El público dicta sentencia sobre 'Wicked 2' y afirma que la película con Cynthia Erivo y Ariana Grande es una de las mejores del año. Sólo hay 5 con una valoración más alta

El arrollador estreno de 'Wicked 2' se ha saldado con un histórico éxito en taquilla durante su primer fin de semana en cines. Los 226 millones de dólares que ha recaudado en apenas tres días apuntan a que podría acabar superando los 758 millones que la primera entrega ingresó antes de abandonar las salas. Además, el hecho de que esté gustando tanto al público también juega a su favor.

Ha gustado mucho

La primera prueba de ello es que 'Wicked 2' ha conseguido una calificación A en Cinemascore, la segunda más alta posible. Eso la convierte en una de las películas mejor valoradas del año en dicho servicio, hasta el punto de que solamente hay cinco títulos que la superan.

En concreto, las películas que lograron una extraordinaria valoración de A+ son 'Un like de Bob Treviño', 'El rey de reyes', 'La casa de muñecas de Gabby: La película', 'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl' y 'Sarah's Oil'.

Os recuerdo que la nota se consigue haciendo una media entre los espectadores que van a ver la cinta en cuestión durante el día del estreno en Estados Unidos, lo cual ayuda a que cierto tipo de película tenga una valoración más alta al congregar a fans muy entregados.

Por otro lado, en el grupo de películas estrenadas en 2025 que han conseguido una A encontramos un amplio listado de títulos que empatan con 'Wicked 2'. Os los dejo todos a continuación:

Por si os quedaba la duda, 'Wicked' también recibió una A el año pasado, por lo que podríamos decir que el público ha quedado igualmente satisfecho con ambas. Sin embargo, solamente hay que acudir a otras fuentes para comprobar que 'Wicked 2' se queda ligeramente por debajo.

Por ejemplo, 'Wicked' tiene actualmente una nota media de 3,82 sobre 5 en Letterboxd, mientras que la segunda entrega se queda en un 3,73. Algo parecido sucede cuando vemos que 'Wicked 2' consigue ahora mismo un 7,2 sobre 10 en IMDb, mientras que su predecesora consigue un 7,4.

No es que sea una diferencia notable, pero a eso hay que sumarle que las películas suelen conseguir su media más alta coincidiendo con su estreno y que luego la valoración baja ligeramente hasta asentarse ya de forma definitiva.

Cómo encaja en la filmografía de su director

Un último detalle que me gustaría destacar es cómo encaja 'Wicked 2' dentro de la filmografía del director John M. Chu, ya que todos sus trabajos han recibido valoraciones bastante altas en Cinemascore:

De nuevo, la presencia en una posición tan alta del documental sobre Justin Bieber está motivado al menos en parte porque muy probablemente la mayoría de personas que fueron a verlo su primer día en salas eran ya de por sí grandes fans del famoso cantante...

