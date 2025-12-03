Estrenos (3 de diciembre). 59 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Inauguramos el calendario de adviento de los estrenos con este primer miércoles de diciembre. En lo que ya las casas necesitan bastante más calefacción, no hay nada mejor que una sesión de sofá manta y ponerse a ver alguna cosa en casa. Como, por ejemplo, alguna de las 59 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

Los abandonados

Sin duda, uno de los wésterns más ambiciosos de este 2025 en cuanto a Netflix se refiere es la nueva serie de Kurt Sutter. Una saga de dos familias, encabezadas por fieras matriarcas (Gillian Anderson y Lena Headey), que se verán unidas por crímenes, secretos y amores malditos.

Estreno el jueves en Netflix

Terra Alta

Prácticamente por sorpresa, desde Movistar Plus+ han sacado del cajón la nueva adaptación de una obra de Javier Cercas, el autor de 'Anatomía de un instante'. Un thriller policíaco protagonizado por Miguel Bernardeau como un agente a cargo de la investigación de los patriarcas de la familia más poderosa de una comarca tarraconense.

Estreno el jueves en Movistar Plus+

Todos los estrenos

Netflix

Prime Video

Oh. What. Fun (miércoles)

Tal vez mañana (viernes)

HBO Max

La familia McMullen (viernes)

Hard Knocks: In Season with the NFC East (miércoles)

El rugir de las llamas (jueves)

Disney+

La agencia (jueves)

Bob's Burgers T16 (miércoles)

El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! (viernes)

Los Rose (miércoles)

Movistar Plus+

13 días, 13 noches (domingo)

El banco de Dave 2 (sábado)

Charles Thomas: Tiempo muerto (viernes)

Crónicas de guerra (miércoles)

Dulce navidad (sábado)

Héroes de Central Park (jueves)

Sicarios en el aire (viernes)

Terra Alta (jueves)

Tom Browne: un diseñador no convencional (sábado)

El último arrebato (miércoles)

Filmin

13 sentimientos

Banzo

The Bearded Mermaid

Ciuré

Hasta que vuelva Liat

Jeanne du Barry

Juego prohibido

El mago de Ciudad Esmeralda. El camino de baldosas amaraillas

The Mattachine Family

Mavka, la guardiana del bosque

El primer asesinato

Querido trópico

Quiero ser como Beckham

Working Class Goes to Hell

Yi Yi

Otros

Ha llegado la nieve a Fraggle Rock (viernes en Apple TV+)

The Iris Affair (sábado en SkyShowtime)

Lo más de lo más de Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.

Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025