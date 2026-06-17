Tom Holland confirma ante Pablo Motos un "futuro brillante" para Spider-Man: "Hay planes, y va a ser fantástico"

En medio de la locura desatada por el cada vez más cercano estreno de 'Spider-Man: Brand New Day', Tom Holland fue a "divertirse" a El Hormiguero. Fue su cuarta visita al programa de Pablo Motos, siempre con una película del trepamuros de Marvel Studios como protagonista, y esta vez lo hizo acompañado por su compañera de reparto y de vida, Zendaya. ¿Y dejaron algún titular? Afirmativo. Aunque pudimos ver al actor británico mucho más contenido que en otras entrevistas, sí habló del futuro del personaje.

Como sabéis, en el pasado Tom Holland dejó caer su interés en no seguir interpretando a Peter Parker por mucho más tiempo. Llegó incluso a decir que no se veía enfundándose el traje de superhéroe pasados los 30 años, edad que acaba de cumplir. Recientemente rectificó y subió ese límite a los 37, pero insistió en la idea de "pasar el testigo", algo similar a lo que Robert Downey Jr. hizo con él en 'Spider-Man: Homecoming'. ¿Algo nuevo que poder apuntar sobre esta idea? "Pues esa es una gran pregunta, y lo único que te puedo decir es que el futuro de Spider-Man es brillante y que hay planes... hay planes para que aparezcan nuevos personajes realmente espectaculares. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos, pero así va a ser y va a ser fantástico", le contestó ayer a Pablo Motos.

"Hay planes para que aparezcan nuevos personajes realmente espectaculares. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos"

Cuesta no pensar en Miles Morales con ese objetivo de la también estrella de 'La Odisea' de Christopher Nolan, pero de momento esto es lo que puede decirnos sobre el futuro. Sí habló más de 'Spider-Man: Brand New Day', explicando que en este largometraje, al haber pasado cinco años desde los eventos de 'No Way Home', el público verá a un personaje mucho más maduro, oscuro y lidiando con una profunda soledad, además de enfrentarse al hecho de ver a su antigua novia seguir su camino: "Lo que me encanta de esta película, sobre todo, es que es muy auténtica con relación a la experiencia de un adolescente que madura, que se enamora o que rompe, y que quiere volver con esa persona. Todo el mundo ha pasado por esos momentos en su vida, y nosotros lo estamos representando a través de este contexto de superhéroes, y a mí eso me encanta", explicó el bueno de Holland.

Una película madura, y con grandes escenas de acción

Queda claro que 'Spider-Man: Brand New Day' abrirá una nueva etapa en el personaje. ¿Un adiós? No lo parece; antes, como mínimo, lo tendremos en una quinta entrega donde quizá haga de mentor de un nuevo héroe. Pero antes de todo, lo vamos a ver sufrir, ya no solo por lo comentado, sino por la cantidad de secuencias trepidantes que le va a tocar protagonizar: "Está The Punisher, está Boomerang, está Escorpión, y otros que no habíamos visto nunca. Y también tenemos las mejores escenas de acción de todas estas películas". El 29 de julio decidiremos si todo lo dicho por Holland es así.

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