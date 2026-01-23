Ni 'Materialistas' ni 'Nouvelle Vague' ni 'Eddington': estas son las mejores películas de 2025 que han sido ignoradas en las nominaciones al Oscar

Las nominaciones a los Oscar ya están aquí y, como cada año, no solo celebran a las grandes triunfadoras de la temporada, sino que también han dejado al descubierto las mayores ausencias. La lista de candidaturas fue especialmente generosa con títulos como 'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson, 'Hamnet' de Chloé Zhao, 'Valor sentimental' de Joachim Trier o 'Los pecadores' de Ryan Coogler, que incluso hizo historia al convertirse en la película más nominada con 16 candidaturas.

Sin embargo, el mapa de los Oscar de 2026 vuelve a demostrar que el reconocimiento de la Academia no siempre va en paralelo con el consenso crítico, el impacto cultural o el riesgo creativo. De hecho, muchas de las películas más comentadas de 2025 se han quedado completamente fuera de la carrera, dejando una lista de olvidos como los siguientes.

Las grandes películas que se quedaron fuera

Uno de los olvidos más sonados es '28 años después', de Danny Boyle y Alex Garland, una secuela radical y visceral que fue celebrada por su lectura pospandémica y su audaz apuesta formal, incluida una fotografía revolucionaria. Tampoco hubo espacio para 'Confidencial (Black Bag)', el elegante thriller de espionaje de Steven Soderbergh; ni para 'Eddington', la inquietante sátira política de Ari Aster protagonizada por Joaquin Phoenix; ni tampoco para 'The Mastermind', otro nuevo golpe de Kelly Reichardt, de nuevo aclamado en Cannes e ignorado por la Academia.

Además, la animación y el espectáculo tampoco corrieron mejor suerte. 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita', un fenómeno global con 779 millones de dólares en taquilla, fue apartada de la carrera a mejor película animada; mientras que 'Misión imposible: Sentencia final' no obtuvo ni siquiera una nominación técnica pese a su impresionante despliegue sonoro y físico. Y algo similar ocurrió con 'Warfare', el thriller bélico en tiempo real de Alex Garland, que pasó desapercibido.

En el terreno del cine comercial con ambición autoral, también sorprende la ausencia de 'Materialistas', la nueva película de Celine Song después de 'Vidas pasadas', que fue un raro éxito independiente de más de 100 millones de dólares, así como la de 'Puñales por la espalda: De entre los muertos', tercera entrega de la saga de Rian Johnson.

Por otro lado, los festivales tampoco lograron imponerse. 'Nouvelle Vague' de Richard Linklater, un homenaje en blanco y negro a los orígenes de Godard, llegó a Cannes como una clara candidata, pero se quedó fuera. Y lo mismo ocurrió con 'Una casa llena de dinamita' de Kathryn Bigelow, que perdió fuerza durante la temporada, y con 'Nuremberg', el thriller histórico de James Vanderbilt que triunfó en los BAFTA y destacó por la interpretación de Russell Crowe.

También, entre las ausencias más dolorosas está 'The History of Sound', el delicado drama romántico de Oliver Hermanus protagonizado por Paul Mescal y Josh O’Connor, eclipsado por el éxito de 'Hamnet'; y 'Sorry, Baby', la aclamada ópera prima de Eva Victor.

En conjunto, esta lista de olvidos confirma que los Oscar siguen siendo un reflejo parcial del cine contemporáneo. Muchas de las películas que mejor capturaron el espíritu, las contradicciones y los riesgos de 2025 se han quedado fuera, pero no del recuerdo de quienes las vieron como algo más que simples candidatas a un premio.

En Espinof | 'Wicked 2' ha fracasado estrepitosamente en los Óscar. Consigue cero nominaciones frente a las diez de su primera parte y deja el camino libre a 'Las guerreras K-Pop'

En Espinof | Nadie esperaba que 'Kimetsu no Yaiba' se quedase fuera de los Oscars. Pero da igual, el premio está dado desde hace meses