Steven Spielberg bate su propio récord con la reciente nominación al Oscar por 'Hamnet' y amplía su histórico dominio en los premios de la Academia

Steven Spielberg ha vuelto a hacer historia en los Oscar. Con la nominación a Mejor Película de 'Hamnet' no solo se consolida el recorrido de la ambiciosa adaptación producida por Amblin, sino que amplía el récord del cineasta como el productor con más nominaciones a la estatuilla principal en la historia de la Academia.

Con esta nueva candidatura, Spielberg alcanza las 14 nominaciones al Oscar a Mejor Película como productor, una cifra que resume décadas de influencia directa en el cine, tanto detrás de la cámara como impulsando proyectos ajenos.

Ampliando una cifra histórica

La nominación de 'Hamnet' se suma a una filmografía impresionante que incluye títulos como 'E.T., el extraterrestre', 'El color púrpura', 'La lista de Schindler', 'Salvar al soldado Ryan', 'Múnich', 'Cartas desde Iwo Jima', 'War Horse (Caballo de guerra)', 'Lincoln', 'El puente de los espías', 'Los archivos del Pentágono', 'West Side Story', 'Los Fabelman' y 'Maestro'. De esas 14 nominaciones, solo tres corresponden a películas que Spielberg produjo sin dirigirlas, lo que subraya su capacidad no solo como autor, sino como motor creativo dentro de la industria.

'Hamnet' es una de las grandes protagonistas de las nominadas, acumulando un total de ocho candidaturas. Entre ellas destacan la de Mejor dirección para Chloé Zhao y la de Mejor actriz para Jessie Buckley, confirmando el fuerte respaldo de la Academia a una película que combina prestigio literario, ambición formal y sensibilidad.

Pero el reconocimiento no se ha limitado solo a los Oscar. Spielberg y el equipo de producción ya celebraron un importante triunfo esta temporada al llevarse el Globo de Oro a Mejor película dramática, un galardón que reforzó el estatus de la película como una de las obras clave del año. De hecho, Amblin, la productora del cineasta, conmemoró el logro en redes sociales destacando la trayectoria del director como una figura central del cine contemporáneo.

Con la 98.ª edición de los Premios Oscar programada para el 15 de marzo, Spielberg llega a la gala no solo como un nombre histórico, sino como una presencia plenamente vigente. Su récord como productor confirma su capacidad para identificar, impulsar y dar forma a historias que dialogan con el presente y resisten el paso de las décadas.

En Espinof | El director de 'Stranger Things' y 'Deadpool 3' recuerda el útil consejo que le dio Steven Spielberg para tener éxito: "Nunca lo he olvidado"

En Espinof | Liam Neeson no quedó satisfecho con la dirección de Steven Spielberg en 'La lista de Schindler': "No es una de mis mejores interpretaciones"