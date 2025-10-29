Estrenos (29 de octubre). 72 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney plus, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Vísperas de Halloween y seguramente ya tendremos seleccionados algunas grandes películas y series de terror para estos días... pero la rueda del estreno no para y como cada miércoles tenemos un pequeño repaso a los estrenos. En esta ocasión, contamos con 72 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

Dime tu nombre

Una de las apuestas de terror patrio por parte de Amazon lo protagoniza Michelle Jenner que nos lleva a un pequeño pueblo en plena temporada de la recogida de fresa. En medio de las tensiones entre los habitantes y los jornaleros, surge un medio ancestral escondido en los cimientos del lugar.

Estreno el viernes en Prime Video



El misterio de Cemetery Road

Serie de misterio protagonizada por una vecina de un barrio residencial de Oxford que se obsesiona con la desaparición de una niña y la explosión de una casa. Dispuesta a encontrarla contratará a una peculiar investigadora privada solo para encontrarse en medio de toda una conspiración.

Estreno el miércoles en Apple TV

Todos los estrenos

Netflix

50/50 (sábado)

Aileen. La reina de las asesinas en serie (jueves)

Amigos imaginarios (jueves)

Los dueños del juego (miércoles)

El efecto Casa Blanca (viernes)

En fuera de juego (miércoles)

Gupi (viernes)

El imperio de Ámsterdam (jueves)

Juan Gabriel. Debo, puedo y quiero (miércoles)

Mala influencer (viernes)

Maldita suerte (miércoles)

Navidad bajo las luces (sábado)

Nuestra historia de navidad (sábado)

¿Quién mató a Bambi? (miércoles)

Respira T2 (viernes)

Rhythm + Flow Francia T4 (viernes)

Solo se vive una vez (miércoles)

Son of a Donkey (jueves)

Sorpresa de navidad (sábado)

Sorpresa de navidad. Vecinos inesperados (sábado)

Sunset. La milla de oro T9 (miércoles)

Todo lo que deseo para navidad (sábado)

Prime Video

La coleccionista (miércoles)

Cometierra (miércoles)

Dime tu nombre (viernes)

Hedda (miércoles)

HBO Max

(todas el sábado, salvo que se indique lo contrario)

Country Doctor (miércoles)

Loca Academia de Policía

Loca Academia de Policía 2: su primera misión

Loca Academia de Policía 3: De vuelta a la escuela

Loca Academia de Policía 4: Los ciudadanos se defienden

Loca Academia de Policía 5: Operación Miami Beach

Loca Academia de Policía 6: Ciudad sitiada

Loca Academia de Policía: Misión en Moscú

Disney+

Movistar Plus+

Filmin

(todas el viernes, salvo que se indique lo contrario)

Apple TV+

El misterio de Cemetery Road (miércoles)

SkyShowtime

Mayor of Kingstown T4 (jueves)

Ozzy: No Escape From Now (domingo)

Lo más de lo más de Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.

Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025