Estrenos (22 de octubre). 47 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV+ y SkyShowtime

Miércoles. Como cada año por estas fechas se reaviva el debate sobre el cambio de hora mientras los árboles van perdiendo sus hojas y van pasando del verde a tonos anaranjados y pardos. Pero donde no se caen las hojas es en el streaming, que tiene programación y estrenos para rato. Como cada semana, vamos a destacar las 47 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, HBO Max y Disney+.

Entrepreneurs

El dueto conocido como Pantomima Full se mete en el mundillo de los negocios a través de la historia de Gonzalo, quien recibe un ultimátum por parte de su padre: o su próximo negocio funciona o corta el grifo. En esto se topará con un gurú de los negocios, con quien se asocia para montar un coworking para emprendedores.

Estreno el jueves en Disney+

Lazarus

Serie que promete ser una nueva obsesión de la mano de uno de los autores de thrillers más de moda en estos tiempos. La miniserie sigue a un forense que se pone a investigar casos sin resolver tras la muerte de su padre.

Estreno el miércoles en Prime Video

El monstruo de Florencia

True Crime que nos lleva al caso que paralizó Italia examinado desde la óptica de uno de los especialistas en el submundo criminal del país mediterráneo como es Stefano Sollima. Cuatro episodios sobre el primer asesino en serie del país y los ocho asesinatos dobles que cometió.

Estreno el miércoles en Netflix

Todos los estrenos

Netflix

Baby Bandito T2 (miércoles)

Una casa llena de dinamita (viernes)

El elixir de la inmortalidad (jueves)

Guerra al hampa. Filadelfia contra la mafia (miércoles)

El libro de Clarence (jueves)

El monstruo de Florencia (miércoles)

Nadie quiere esto T2 (jueves)

La trampa (sábado)

Prime Video

Eden (viernes)

Lazarus (miércoles)

HBO Max

Armed Only Qith A Camera: The Life and Death of Brent Renaud (miércoles)

Matria (viernes)

Pequeños desastres (jueves)

Weapons (viernes)

Disney+

Entrepreneurs (jueves)

Las Kardashians T7 (jueves)

LEGO Disney Frozen: La misión de los frailecillos (viernes)

Movistar Plus+

La acompañante (viernes)

Bkörk: Cornucopia (sábado)

Diplodocus (miércoles)

Mix - Tape (sábado)

Modigliani, tres días en Montparnasse (jueves)

Riddle of Fire (sábado)

Ucrania: Resistencia y esperanza (jueves)

Una vida en secreto (domingo)

Filmin

2.5 Seducción Dimensional

Calles salvajes

Compañeros de armas y puñetazos

Cuatro madres

Los demoledores

Diecinueve

En guardia

Estación Unión

Friday Foster

Halcones de mar

Hollywood Boulevard

Lassiter

Marlee Matlin: Ya no estoy sola

Matria

Mil millones

El niño y el unicornio

El otro lado de la medianoche

El perro de Baskerville

Samurái 2

Samurái 3

También somos seres humanos

Otros

La cita (sábado en SkyShowtime)

Stiller y Meara: Nada está perdido (viernes en Apple TV+)

