"Aunque sea lo último que haga". Santiago Segura hace una promesa sobre 'Torrente presidente' para todos aquellos que estaban perdiendo la fe

La carrera comercial de 'Torrente presidente' en cines hace tiempo que quedó atrás. Luego llegó a Netflix, donde la comedia de Santiago Segura también arrasó, pero un sector del público seguía con la duda de si la película iba a o no a editarse finalmente en formato físico. Pues bien, el mismísimo Segura ha salido al paso para dejar claro que podemos contar con ello.

Preguntado por un fan en la antigua Twitter sobre si había alguna novedad sobre el lanzamiento o si "nos podemos tomar ya que no saldrá", Segura se ha mostrado tajante confirmándolo: "Aunque sea lo último que haga!!!". Cuestión aparte es cuándo podemos esperarla en dvd, blu-ray o uhd.

Por qué podría estar tardando tanto

Recordemos que ya 'Padre no hay más que uno 5: Nido repleto' sigue inédita en formato físico pese a haberse estrenado casi un año antes que 'Torrente presidente' y que a las cuatro anteriores sí se lanzaron en dvd y blu-ray. Netflix ejerce como productora asociada de ambas, y ya sabemos que la plataforma no es para nada amiga de lanzar ediciones en formato físico de sus películas.

A cambio, Segura se ha confesado en repetidas ocasiones como un amante del cine en formato físico, por lo que seguro que hasta le hace ilusión lanzar así 'Torrente presidente', aunque puede que haya otro impedimento que esté retrasando más de lo deseado su lanzamiento.

El propio Segura confirmó durante la campaña promocional que a él le gustaría sacar un pack con la saga completa en 4K, pero señalando que "la restauración es una pasta y los materiales son difíciles de encontrar". Y tampoco sería tan raro que simplemente esté esperando hasta poder lanzarlas todas...

Mientras tanto, los seguidores de la saga que quieran las anteriores entregas de la saga en formato físico tendrán que acudir al mercado de segunda mano, pues hace años que todas ellas están descatalogadas.

En Espinof | Santiago Segura: "Pretendo llegar a la máxima cantidad de gente posible, y eso no es un deseo innoble"

En Espinof | Ni 'Torrente', ni 'Padre no hay más que uno'. La mejor película de Santiago Segura es una de las mayores joyas del cine español