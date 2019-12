Los 11 mejores virales que el cine y las series nos han dejado en 2019

Estamos a punto de despedir 2019, un año que, además de grandes series y películas inolvidables, nos ha dejado un buen puñado de memes, virales y challenges salidos del cine y la televisión. Desde Baby Yoda a Sonic, pasando por un Robert de Niro rejuvenecido digitalmente o el bailón de Joaquin Phoenix. ¿Qué ha sido lo más compartido este año y con lo que más nos hemos reído? Pasen, pasen y vean:

"Birdbox Challenge"

Ni un tonto en 2019 sin tropezarse con todo por ir con los ojos tapados. Fue el primer viral del año, gracias a 'Birdbox' (titulada 'A ciegas' en España), la película de Netflix en la que Sandra Bullock tenía que salir huyendo con los ojos vendados y dos niños en brazos.

La cinta se estrenó el 14 de diciembre de 2018, y apenas bastaron dos semanas para que las redes se llenasen de vídeos de gente imitándola... y golpeándose con todo.

#LoMásTrinado El Bird Box Challenge se sale de control y Netflix pide que nadie haga este reto viral https://t.co/kNKixyAYXx pic.twitter.com/ajTIfcBfQz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 3, 2019

Ante el aluvión de vídeos, la propia plataforma se vio obligada a emitir un comunicado en el que decía: "No nos podemos creer que tengamos que advertir esto, pero no os hagáis daño con el Birdbox Challenge. No sabemos cómo ha empezado (...) pero no deberíais acabar en el hospital por culpa de unos memes".

Tras unas semanas en las que estos vídeos se multiplicaban por arte de magia, este challenge pasó a la historia junto con el Harlem Shake, el Mannequin o el Ice Bucket Challenge.

El baile en las escaleras de Joaquin Phoenix en 'Joker'

Si un baile se ha hecho mundialmente conocido este año, ese ha sido el del Joker (Joaquin Phoenix) en las escaleras cuando se dirigía al programa de Murray Franklin (Robert de Niro).

Días después del estreno de la película, las redes se llenaban de gente ataviada con traje rojo, chaleco amarillo y maquillaje de payaso moviéndose como el personaje de Phoenix y bajando un tramo de escaleras.

Un vecino sin saber estaba grabando el nacimiento de uno de los bailecitos más memorables del cine. El del #Joker en la escalera. pic.twitter.com/ylQx1UbeiB — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) November 15, 2019

Pero no cualquier tramo de escaleras. Las que sirvieron de escenario para la película de Todd Phillips están situadas en el distrito del Bronx, en Nueva York. Concretamente en el 1170 de Shakespeare Avenue.

La gente que vive en la zona ya está organizando protestas contra las hordas de turistas que van cada día a hacerse la fotito de marras, así que si tienes planeado un viaje a Nueva York, y bajar las escaleras como el Joker está entre tus planes, piénsatelo, que las colas para poder inmortalizarlo en Instagram pueden durar horas.

Hola Baby Yoda

Cuando creíamos que en el universo Star Wars no podía haber ninguna criatura más adorable que los porgs de 'Los últimos jedi', aparece Baby Yoda en el primer capítulo de 'The Mandalorian'.

Y se desata la locura en Internet con este bebé de 50 años, con ojos negros y saltones al que le encanta la sopa.

La serie de Disney se sitúa 5 años después del Episodio VI, por lo que no puede ser el Yoda que ya conocemos (que en la trilogía original contaba con 900 años de edad) pero si de este no sabíamos sus orígenes... ¿quiere decir que The Mandalorian nos explicará las raíces del veterano maestro jedi? ¿Tiene hijos? ¿Hay más cómo él?

La gran bronca de 'Historia de un matrimonio' con los subtítulos cambiados

La incómoda escena de 'Historia de un matrimonio' ('Marriage Story') donde Scarlett Johansson y Adam Driver discuten en el nuevo apartamento de él también ha dado lugar a un montón de memes. Sobre todo, a los que le cambian los subtítulos para que hablen de cualquier tema. En este caso, del ya mencionado Baby Yoda:

Un café olvidado en el plató de 'Juego de Tronos'

Incluso la mismísima Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) necesita cafeína para funcionar. Al menos eso pudimos ver en el minuto 17:40 del cuarto capítulo de la última temporada en el que, durante una cena en Invernalia, la Madre de Dragones tiene un vaso de Starbucks a su lado.

Parece que en el episodio de ayer de juego de tronos hacía tanto frio que Daenerys se pasó por starbucks a comprar un café.

Pero quién demonios revisa los episodios de esta serie antes de que se emitan??? pic.twitter.com/DXNZKzAesk — Pol Turrents (@polispol) May 6, 2019

A nadie le pasó desapercibido ese anacrónico detalle y, aunque HBO lo borrase con rapidez apenas 48 horas después de haber subido el episodio, la taza más famosa del año ya había dejado casi 200.000 menciones en redes y generado un impacto publicitario valorado en 2.300 millones según la compañía Hollywood Branded.

