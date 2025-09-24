Estrenos (24 de septiembre). 54 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV+

Llegó el otoño y todavía no sabemos si guardar o no la ropa más veraniega porque va cambiando el clima de un día para otro y nunca se sabe. Lo que sí que se sabe es que, como cada miércoles, toca ponernos a tope con los estrenos del streaming y hoy contamos nada menos que 54 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

Arrancamos.

'La casa Guinness'

La nueva serie de Steven Knight (Peaky Blinders) nos lleva al seno de una de las cervecerías más famosas. Cuando el magnate muere, este determina en sus últimas voluntades el destino de cada uno de sus hijos... que se verán algo insatisfechos con lo recibido.

Estreno el jueves en Netflix

'Incontrolables'

Siempre es bueno encontrarse a Toni Collette y en esta ocasión encabeza el cartel de una miniserie de terror protagonizada por dos estudiantes que intentan escapar de una academia para "adolescentes problemáticos".

Estreno el jueves en Netflix

'Marvel zombis'

Un spin-off de '¿Qué pasaría si...?' que nos lleva a un Universo Marvel arrasado por zombis. La miniserie sigue a un grupo de supervivientes que descubren la clave para poner fin a la plaga.

Estreno el miércoles en Disney+

'Pubertat'

La nueva serie de Leticia Dolera nos lleva a todo un debate sobre el consentimiento a través de la historia de un desagradable episodio de presunta agresión sexual producido entre amigos que recién están comenzando la adolescencia.

Estreno el miércoles en HBO Max

Todos los estrenos

Netflix

Prime Video

Hotel Costiera (miércoles)

HBO Max

Disney+

Adidas vs. Puma (miércoles)

Aguas turbias (viernes)

Elio (miércoles)

Marvel Zombis (miércoles)

Pasarela a la fama T26 (viernes)

Movistar Plus+

Filmin (todas el viernes)

Arthur y Diana

La calma

Una comedia peligrosa

Dear Maya

Esmorza amb mi

Una Femmina: código de silencio

La gran ambición

Guns Trance Action

Hombres íntegros

Kizuna, academia de artista visuales

Maarrich

Muerto de risa

Namasthe Ghost

La noche adentro

Oi! Tonbo!

Los ojos de Europa

Omerta

Once Upon a Time in Mumbai

Shootout at Lokhandwala

The Vanishing Soldier

SkyShowtime

Atomic (viernes)

El Jockey (viernes)

Tulsa King T3 (jueves)

Apple TV+

Contigo, todo (viernes)

The Savant (viernes)

Slow Horses T5 (miércoles)

