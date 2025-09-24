Estrenos (24 de septiembre). 54 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV+

Llegó el otoño y todavía no sabemos si guardar o no la ropa más veraniega porque va cambiando el clima de un día para otro y nunca se sabe. Lo que sí que se sabe es que, como cada miércoles, toca ponernos a tope con los estrenos del streaming y hoy contamos nada menos que 54 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.
Arrancamos.
'La casa Guinness'
La nueva serie de Steven Knight (Peaky Blinders) nos lleva al seno de una de las cervecerías más famosas. Cuando el magnate muere, este determina en sus últimas voluntades el destino de cada uno de sus hijos... que se verán algo insatisfechos con lo recibido.
- Estreno el jueves en Netflix
'Incontrolables'
Siempre es bueno encontrarse a Toni Collette y en esta ocasión encabeza el cartel de una miniserie de terror protagonizada por dos estudiantes que intentan escapar de una academia para "adolescentes problemáticos".
- Estreno el jueves en Netflix
'Marvel zombis'
Un spin-off de '¿Qué pasaría si...?' que nos lleva a un Universo Marvel arrasado por zombis. La miniserie sigue a un grupo de supervivientes que descubren la clave para poner fin a la plaga.
- Estreno el miércoles en Disney+
'Pubertat'
La nueva serie de Leticia Dolera nos lleva a todo un debate sobre el consentimiento a través de la historia de un desagradable episodio de presunta agresión sexual producido entre amigos que recién están comenzando la adolescencia.
- Estreno el miércoles en HBO Max
Todos los estrenos
Netflix
- Alice in Borderland T3 (jueves)
- La casa Guinness (jueves)
- Cásate conmigo (miércoles)
- Fallen (miércoles)
- French Lover (viernes)
- La huésped (miércoles)
- Incontrolables (jueves)
- Mantis (viernes)
- El Padrino, epílogo: La muerte de Michael Corleone (jueves)
- Rut y Booz (viernes)
- Señales (jueves)
Prime Video
- Hotel Costiera (miércoles)
HBO Max
- El diablo está ocupado (miércoles)
- Un lugar tranquilo (jueves)
- Un lugar tranquilo 2 (jueves)
- Pubertat (miércoles)
- El viento que agita la cebada (jueves)
Disney+
- Adidas vs. Puma (miércoles)
- Aguas turbias (viernes)
- Elio (miércoles)
- Marvel Zombis (miércoles)
- Pasarela a la fama T26 (viernes)
Movistar Plus+
- James Dean: Un icono eterno (sánbado)
- Mirando a través del agua (sábado)
- La piscina (jueves)
- Poquita fe T2 (jueves)
- La última reina (Firebrand) (miércoles)
- Vivir el momento (viernes)
Filmin (todas el viernes)
- Arthur y Diana
- La calma
- Una comedia peligrosa
- Dear Maya
- Esmorza amb mi
- Una Femmina: código de silencio
- La gran ambición
- Guns Trance Action
- Hombres íntegros
- Kizuna, academia de artista visuales
- Maarrich
- Muerto de risa
- Namasthe Ghost
- La noche adentro
- Oi! Tonbo!
- Los ojos de Europa
- Omerta
- Once Upon a Time in Mumbai
- Shootout at Lokhandwala
- The Vanishing Soldier
SkyShowtime
- Atomic (viernes)
- El Jockey (viernes)
- Tulsa King T3 (jueves)
Apple TV+
- Contigo, todo (viernes)
- The Savant (viernes)
- Slow Horses T5 (miércoles)
