"Estoy buscando trabajo". Daisy Ridley quiere volver a 'Star Wars' y comenta el cambio de Rey de 'Los Últimos Jedi' a 'El Ascenso de Skywalker'

Daisy Ridley era una desconocida cuando en LucasFilm decidieron ficharla para dar vida a Rey en la trilogía de secuelas de 'Star Wars'. Hace ya más de tres años del estreno de 'El ascenso de Skywalker' y ahora la actriz ha dejado caer que por ella no habría ningún problema en regresar a esa galaxia muy muy lejana creada por George Lucas.

"Estoy abierta a una llamada"

La actriz está actualmente promocionando 'Sometimes I Think About Dying', una película que se ha estrenado en el Festival de Sundance de este año. Eso ha llevado a que conceda varias entrevistas y en una para IMDb ha respondido lo siguiente sobre una posible vuelta a 'Star Wars': "Estoy abierta a una llamada. Estoy buscando trabajo".

Sorprenden estas declaraciones porque en 2017 dejó claro que iba a abandonar la franquicia tras 'El ascenso de Skywalker', aclarando que era "el momento perfecto para cerrar" su paso por este universo. Algo ha cambiado desde entonces. ¿Quizá hubiese más verdad de lo que creíamos cuando dijo que nadie quería contratarla tras su paso por 'Star Wars'? Ahora habrá que estar atentos a los movimientos de LucasFilm, pues la vuelta de Ewan McGregor en 'Obi-Wan Kenobi' tuvo su origen en unas declaraciones suyas dejando claro que no le importaría volver cuando había cerrado esa puerta años atrás...

Además, Ridley también se ha pronunciado sobre el cambio que sufrió su personaje entre 'Los Últimos Jedi' y 'El Ascenso de Skywalker' en una charla con Rolling Stone. Cuando le preguntan sobre cómo la película de Rian Johnson proponía que cualquiera podía ser extraordinario y cómo la de J.J. Abrams borraba eso, la actriz señaló lo siguiente:

Bueno, J.J. Abrams fue el que dijo, ella no es de nadie, así que no fue solo en 'Los últimos Jedi' ese está ese mensaje. Lo interesante de la última, para mí, era que puedes ser un héroe y no venir de ninguna parte o puedes ser un héroe y venir literalmente de la peor persona del universo. No eres tus padres, no eres tus abuelos, no eres tu linaje y no eres las generaciones que te precedieron. Por lo tanto, yo siempre estaba como, claro. Pero esto está por encima de lo que me pagan. Yo digo las palabras, hago lo que pone en el guion. Me encanta la versión de que puedes ser quien quieras ser, pero también me encanta la versión en la que puedes rectificar errores y no puedes evitar aquello en lo que has nacido.

