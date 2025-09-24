HOY SE HABLA DE
Estrenos (24 de septiembre). 54 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV+

Elio se toma una Guinness en lo que llegan los zombis de Marvel y regresan los Slow Horses

Elio Portada
Llegó el otoño y todavía no sabemos si guardar o no la ropa más veraniega porque va cambiando el clima de un día para otro y nunca se sabe. Lo que sí que se sabe es que, como cada miércoles, toca ponernos a tope con los estrenos del streaming y hoy contamos nada menos que 54 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

Arrancamos.

'La casa Guinness'

La nueva serie de Steven Knight (Peaky Blinders) nos lleva al seno de una de las cervecerías más famosas. Cuando el magnate muere, este determina en sus últimas voluntades el destino de cada uno de sus hijos... que se verán algo insatisfechos con lo recibido.

  • Estreno el jueves en Netflix

'Incontrolables'

Siempre es bueno encontrarse a Toni Collette y en esta ocasión encabeza el cartel de una miniserie de terror protagonizada por dos estudiantes que intentan escapar de una academia para "adolescentes problemáticos".

  • Estreno el jueves en Netflix

'Marvel zombis'

Un spin-off de '¿Qué pasaría si...?' que nos lleva a un Universo Marvel arrasado por zombis. La miniserie sigue a un grupo de supervivientes que descubren la clave para poner fin a la plaga.

  • Estreno el miércoles en Disney+

'Pubertat'

La nueva serie de Leticia Dolera nos lleva a todo un debate sobre el consentimiento a través de la historia de un desagradable episodio de presunta agresión sexual producido entre amigos que recién están comenzando la adolescencia.

  • Estreno el miércoles en HBO Max
Todos los estrenos

Netflix

Prime Video

  • Hotel Costiera (miércoles)

HBO Max

Disney+

  • Adidas vs. Puma (miércoles)
  • Aguas turbias (viernes)
  • Elio (miércoles)
  • Marvel Zombis (miércoles)
  • Pasarela a la fama T26 (viernes)

Movistar Plus+

Filmin (todas el viernes)

  • Arthur y Diana
  • La calma
  • Una comedia peligrosa
  • Dear Maya
  • Esmorza amb mi
  • Una Femmina: código de silencio
  • La gran ambición
  • Guns Trance Action
  • Hombres íntegros
  • Kizuna, academia de artista visuales
  • Maarrich
  • Muerto de risa
  • Namasthe Ghost
  • La noche adentro
  • Oi! Tonbo!
  • Los ojos de Europa
  • Omerta
  • Once Upon a Time in Mumbai
  • Shootout at Lokhandwala
  • The Vanishing Soldier

SkyShowtime

  • Atomic (viernes)
  • El Jockey (viernes)
  • Tulsa King T3 (jueves)

Apple TV+

  • Contigo, todo (viernes)
  • The Savant (viernes)
  • Slow Horses T5 (miércoles)
Lo más de lo más de Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.

Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las seriespelículas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

