la que deja claro que la serie seguirá en el aire "mientras haya interés por ella".

Extraña muestra de sinceridad la que ha tenido Seth MacFarlane aquí

MacFarlane también destaca que "siempre he tenido una idea bastante clara de cómo va a ser. Es ese as bajo la manga que guardo para cuando todo lo demás se vaya al traste". De hecho, sorprende lo transparente que es a continuación al respecto:

Siempre doy por hecho que si tengo un fracaso profesional estrepitoso, como producir una película o un programa que fracase estrepitosamente, lo único que puede refrescar la mente del público es la película de Padre de Familia . Ahí es cuando la haré.

Por lo pronto, la próxima prueba de fuego para MacFarlane es el spin-off protagonizado por Stewie en el que lleva ya un tiempo trabajando. Eso sí, Fox tiene tanta confianza en el proyecto que ha encargado dos temporadas de golpe, por lo que algo muy raro tendría que pasar para que ese batacazo histórico llegue aquí.

Personalmente, creo que el creador de 'The Orville' tampoco tiene especial interés en hacer la película de 'Padre de familia' y simplemente ha querido ganar tiempo dando una respuesta diferente a lo habitual...

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