'El señor de los anillos': todo lo que sabemos de la serie de Amazon

La serie de 'El señor de los anillos' está llamada a ser la obra que dispare la popularidad de Amazon Prime como un servicio de streaming que pueda competir de tú a tú con Netflix. La compañía ha realizado una inversión multimillonaria para asegurarse de ello y también para aspirar al título honorífico de ser la sucesora de 'Juego de Tronos'.

A continuación vamos a reparar todo lo que sabemos hasta ahora de esta nueva 'El señor de los anillos'. Se trata de una precuela de la mítica historia ideada por J. R. R. Tolkien que ya fue llevada por Peter Jackson a la gran pantalla con una inolvidable trilogía.

La acción se sitúa en la Segunda Edad -la historia de 'El señor de los anillos' tiene lugar al final de la Tercera- y todo apunta a que la región de Númenor -el hogar de los antepasados de Aragorn- va a tener un gran peso. Allí llega Sauron y corrompe a los habitantes del lugar, seduciéndolos para acabar con la prohibición de los Valar. Esa parte de la historia se debe respetar en la serie. A partir de ahí puede rellenar huecos, aunque respetando siempre el canon de Tolkien.

Este último punto puede ser esencial para que volvamos a ver personajes que ya aparecieron en la trilogía dirigida por Peter Jackson. En concreto, tanto Elrond como Galadriel y Celeborn estarán vivos, ya que su historia se remonta hasta la Primera Edad. Que vayan a aparecer o no en la serie es algo que está por ver, pero Ian McKellen ya ha dejado claro que quiere volver a ser Gandalf si el personaje acaba apareciendo en la serie.

Amazon se ha cuidado mucho de hacerlo oficial, pero ya se conoce la identidad de varios miembros del reparto de la serie. El primer nombre en confirmarse fue el de Markella Kavenagh, una de las protagonistas de la reciente adaptación de 'El misterio de Hanging Rock'. Ella dará vida a Tyra, un personaje nuevo en la Tierra Media del que no sabemos nada más.

El siguiente en llegar fue Will Poulter, muy popular últimamente tras su paso por 'Black Mirror: Bandersnatch', quien interpretará uno de los papeles principales. Por desgracia, Amazon no ha querido concretar nada sobre su participación en la serie y el universo creado por Tolkien es tan extenso que incluso hacer conjeturas sería una pérdida de tiempo.

Algo menos de bombo se dio al fichaje de Maxim Baldry, recientemente visto en la aclamada serie 'Years and Years'. Collider dio la exclusiva sobre su llegada a la serie y lamentablemente no estuvieron en condiciones de dar ningún detalle sobre su personaje más allá de que tendrá mucha importancia.

El último en sumarse al reparto de la serie hasta ahora ha sido Joseph Mawle, al que muchos recordarán por haber sido Benjen Stark en 'Juego de Tronos'. Las informaciones sobre su fichaje apuntaban a que él sería el gran villano de la función y que su personaje se llama Oren.

