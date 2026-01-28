De 'Pluribus' a 'The Studio' y 'Adolescencia', estas son las mejores series de 2025

El balance seriéfilo de 2025 nos dejó una muy buena sensación. Las series buenas que se estrenaron incluyeron riesgo formal, ambición temática y una clara voluntad de dialogar con el mundo real sin suavizarlo.

Desde comedias que llevaron el humor hasta el límite de lo soportable, pasando por biopics incómodos, animación emocionalmente devastadora y dramas que convirtieron el trauma colectivo en materia narrativa, la ficción televisiva volvió a demostrar por qué sigue siendo el espacio más fértil para contar historias complejas.

Entre regresos esperados, apuestas inesperadas y nuevas series que ya nacen como referentes, el año fue inmejorable y aunque hay una clara número uno, el camino hasta ella está lleno de títulos que merecen nuestra atención.

Las series de 2025

Alejandro G. Calvo ha recopilado títulos como 'Mr. Scorsese', que convirtió el formato documental en una conversación íntima con uno de los grandes autores del cine, funcionando tanto como retrato creativo como testamento artístico de una filmografía que sigue creciendo.

También 'La empresa de las sillas', que confirmó a Tim Robinson como uno de los grandes radicales de la comedia contemporánea con un humor incómodo, situaciones que se estiran hasta romperse y una risa que llega tarde o no llega nunca.

Después incluye otras producciones como 'M: El hijo del siglo', que fue uno de los experimentos más inquietantes del año, al transformar el ascenso de Mussolini en una experiencia que coquetea con el terror, el grotesco y la sátira política más corrosiva.

Y, por supuesto, 'Pluribus', lo nuevo de Vince Gilligan, que volvió a demostrar que la ciencia ficción es una de las mejores herramientas para hablar del presente, mezclando paranoia, tecnología y poder con su habitual pulso moral.

Otros títulos que destacan en el top 30 son 'En la victoria o en la derrota', que nos sorprendió desde la animación, usando el deporte como excusa para hablar de identidad, fracaso y vínculos con una sensibilidad poco habitual en el género; y 'El camino estrecho', que apostó por un drama bélico contenido y devastador, más interesado en las cicatrices psicológicas que en el espectáculo, y terminó siendo una de las series más emocionalmente duras del año.

También menciona en el vídeo 'The Studio', 'Adolescencia', 'Muerte por un rayo', otros regresos sólidos, apuestas de género bien ejecutadas, producciones españolas y varias miniseries que, sin hacer tanto ruido, confirmaron que el estándar de calidad sigue siendo altísimo. Pero entre todas, hubo una que logró sintetizar muchas de las obsesiones del año y elevarlas a otro nivel.

Porque si 2025 tuvo una serie que concentró urgencia narrativa y relevancia social, esa fue 'The Pitt'. El drama médico protagonizado por Noah Wyle no solo funcionó como un drama médico en tiempo real, sino como una radiografía brutal del sistema, del desgaste emocional de quienes sostienen lo insostenible y de las heridas que no cierran cuando las cámaras se apagan. Sin golpes bajos ni discursos fáciles, 'The Pitt' entendió que el verdadero impacto no está en el shock, sino en la persistencia del trauma. Y por eso terminó siendo la serie que definió el año.

