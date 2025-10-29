Estrenos (29 de octubre). 72 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney plus, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Vísperas de Halloween y seguramente ya tendremos seleccionados algunas grandes películas y series de terror para estos días... pero la rueda del estreno no para y como cada miércoles tenemos un pequeño repaso a los estrenos. En esta ocasión, contamos con 72 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.
Índice de Contenidos (12)
Dime tu nombre
Una de las apuestas de terror patrio por parte de Amazon lo protagoniza Michelle Jenner que nos lleva a un pequeño pueblo en plena temporada de la recogida de fresa. En medio de las tensiones entre los habitantes y los jornaleros, surge un medio ancestral escondido en los cimientos del lugar.
- Estreno el viernes en Prime Video
El misterio de Cemetery Road
Serie de misterio protagonizada por una vecina de un barrio residencial de Oxford que se obsesiona con la desaparición de una niña y la explosión de una casa. Dispuesta a encontrarla contratará a una peculiar investigadora privada solo para encontrarse en medio de toda una conspiración.
- Estreno el miércoles en Apple TV
Todos los estrenos
Netflix
- 50/50 (sábado)
- Aileen. La reina de las asesinas en serie (jueves)
- Amigos imaginarios (jueves)
- Los dueños del juego (miércoles)
- El efecto Casa Blanca (viernes)
- En fuera de juego (miércoles)
- Gupi (viernes)
- El imperio de Ámsterdam (jueves)
- Juan Gabriel. Debo, puedo y quiero (miércoles)
- Mala influencer (viernes)
- Maldita suerte (miércoles)
- Navidad bajo las luces (sábado)
- Nuestra historia de navidad (sábado)
- ¿Quién mató a Bambi? (miércoles)
- Respira T2 (viernes)
- Rhythm + Flow Francia T4 (viernes)
- Solo se vive una vez (miércoles)
- Son of a Donkey (jueves)
- Sorpresa de navidad (sábado)
- Sorpresa de navidad. Vecinos inesperados (sábado)
- Sunset. La milla de oro T9 (miércoles)
- Todo lo que deseo para navidad (sábado)
Prime Video
- La coleccionista (miércoles)
- Cometierra (miércoles)
- Dime tu nombre (viernes)
- Hedda (miércoles)
HBO Max
(todas el sábado, salvo que se indique lo contrario)
- Country Doctor (miércoles)
- Loca Academia de Policía
- Loca Academia de Policía 2: su primera misión
- Loca Academia de Policía 3: De vuelta a la escuela
- Loca Academia de Policía 4: Los ciudadanos se defienden
- Loca Academia de Policía 5: Operación Miami Beach
- Loca Academia de Policía 6: Ciudad sitiada
- Loca Academia de Policía: Misión en Moscú
Disney+
- CoComelon Animal Time (sábado)
- Disney Twisted Wonderland (miércoles)
- The Holiday (sábado)
- La Momia (sábado)
- El regreso de la momia (sábado)
- La momia: La tumba del emperador dragón (sábado)
- Spidey y su superequipo T4 Parte 2 (viernes)
- Star Wars Visions T3 (miércoles)
- Vampirina: un insti de miedo (miércoles)
Movistar Plus+
- Billy el Niño T3 (viernes)
- Doc T2 (miércoles)
- El hombre más afortunado de América (jueves)
- Kung Fu Panda 4 (miércoles)
- The Monkey (viernes)
Filmin
(todas el viernes, salvo que se indique lo contrario)
- La acusación
- Apuntes para una película de atracos
- Los asesinatos de Mr. Shiny
- Así no se trata a una dama
- Caravana de mujeres
- Cazador a sueldo
- Cuando los amos duermen
- En la corriente
- La extraña prisión de Huntleigh
- Hammer: Héroes, leyendas y monstruos
- He soñado con olas
- La mercancía más preciosa
- Mother Lode: Duelo en las profundidades
- Murmullos en la ciudad
- No sé decir adiós
- Las novias de Drácula
- El pan nuestro de cada día
- Plunkett y Macleane
- La quimera (sábado)
- Shaman King Flowers
- Víctima
Apple TV+
- El misterio de Cemetery Road (miércoles)
SkyShowtime
- Mayor of Kingstown T4 (jueves)
- Ozzy: No Escape From Now (domingo)
Lo más de lo más de Espinof
Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.
Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.
Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
En Espinof | Las series más esperadas de 2025
En Espinof | Las películas más esperadas de 2025
Ver 0 comentarios