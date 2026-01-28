HOY SE HABLA DE
Estrenos (28 de enero). 43 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Estrenos (28 de enero). 43 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Llega un nuevo superhéroe a Marvel, Emilia Clarke aprende a ser espía, Los Bridgerton se enfrentan a Gru y más

Wdman 002a G Spa Es 80x100
Venga, que ya no queda nada para que termine un enero que no ha dado tregua en cuanto a cosas que están pasando. Menos mal que tenemos un momento para dispersarnos, evadirnos y ver alguna cosa en nuestra plataforma de streaming favorita. Así que vamos a repasar como cada semana, los estrenos.

Concretamente unas 43 series, películas y documentales nuevos en NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, SkyShowtime Apple TV, HBO Max y Disney+. Vayamos a ello.

PONIES

Entretenido thriller de espionaje protagonizado por Haley Lu Richardson y Emilia Clarke como unas mujeres que tras enviudar deciden volver a Moscú en plena guerra fría para trabajar como espías de la CIA mientras intentan averiguar la verdad sobre el accidente que mató a sus maridos.

  • El viernes en SkyShowtime

Wonder Man

La primera serie de Marvel en 2026 tiene un toque meta con la historia de Simon Williams, un actor principiante que busca su gran oportunidad de encarnar a Wonder Man en el remake de la película de superhéroes.

Todos los estrenos

Netflix

  • 96 minutos (viernes)
  • Bones (domingo)
  • Los Bridgerton T4 (jueves)
  • Brillantina y oro (domingo)
  • Una carta a mi juventud (jueves)
  • Milagro olímpico. El equipo de Hockey sobre hielo de 1980 (viernes)
  • Sullivan's Crossing (domingo)
  • SWAT T8 (domingo)
  • T2 Trainspotting (domingo)

Prime Video

  • Los hermanos demolición (miércoles)
  • Vaka (viernes)

Disney+

Movistar Plus+

  • La ley de Jenny Penny (viernes)
  • Maldita Trinidad (viernes)
  • Trigger Point T3 (jueves)

Filmin

En viernes salvo que se especifique lo contrario

  • Un blanco fácil
  • ¡Caigan las rosas blancas!
  • La chica artificial
  • Las cosas que matas
  • Dark City
  • La divina Sarah Bernhardt
  • Estrany riu (jueves)
  • El hombre terminal
  • El Mohicano
  • Mujeres calvas
  • Remedio di-vino
  • El rey de los cowboys
  • Story of One Man
  • El último soldado

Apple TV

SkyShowtime (viernes)

  • The Death of Bunny Munro
  • Ponies
Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

