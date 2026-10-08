Doraemon y Nobita vuelven a los cines esta misma semana. La nueva película del Gato Cósmico nos trae un viaje con mucho arte a la pantalla grande

En 2025 se cumplieron los 45 años del anime de 'Doraemon', y en Japón lo celebraron por todo lo alto con la película 'Doraemon: Aventuras en el mundo del arte'. La película 44 de la franquicia fue un exitazo tremendo en Japón, llegando a recaudar más de 39 millones de dólares y manteniéndose en el primer puesto de la taquilla durante seis semanas hasta que llego 'Detective Conan: One-Eyed Flashback' a quitarle el trono.

Pasamos por los cines

En España llevábamos ya unos años sin que las películas de 'Doraemon' pasasen por el cine, pero la maldición se ha roto con 'Doraemon: Aventuras en el mundo del arte', que además llega tan solo un año después de su estreno en japón. Desde Alfa Pictures ya confirmaron hace unos meses la distribución, y la película por fin llega a nuestras salas esta misma semana.

A partir del viernes 9 de octubre tenemos a Doraemon y Nobita de vuelta a la pantalla grande. Desde la web de la película ya se ha confirmado el listado de salas en las que se podrá ver 'Doraemon: Aventuras en el mundo del arte', con un total de casi 130 cines, nada mal para una película de anime.

'Doraemon: Aventuras en el mundo del arte' se podrá ver en los cines de toda España, con doblaje en castellano y en catalán. Eso sí, las sesiones van a depender de cada sala y siempre es mejor consultar nuestro cine local. Además de que este tipo de películas por desgracia no aguantan demasiado tiempo en cartelera, así que es mejor aprovechar y ver lo nuevo de 'Doraemon' mientras todavía está disponible.

Esta película 44 de 'Doraemon' fue muy aclamada en Japón, ya que es una cinta de fantasía pero que le da mucha importancia a la historia del arte, con un apartado visual muy cuidado y lleno de color. Eso sí, no es para nada el final de la saga. Este mismo año ya se estrenó en Japón la siguiente película, 'Doraemon: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil', y hay otra programada para 2027. Esperemos que también nos terminen llegando a cines por aquí, aunque sea por tiempo limitado.

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