Estrenos (28 de enero). 43 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Venga, que ya no queda nada para que termine un enero que no ha dado tregua en cuanto a cosas que están pasando. Menos mal que tenemos un momento para dispersarnos, evadirnos y ver alguna cosa en nuestra plataforma de streaming favorita. Así que vamos a repasar como cada semana, los estrenos.
Concretamente unas 43 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, SkyShowtime Apple TV, HBO Max y Disney+. Vayamos a ello.
PONIES
Entretenido thriller de espionaje protagonizado por Haley Lu Richardson y Emilia Clarke como unas mujeres que tras enviudar deciden volver a Moscú en plena guerra fría para trabajar como espías de la CIA mientras intentan averiguar la verdad sobre el accidente que mató a sus maridos.
- El viernes en SkyShowtime
Wonder Man
La primera serie de Marvel en 2026 tiene un toque meta con la historia de Simon Williams, un actor principiante que busca su gran oportunidad de encarnar a Wonder Man en el remake de la película de superhéroes.
- El miércoles en Disney+ | Crítica
Todos los estrenos
Netflix
- 96 minutos (viernes)
- Bones (domingo)
- Los Bridgerton T4 (jueves)
- Brillantina y oro (domingo)
- Una carta a mi juventud (jueves)
- Milagro olímpico. El equipo de Hockey sobre hielo de 1980 (viernes)
- Sullivan's Crossing (domingo)
- SWAT T8 (domingo)
- T2 Trainspotting (domingo)
Prime Video
- Los hermanos demolición (miércoles)
- Vaka (viernes)
Disney+
- E.T. El extraterrestre (domingo)
- Godzilla (domingo)
- Gru. Mi villano favorito (domingo)
- Gru. Mi villano favorito 2 (domingo)
- Kill Bill vol. 1 (domingo)
- Kill Bill vol. 2 (domingo)
- LocaMente (domingo)
- Notting Hill (domingo)
- Reservoir Dogs (domingo)
- Superkitties T3 (miércoles)
- Wonder Man (miércoles)
Movistar Plus+
- La ley de Jenny Penny (viernes)
- Maldita Trinidad (viernes)
- Trigger Point T3 (jueves)
Filmin
En viernes salvo que se especifique lo contrario
- Un blanco fácil
- ¡Caigan las rosas blancas!
- La chica artificial
- Las cosas que matas
- Dark City
- La divina Sarah Bernhardt
- Estrany riu (jueves)
- El hombre terminal
- El Mohicano
- Mujeres calvas
- Remedio di-vino
- El rey de los cowboys
- Story of One Man
- El último soldado
Apple TV
- Terapia sin filtro T3 (miércoles)
- Yo Gabba Gabbaland T2 (viernes)
SkyShowtime (viernes)
- The Death of Bunny Munro
- Ponies
