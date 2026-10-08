Está pasando desapercibida, pero 'Big Mood' es una serie estupenda y su temporada 2 tiene a una Nicola Coughlan en estado de gracia

Nicola Coughlan ha demostrado en los últimos años que es una actriz mucho más versátil de lo que podría parecer a primera vista. De la inolvidable Clare de 'Derry Girls' a la tranquilísima Penelope Featherington de 'Los Bridgerton', la actriz ha pasado por registros muy diferentes y 'Big Mood' vuelve a demostrar hasta qué punto puede hacer suyo un personaje. En la serie interpreta a Maggie, una aspirante a escritora que convive con el trastorno bipolar mientras intenta mantener a flote su relación con Eddie, su mejor amiga.

La segunda temporada retoma su historia después de una primera entrega que abordó muy bien la salud mental y la amistad, y vuelve a combinar situaciones disparatadas con momentos de mucha considerable carga emocional. Y todo ello en episodios de apenas 25 minutos.

Una actriz excepcional

La segunda temporada de la serie arranca con Maggie intentando convencer a todo el mundo, y especialmente a su madre, de que las cosas están bajo control. Ella misma asegura que se encuentra en su "etapa de chica estable", mientras presume de estar tomando medicamentos que no intentan matarla y de haber incorporado a su vida elementos tan cotidianos como el retinol. Sin embargo, esa aparente estabilidad no significa que haya dejado atrás todos sus problemas.

El gran eje de estos nuevos episodios es precisamente el intento de Maggie por recuperar esa amistad con Eddie, aunque esta ya ha rehecho su vida y tiene una nueva amiga, Whitney, una estadounidense obsesionada con la espiritualidad y las pseudociencias que ejerce una enorme influencia sobre ella. De hecho, Hannah Onslow es uno de los grandes descubrimientos de la temporada, que vuelve además a aprovechar el contraste entre el humor absurdo y los momentos más dolorosos.

Maggie termina convertida en dama de honor "junior" durante una boda de lujo en una finca de Surrey, después de que la responsable de la boda decida que no es suficientemente fiable para desempeñar el puesto completo. La situación sirve para explotar el lado más disparatado de la serie, con Maggie llegando a mostrar su desesperación por demostrar que ya no es aquella persona impredecible que los demás creen que sigue siendo.

Ahí es donde Coughlan vuelve a demostrar por qué funciona tan bien en el papel. La actriz es capaz de pasar de la comedia más absurda a escenas de dolor y vulnerabilidad sin que el cambio de registro parezca forzado. Su interpretación permite que Maggie sea divertida, irritante y vulnerable al mismo tiempo, algo especialmente importante en una historia que trata sobre cómo un trastorno mental puede afectar no solo a quien lo tiene padece, sino también a las personas que están a su alrededor.

Otro de los aciertos de la temporada es su estructura. Al igual que ocurría en la primera entrega, cada episodio tiene una personalidad bastante marcada y puede funcionar casi como una pequeña historia independiente.

Eso no significa que la segunda temporada consiga resolver absolutamente todas sus tramas. Con solo seis episodios de 30 minutos, algunas quedan algo apresuradas y habría sido interesante profundizar más en cosas como la trayectoria profesional de Maggie o en personajes secundarios como Will (Robert Gilbert). Pero la serie sabe perfectamente cuál es su verdadero centro: la relación entre Maggie y Eddie.

Los flashbacks del último episodio muestran cómo se conocieron y cómo han estado presentes la una para la otra durante años, cerrando una temporada que vuelve a utilizar el humor para hablar de la salud mental, pero que también entiende que mantener una amistad puede ser, en ocasiones, un trabajo mucho más complicado de lo que parece.

La tenéis en Movistar Plus.

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