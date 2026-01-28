Estrenos (28 de enero). 43 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Venga, que ya no queda nada para que termine un enero que no ha dado tregua en cuanto a cosas que están pasando. Menos mal que tenemos un momento para dispersarnos, evadirnos y ver alguna cosa en nuestra plataforma de streaming favorita. Así que vamos a repasar como cada semana, los estrenos.

Concretamente unas 43 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, SkyShowtime Apple TV, HBO Max y Disney+. Vayamos a ello.

PONIES

Entretenido thriller de espionaje protagonizado por Haley Lu Richardson y Emilia Clarke como unas mujeres que tras enviudar deciden volver a Moscú en plena guerra fría para trabajar como espías de la CIA mientras intentan averiguar la verdad sobre el accidente que mató a sus maridos.

El viernes en SkyShowtime

Wonder Man

La primera serie de Marvel en 2026 tiene un toque meta con la historia de Simon Williams, un actor principiante que busca su gran oportunidad de encarnar a Wonder Man en el remake de la película de superhéroes.

El miércoles en Disney+ | Crítica

Todos los estrenos

Netflix

96 minutos (viernes)

Bones (domingo)

Los Bridgerton T4 (jueves)

Brillantina y oro (domingo)

Una carta a mi juventud (jueves)

Milagro olímpico. El equipo de Hockey sobre hielo de 1980 (viernes)

Sullivan's Crossing (domingo)

SWAT T8 (domingo)

T2 Trainspotting (domingo)

Prime Video

Los hermanos demolición (miércoles)

Vaka (viernes)

Disney+

Movistar Plus+

La ley de Jenny Penny (viernes)

Maldita Trinidad (viernes)

Trigger Point T3 (jueves)

Filmin

En viernes salvo que se especifique lo contrario

Un blanco fácil

¡Caigan las rosas blancas!

La chica artificial

Las cosas que matas

Dark City

La divina Sarah Bernhardt

Estrany riu (jueves)

El hombre terminal

El Mohicano

Mujeres calvas

Remedio di-vino

El rey de los cowboys

Story of One Man

El último soldado

Apple TV

Terapia sin filtro T3 (miércoles)

Yo Gabba Gabbaland T2 (viernes)

SkyShowtime (viernes)

The Death of Bunny Munro

Ponies

Lo más de lo más de Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más