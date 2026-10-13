‘El precio de la red’ tiene una frase que resume por qué Aaron Sorkin no debería haber dirigido la película

Aaron Sorkin finalmente se ha salido con la suya. Que no es precisamente hacer una secuela de ‘La red social’ (’The Social Network’) como acabar haciendo tanto una secuela de ‘The Newsroom’ como ese eterno fallido proyecto de una película sobre el 6 de enero que lleva años intentando hacer. Todo está concentrado en ‘El precio de la red’ (’The Social Reckoning’).

Lo que debería ser la película más comentable del momento, ya que estamos ante una discusión sobre el disruptor más indemne de las esferas sociales del siglo XXI, acaba siendo lo que más temíamos: una decepción. Era algo que muchos temíamos desde la misma decisión de Sorkin de dirigir él mismo su propio guión, algo que ha estas alturas ha dado más resultados pobres que aceptables, con ‘Molly’s Game’ de excepción cada vez más dudosa.

Era algo que se temía porque el Sorkin de autor total tiene una serie de problemas que los mejores cineastas con los que ha colaborado han sabido atajar. Su tendencia al idealismo y a la referencia cultural elevada para evitar discusiones demasiado técnicas pierden mucha grasa cuando un David Fincher afilaba las espinas más críticas de sus revisionismos o un Danny Boyle y un Rob Reiner conseguían subvertir su tendencia a la teatralidad.

Hay un guion perfectamente funcional en ‘El precio de la red’ que no tiene un director capaz de trasladarlo en imágenes o situaciones dramáticas con urgencia, o emplear las herramientas de montaje en el grado suficiente para que fluya. El Sorkin sin cortar son muchos soliloquios, referencias y conversaciones retomadas por el mero hecho de que le gustan como suenan leídas y enunciadas.

Una muestra también de lo complicado que es Sorkin como colaborador es tener al mismo director de fotografía de ‘La red social’ y no tener ni una escena de interiores iluminada adecuadamente o crear una imagen de verdadero interés. Hay una planicie deliberada a servir lo que ya tenía establecido en el papel, que implica a menudo mostrar lo mucho que sigue adorando los ideales que absorbió de Frank Capra.

‘El precio de la red’ y de tener a Sorkin desatado

Capra por supuesto entendía los contrastes que existen entre explorar lo político a nivel ciudadano y desde una figura que se adentra en lo institucional. Sorkin sólo captura el idealismo en espacios cerrados y elimina el enfoque del hombre común porque no sirve realmente a sus intereses. ‘The Newsroom’ fue especialmente notable en cómo exponía sus pecados en un revisionismo bastante tramposo y una difuminación de arquetipos para crear máquinas perfectas para detallar sus ideas.

‘El precio de la red’ continúa esa línea más que las interesantes ramificaciones en diferentes esferas que se señalaban en ‘La red social’. Al final, hay una frase en la propia secuela que detalla los problemas de Sorkin como director frente al Sorkin guionista, dicha por el personaje de Bill Burr (y que está ya presente en los tráilers, así que no es realmente un spoiler): es un guardia de tráfico en la salida del colegio con los brazos bajados mientras los coches están derrapando y atropellando todo.

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