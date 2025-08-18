La temporada 8 de 'Boku no Hero Academia' promete un final apoteósico. Deku y Shiragaki tienen su combate definitivo en el nuevo tráiler del anime

Después de casi diez años en emisión, el anime de 'Boku no Hero Academia' está a las puertas de su final. El manga de Kohei Horikoshi ya finalizó el año pasado, pero a la adaptación de anime de Studio Bones todavía le queda una octava y última temporada para cerrar del todo la historia, y sus avances prometen que el estudio está poniendo toda la carne en el asador.
El último adiós
Poquito a poco hemos ido pudiendo ver más tráilers de la octava temporada de 'Boku no Hero Academia', y podemos esperar que el anime termine con un zambombazo y muchísima acción. Y es que, como ya se venía anticipando, en esta temporada veremos el combate definitivo entre Deku y Shiragaki, y las apuestas están altísimas en este punto de la historia.
También en este nuevo tráiler de la temporada se ha podido oír un adelanto de 'THE REVO', el tema para el opening interpretado por Porno Graffitti. Se espera que esta temporada del anime sea más corta que las anteriores, ya que apenas quedan un pequeño puñado de capítulos de manga (y el epílogo) por adaptar.
Con el tráiler de 'Boku no Hero Academia' se ha reafirmado desde las cuentas oficiales de Toho Animation que el anime regresará el próximo 4 de octubre con la temporada de anime de otoño, que promete ser de órdago. Porque si el verano viene fuerte, en otoño tendremos también doblete de superhéroes con la tercera temporada de 'One-Punch Man', lo nuevo de 'Spy x Family', más 'Ranma 1/2' y un buen aluvión de series de estreno.
Por otro lado, 'Boku no Hero Academia' tampoco se despide del todo. Ya ha encontrado su reemplazo con el spin-off 'Vigilantes', que ya tiene su segunda temporada en marcha y está mostrando un lado un poco diferente de los héroes yéndose al terreno de los vigilantes callejeros.
