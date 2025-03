Martin Scorsese selecciona sus películas favoritas ambientadas en Nueva York, y la lista está cargada de joyas imprescindibles

Para sorpresa de muchos, 'Daredevil: Born Again' está haciendo las cosas muy, pero que muy bien. Esto va mucho más allá de lo técnico y lo narrativo para también incluir lo estrictamente relacionado con una ambientación que ha recuperado la ciudad de Nueva York más sucia y cargada de claroscuros, tratada prácticamente como si de un personaje más de la aventura de Matt Murdock se tratase.

New York, New York

Por supuesto, y creo que no es necesario mencionarlo a estas alturas, el Universo Cinematográfico de Marvel no ha sido el descubridor de la Gran Manzana como escenario ideal para enmarcar una serie o un largometraje. La lista de grandes ejemplos en los que la ciudad que nunca duerme tiene un peso específico es casi interminable, así que vamos a dejar que un neoyorquino de pura cepa nos ilustre con sus piezas favoritas.

Este no es otro que Martin Scorsese, que ha curado una selección de películas que, en parte, se proyectarán en el ciclo especial 'Living, Breathing New York' que ha organizado el Roxy Cinema y que incluye 28 títulos que el maestro considera imprescindibles. De hecho, pocas personas mejores que él se me ocurren para moldear una selección como esta, ya que, tal y como ha explicado en un comunicado, su relación con la ciudad en términos cinematográficos está más que consolidada.

"Hay muchos 'cineastas de Nueva York'. Cada uno tiene su propia visión individual. He colaborado con la ciudad cuando hice 'Malas calles', 'Taxi Driver', 'Toro salvaje', 'El rey de la comedia', 'Uno de los nuestros' y 'El lobo de Wall Street'".

La lista, que puedes leer íntegramente a continuación, es exactamente lo que cabría esperar del bueno de Marty: un compendio de clásicos firmados por leyendas como George Cukor, Henry Hathaway, Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Sidney Lumet o Robert Wise que no dudan en coexistir junto a la nueva sangre de directores como Josh y Benny Safdie, que tienen nada menos que tres de sus trabajos en la lista. Todo ello con su sobredosis de cine negro y thrillers.

La lista de Marty

Creo que, si no hemos hecho pleno de visionados, tenemos deberes para unos cuantos días.

