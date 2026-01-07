Estrenos (7 de enero). 29 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Filmin, Movistar Plus+ y Apple TV

Resaca de Reyes y seguramente muchos estaremos disfrutando de nuestros flamantes presentes dejados por sus majestades. Pero volvemos al lío de estrenos y esta semana tenemos nada menos que 29 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max y Disney+. Vayamos a ello.

Él y ella

Miniserie de misterio protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal como las dos caras de la misma investigación en lo que una periodista investiga un asesinato en su ciudad natal, lo que le lleva a un cara cara con un detective sospechoso.

Estreno el jueves en Netflix.

Todos los estrenos

Netflix

Cazafantasmas: Imperio helado (domingo)

Depeche Mode: M (viernes)

Él y ella (jueves)

Fabrizio Corona: Yo soy la noticia (viernes)

Gente que conocemos en vacaciones (viernes)

Love is Blind: Alemania T2 (jueves)

Machos alfa T4 (viernes)

Marcello Hernández. American Boy (miércoles)

Sin cerrojos. Un experimento carcelario T2 (miércoles)

Prime Video

Almas marcadas (sábado)

El infiltrado T2 (domingo)

Pelayo: Más allá del límite (viernes)

HBO Max

Disney+

Bruce Springsteen: Nebraska Live (miércoles)

Colegio Abbott T5 (miércoles)

Mil golpes T2 (viernes)

Tron: Ares (miércoles)

Vuelven los magos de Waverly Place T2 Parte 2 (miércoles)

Movistar Plus+

Back to Black (jueves)

Baja por paternidad (domingo)

Icefall (miércoles)

Un juego de tres (The Threesome) (viernes)

Legítima defensa (jueves)

Mads (sábado)

Filmin

2000 metros hasta Andriivka

Amar bajo las espinas (Cactus Pear)

Cosas pequeñas como esta

La hija (The Daughter)

I Don't Love You Anymore

Apple TV+

Teherán T3 (viernes)

