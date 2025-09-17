Estrenos (17 de septiembre). 37 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV+

La resaca de los Emmy 2025 todavía dura pero en lo que seguramente algunos hemos tomado nota para ver si nos animamos de una vez con esa serie pendiente que se ha llevado tal premio, es hora de revisar lo que llega al streaming. En esta ocasión tenemos 37 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

'Black Rabbit'

Jude Law y Jason Bateman protagonizan esta miniserie que arranca cuando el dueño del restaurante más en boga en la escena nocturna neoyorquina, ve cómo el regreso inesperado de su hermano lo pone todo patas arriba.

Estreno el jueves en Netflix

'El refugio atómico'

Lo nuevo de los creadores de 'La casa de papel' nos sotierra llevándonos a un búnker al que van a parar las élites mundiales en vísperas de la 3ª Guerra Mundial. Allí veremos a dos clanes familiares enfrentados dispuestos a ajustar cuentas pendientes desde hace mucho.

Estreno el viernes en Netflix

Netflix

1670 T2 (miércoles)

Una abogada brillante (viernes)

Batman vuelve (viernes)

Batman Forever (viernes)

Black Rabbit (jueves)

Clon (sábado)

Hasta que el cura nos separe (domingo)

Inside: EE.UU (domingo)

El hotel embrujado (viernes)

Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo (miércoles)

El mismo día contigo (jueves)

La nueva generación de chefs (miércoles)

Platónico. Hotel Luna Azul (jueves)

El refugio atómico (viernes)

Los tipos duros de Bollywood (jueves)

Transformers. La chispa de la Tierra T2 (miércoles)

Y ella dijo quizás (viernes)

HBO Max

Caleb Heron: Cómico modelo (sábado)

Superman (viernes)

Una vida en Toscana (sábado)

Disney+

LEGO Star Wars: Reconstruye la galaxia - piezas del pasado (viernes)

Match: La reina de las apps de citas (viernes)

Will Trent: Agente especial T2 (miércoles)

Movistar Plus+

Aún estoy aquí (miércoles)

Becoming Led Zeppelin (sábado)

Lo que queda de ti (jueves)

Mujer y dinero (miércoles)

Sirât (viernes)

Tras el verano (domingo)

Filmin (todas el viernes)

Los amores imaginarios

Azul de niño

Los peores

Los sudarios

Tres hermanas

Otros

Buscando a Coque (viernes en SkyShowtime)

Gen V T2 (miércoles en Prime Video)

The Morning Show T4 (miércoles en Apple TV+)

