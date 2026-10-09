Por qué 'El precio de la red' trata al espectador como alguien inteligente: "Sirve perfectamente para entender qué es lo que pasa en nuestro mundo a día de hoy"

Aunque puede que no todo el mundo se haya enterado, por fin ha llegado a cines 'El precio de la red', una de las películas de las que más se ha hablado en los últimos años por ser la secuela (o más bien la continuación) de una obra maestra como es 'La red social'. Si te acabas de enterar no es tu culpa, porque, como dice Alejandro G. Calvo en su nuevo vídeo, "lo peor que tiene es el título en castellano, porque 'The Social Reckoning' es un titulazo, pero 'El precio de la red' está mal".

Más periodismo

Para el crítico, la película de Aaron Sorkin "pasa a 'Ink' como el mejor ejemplo de cine y periodismo de este 2026", señalando que "sirve perfectamente para tratar de entender qué es lo que pasa en nuestro mundo a día de hoy, y es bastante terrorífico". Lo es, qué duda cabe. Y que gran parte del problema son las redes sociales es algo que no se le debería escapar a nadie.

El 43% de los adultos en Estados Unidos se informan a través de Facebook, que ha decidido conscientemente no hacer fact-checking de lo que publica. Y así, "por comparación, el Zuckerberg de 'El precio de la red' hace parecer una broma al Zuckerberg de 'La red social'. Este sí que es malo". Al fin y al cabo, en la primera parte era un pipiolo y "aquí el problema ya no es traicionar a un amigo, aquí el problema es desestabilizar el mundo", como señala Calvo.

Lo bueno de 'El precio de la red' es que no trata de aguar la información para que todo el mundo la entienda: "La película trata al espectador con inteligencia, como seres humanos adultos responsables". Para ello no se corta en su estilo: "Se construye un thriller periodístico, político, que es realmente vibrante y fascinante y nos ayuda a entender mucho mejor nuestro mundo".

Para ello, Sorkin, en sustitución de Fincher, se ha puesto manos a la obra para mostrar al verdadero líder de Meta: "Muestra cómo debe ser en realidad Zuckerberg, un tipo al que le ha dado igual el mundo en el que vivimos... solo le importa el engagement, aunque eso haga que todo sea muchísimo peor". Es probable que salgas de 'El precio de la red' queriendo borrar tu cuenta de Meta para siempre. Y, visto lo visto, no sería mala idea.

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