El fenómeno irlandés de Netflix

Hasta el último plano de la última secuencia con la última frase de 'El irlandés' ('The Irishman'), la última película de Martin Scorsese ha sido discutido hasta la saciedad en las últimas semanas.

I feel like Netflix added #TheIrishman on a Wednesday so I'd have to call in sick on a Thursday... pic.twitter.com/pErPDrbUPZ — Tufayel Ahmed (@tufayel) November 27, 2019

Pero si hablamos de memes, sin duda ganan los referentes a la excesiva duración de la película y los protagonizados por un Robert de Niro rejuvenecido de forma digital gracias a la tecnología 'de-aging', con un resultado muy bien conseguido para algunos, pero que es una aberración visual para otros. De Niro joven ocupa una buena parte de las tres horas de metraje de la película, que abarca cuatro décadas en las vidas de los personajes.

El "evidentemente" de Belén Cuesta en 'Paquita Salas'

“¿Soy una fashion victim? Evidentemente", se preguntaba (y se contestaba) el personaje de Magüi, a quien da vida Belén Cuesta, en 'Paquita Salas'.

Mi jefe: ¿Has vuelto a usar otra vez un vídeo de Paquita Salas para un tweet?



Yo: pic.twitter.com/1IPFTZBqVg — PureGaming (@PureGaming_ES) August 23, 2019

Y esa imagen, la de Magüi con el buzo rojo y el subtítulo de "evidentemente" nos ha servido este año para respondernos miles de preguntas en Twitter desde que se estrenase este verano la tercera temporada de la serie de Los Javis. Con permiso de Noemí Argüelles, interpretada por una descacharrante Yolanda Ramos, el meme de Magüi ha sido uno de los más comentados este año.

El hashtag #DontSpoilTheEndgame

La carta de los hermanos Russo que tuiteó Marvel pidiendo, por favor, que nadie hiciese spoilers de 'Vengadores: Endgame' en las redes, recorrió Twitter como la pólvora. Y todo vino porque, unos días antes del estreno el pasado abril, se filtró en Reddit un trozo del metraje bastante revelador...

Finalmente, este spoiler no afectó a la recaudación, y la peli no tardó en posicionarse como la más taquillera de la historia del cine.

Un nuevo atracador en 'La casa de papel'

Que Stephen King es fan de la serie de Álex Pina no es nada nuevo, pero su tuit tras el estreno de la tercera temporada de la serie en julio, en el que se postula como 'Boston' llevando la careta de Dalí, acumuló casi 2,5 millones de retuits y casi 16 millones de FAVs.

Remember MONEY HEIST, on Netflix? Cool, right? The guys sent me some swag. In Season 2, I'll be rooting for Boston...and for my masked accomplice, the Thing of Evil. pic.twitter.com/wbVaFGl7lv — Stephen King (@StephenKing) July 23, 2019

'La casa de papel', la serie no hablada en inglés más popular del planeta, no necesita a estas alturas ninguna carta de presentación, pero que uno de los escritores más importantes del mundo se declare fan, ha sido todo un logro.

El rediseño de Sonic para el film de acción real

El aluvión de críticas en las redes hacia el diseño del erizo azul que vimos en el primer tráiler de 'Sonic: La Película' demostró que no gustó a casi nadie.

Hasta tal punto que Jeff Fowler, el director, prometió en Twitter que Paramount y Sega empezarían a trabajar en un nuevo diseño del famoso erizo para, según sus palabras, "garantizar la fidelidad del personaje". Y dicho y hecho.

Poco después vimos un segundo tráiler ya con la forma definitiva del protagonista, mucho más similar al de la saga de videojuegos de los 90. El poder de la viralización en redes, dicen...

Y aquí está el nuevo diseño de SONIC. Los modeladores 3D han hecho todo lo posible dadas las fechas y el presupuesto. ¿OS GUSTA AHORA? ¿EH? ¿OS GUSTA? #SonicMovie pic.twitter.com/zQHlzEgtMx — Jorge Loser (@loserjorge) May 3, 2019

El jersey de Chris Evans en 'Puñales por la espalda'

El actor, que en 'Puñales por la espalda' ('Knives Out') hace de millonario heredero del anciano asesinado y, por lo tanto, uno de los sospechosos de su muerte, luce en una de las escenas un estilismo muy diferente al que nos tiene acostumbrados.

Vale, nos tiene acostumbrados a verlo como el Capitán América y que fuese vestido de superhéroe en esta peli sería rarísimo, pero lo curioso es que esta prenda se ha convertido tanto en objeto de burla en redes como en objeto de deseo para numerosas firmas.

The range that this has!!! pic.twitter.com/W3U5YMDAzJ — Knives Out (@KnivesOut) December 5, 2019

El caso es que la escena donde le vemos tomándose unas cervezas con un jersey calentito ha hecho que Evans sea el segundo actor del que más se hablado este año, según Twitter Data, solo por detrás de Tom Holland.