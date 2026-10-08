En 1997, Paul Newman donó tres hectáreas de su terreno: ahora es una reserva natural de 16 hectáreas, pero el actor murió antes de verlo

Paul Newman y Joanne Woodward fueron mucho más que una de las parejas más queridas de Hollywood. Se conocieron en 1953 durante la producción de 'Picnic' en Broadway, se casaron en 1958 y permanecieron juntos durante medio siglo, hasta la muerte del actor en 2008. Como ambos trabajaban en el cine, durante años repartieron su vida entre California y Connecticut, pero al final encontraron en Westport el lugar al que llamarían hogar.

Allí disfrutaron durante décadas de una vida mucho más tranquila, rodeados de naturaleza y alejados del ruido de Hollywood. Su casa, un antiguo granero de carruajes con una historia bastante peculiar, terminó convirtiéndose en el centro de una vida familiar marcada por los paseos, los veranos junto al río y una estrecha relación con el entorno. De hecho, tanto Newman como Woodward estaban tan vinculados a aquel lugar que decidieron que parte de los terrenos que rodeaban su hogar debían conservarse y abrirlos a la comunidad.

Un espacio para todos

La hija de la pareja, Melissa Newman, recordó en una carta abierta publicada en 2023 cómo era aquella casa y qué tenía de especial para su familia.

"Era un antiguo granero de carruajes perteneciente a la gran casa de al lado que había sido reformado por un escenógrafo aparentemente despreocupado por la idea de la permanencia. Había retirado pilares de soporte sin ningún reparo para poder colocar sofás y escaleras, mientras las vigas permanecían suspendidas, como flotando en el aire. El salón todavía se sostiene sobre una estructura de una longitud casi insostenible, incluso para la sólida madera de castaño, y carpinteros e ingenieros nos han advertido despreocupadamente que no pongamos una mesa de billar en el piso de arriba".

Pero no fue la arquitectura de la vivienda lo que hizo que los Newman se enamoraran del lugar. Melissa explica que uno de los grandes motivos que les llevó a comprarla fue la casa del árbol que había en el terreno y, sobre todo, el río Aspetuck que había justo detrás. Durante los veranos, la familia pasaba las tardes al aire libre, bañándose en sus aguas y dando largos paseos por los alrededores. Aquella conexión con la naturaleza terminó siendo una parte esencial de su vida en Westport y también despertó su deseo de preservar el entorno que habían convertido en su hogar.

En 1997, Newman decidió donar cerca de tres hectáreas de sus terrenos para contribuir a la creación de un espacio destinado a la conservación de la naturaleza. La zona estaba amenazada por nuevas construcciones y el actor se sumó a la iniciativa de la familia Poses para evitar que aquel entorno acabara urbanizado. Con el tiempo, los terrenos dieron lugar a la actual reserva Newman-Poses, bautizada así en homenaje al actor y concebida como un espacio natural abierto a la comunidad.

"El Sr. Newman vivía cerca de la propiedad y donó una gran parte del terreno al municipio. La parcela también incluye tierras vendidas al municipio por Lillian Poses, vecina y amiga del Sr. Newman, quien trabajó en el 'New Deal' durante la administración de Franklin D. Roosevelt y fue una de las primeras mujeres en graduarse de la Facultad de Derecho de la NYU", explica la web de Aspetuck Land Trust.

"La organización Land Trust colaboró estrechamente con el municipio de Westport y la familia Newman para garantizar que estos terrenos permanezcan como espacio abierto para el público y no sean urbanizados. La organización realizó mejoras en la propiedad para facilitar el acceso público (camino de entrada y estacionamiento, senderos, puentes y señalización) y administra la reserva natural en nombre del municipio".

Actualmente, se puede disfrutar de cerca de las 16 hectáreas forman este espacio natural. Y no fue la única manera en la que Newman decidió devolver algo a su comunidad: en 1982 fundó Newman's Own, una empresa de productos alimentarios cuyos beneficios se destinan íntegramente a organizaciones benéficas. Más de cuatro décadas después, la compañía cuenta con más de 300 productos y mantiene ese mismo compromiso.

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