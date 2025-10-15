Estrenos (15 de octubre). 55 series, películas y documentales en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV y SkyShowtime

No, tranquilos, aquí está vuestra sección favorita. Con un poco de retraso porque no sé en qué día vivo, aquí estamos cada miércoles recolectando el aluvión de estrenos que esta semana llegan al streaming. Desde este miércoles y hasta el domingo contamos con 55 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, HBO Max y Disney+.

Mr. Scorsese

Fans de Scorsese, ojo porque este documental tiene una pinta estupenda. A lo largo de cinco partes, Rebecca Miller examina las variopintas experiencias vitales de uno de los mejores directores en activo.

Estreno el viernes en Apple TV

Muerte en la familia Murdaugh

La verdad sea dicha, el mayor incentivo que hay para ver esta miniserie no es solo porque me pirre el true crime sino porque está Patricia Arquette en ella. Basada en hechos reales, la miniserie nos lleva al caso de una poderosa familia de Carolina del Sur y cómo un trágico accidente lo pone todo patas arriba.

Estreno el miércoles en Disney+

Todos los estrenos

Netflix

El 5 inicial T2 (jueves)

27 noches (viernes)

Buenas noticias (viernes)

Casi sobrenatural [N] (miércoles)

Chosen Home [N] (domingo)

Los cretinos (viernes)

Cuñados (domingo)

+Cuñados (domingo)

Dime qué es lo que ha pasado [N] (domingo)

La diplomática T3 (jueves)

Un fantasma en la batalla (viernes)

Furioza 2 (jueves)

Marea Blanca. La surrealista de Rabo de peixe (viernes)

Nadie nos vio partir (miércoles)

Rabo de Peixe T2 (viernes)

Las riendas del destino [N] (viernes)

Románticos anónimos (jueves)

Six Kings Slams (miércoles)

Thomas y sus amigos: Sodor canta unido (jueves)

El tiempo que nos queda (jueves)

Transformers. La chispa de la Tierra T3 (viernes)

La vecina perfecta (viernes)

Prime Video

Culpa nuestra

June & John

HBO Max

Una noche íntima con Adam Pally

Scary Movie 2

Scary Movie 3

Scream 2

Scream 3

Disney+

Un asesino entre nosotros (miércoles)

Muerte en la familia Murdaugh (miércoles)

Movistar Plus+

Cuatro paredes (jueves)

Doñana (domingo)

Juliette en primavera (sábado)

La leyenda de Alejandro Magno (jueves)

Looney Tunes. El día que la Tierra explotó (miércoles)

Mentes brillantes T2 (miércoles)

El poder de Rusia en la Casa Blanca (jueves)

¿Qué falló en el accidente de Air India? (miércoles)

Rivales (viernes)

Serena Williams (miércoles)

La última llamada (jueves)

Filmin

A la deriva

Bigoli Bang

Cien libros juntas

Concierto en la corte

Coraje

François Truffaut: mi vide en un guion

El frío que quema

La furgo

La golondrina cautiva

La Habanera

Un hombre libre

Hotel Del Luna

El jurado

Komada: Aromas de Whisky

La muchacha del páramo

No empieces nada en abril

La novena sinfonía

Pilares de la sociedad

Pompo: La magia del cine

Apple TV

Loot T3 (miércoles)

Mr. Scorsese (viernes)

SkyShowtime

The Cop. A New Chapter (jueves)

Devil in Disguise: John Wayne Gacy (sábado)

