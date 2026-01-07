HOY SE HABLA DE
Estrenos (7 de enero). 29 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Filmin, Movistar Plus+ y Apple TV

Estrenos (7 de enero). 29 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Filmin, Movistar Plus+ y Apple TV

Semana fantástica de regresos con 'The Pitt', 'Colegio Abbott' y 'El infiltrado'

Pitt 2 Patrick Bell
Resaca de Reyes y seguramente muchos estaremos disfrutando de nuestros flamantes presentes dejados por sus majestades. Pero volvemos al lío de estrenos y esta semana tenemos nada menos que 29 series, películas y documentales nuevos en NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max y Disney+. Vayamos a ello.

Él y ella

Miniserie de misterio protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal como las dos caras de la misma investigación en lo que una periodista investiga un asesinato en su ciudad natal, lo que le lleva a un cara cara con un detective sospechoso.

Estreno el jueves en Netflix.

Todos los estrenos

Netflix

  • Cazafantasmas: Imperio helado (domingo)
  • Depeche Mode: M (viernes)
  • Él y ella (jueves)
  • Fabrizio Corona: Yo soy la noticia (viernes)
  • Gente que conocemos en vacaciones (viernes)
  • Love is Blind: Alemania T2 (jueves)
  • Machos alfa T4 (viernes)
  • Marcello Hernández. American Boy (miércoles)
  • Sin cerrojos. Un experimento carcelario T2 (miércoles)

Prime Video

  • Almas marcadas (sábado)
  • El infiltrado T2 (domingo)
  • Pelayo: Más allá del límite (viernes)

HBO Max

Disney+

  • Bruce Springsteen: Nebraska Live (miércoles)
  • Colegio Abbott T5 (miércoles)
  • Mil golpes T2 (viernes)
  • Tron: Ares (miércoles)
  • Vuelven los magos de Waverly Place T2 Parte 2 (miércoles)

Movistar Plus+

  • Back to Black (jueves)
  • Baja por paternidad (domingo)
  • Icefall (miércoles)
  • Un juego de tres (The Threesome) (viernes)
  • Legítima defensa (jueves)
  • Mads (sábado)

Filmin

  • 2000 metros hasta Andriivka
  • Amar bajo las espinas (Cactus Pear)
  • Cosas pequeñas como esta
  • La hija (The Daughter)
  • I Don't Love You Anymore

Apple TV+

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

