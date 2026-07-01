Estrenos (1 de julio). 64 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Y sin comerlo ni beberlo acaba de llegar julio y si no estábamos todavía en modo vacaciones, ahora sí. Al menos algunos afortunados que pueden escapar de los calores (si eso es posible). Pero estemos trabajando, estemos vacacionando, la verdad es que el streaming nos persigue y los estrenos no paran.

De hecho, tenemos desde hoy más de 64 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+. Veamos.

Elle

Creada por Laura Kittrell | Reparto: Lexi Minetree, June Diane Raphael y Tom Everett Scott

Precuela de 'Una rubia muy legal' en la que veremos el cambio de vida de Elle cuando se ve obligada a mudarse de la soleada california a Seattle. Allí deberá adaptarse a un nuevo ecosistema donde lidiará con relaciones complicadas, amoríos y demás.

Estreno el miércoles 1 en Prime Video (8 episodios)

Olivia

Creada por David Troncoso y Flipy | Reparto: Pablo Chiapella, Maria Schwinning, Nancho Novo, etc.

Comedia familiar sobre un hombre que se ve obligado a reinventarse tras un giro inesperado. Se tendrá que refugiar junto con su hija en el olivar de su padre, con el que lleva 30 años sin hablarse. Este reencuentro forzoso abrirá viejas heridas, pero también nuevas oportunidades.

Estreno el miércoles en Disney+ (6 episodios)

Todos los estrenos

Netflix

The Blackening (miércoles)

A contrarreloj (miércoles)

Los amos de Dogtown (miércoles)

El arte de la guerra 2. La traición (miércoles)

El arte de la guerra 3. La venganza (miércoles)

Chainsmoker cat (jueves)

Destellos del mañana (domingo)

Enola Holmes 3 (miércoles)

Espíritus del inframundo (sábado)

Final Fantasy: La fuerza interior (miércoles)

Fanático (miércoles)

Héroes (miércoles)

El hombre vapor (jueves)

Joe el guarro 2 ¡Vaya pringado! (miércoles)

Límite vertical (miércoles)

El luchador (miércoles)

Mil Uno (miércoles)

NinjaGo El renacer de los dragones T4 (jueves)

Los pecadores (sábado)

El peor vecino imaginable (miércoles)

Los productores (miércoles)

¿Quién es quién? (domingo)

Resident Alien T3 (miércoles)

Super Subbu (jueves)

La supervivencia de una chica con curvas T3 (miércoles)

La trama del asesino (miércoles)

Verano del 36 (miércoles)

Disney+

HBO Max

Movistar Plus

Águilas de El Cairo (viernes)

La buena estrella (jueves)

Este cuerpo mío (sábado)

La extraordinaria vida de Eleanor (miércoles)

El médico II (viernes)

Memoria de un asesino (jueves)

Moss & Freud. El artista y la modelo (domingo)

Traiciones históricas (domingo)

Filmin

Águilas de El Cairo (viernes)

La Argentina, lejos de las palabras (viernes)

Emergency Exit (viernes)

Enzo (viernes)

El gato Fritz (viernes)

Ghost Dog, el camino del samurai (miércoles)

El guardián de acero (viernes)

Jone, a veces (viernes)

Manhunt (miércoles)

Marinette (viernes)

MegaDoc (viernes)

El otro Sr. Klein (miércoles)

Vendo a los muertos

Yatasto (miércoles)

Otros

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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