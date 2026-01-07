Estrenos (7 de enero). 29 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Filmin, Movistar Plus+ y Apple TV

Resaca de Reyes y seguramente muchos estaremos disfrutando de nuestros flamantes presentes dejados por sus majestades. Pero volvemos al lío de estrenos y esta semana tenemos nada menos que 29 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max y Disney+. Vayamos a ello.
Él y ella
Miniserie de misterio protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal como las dos caras de la misma investigación en lo que una periodista investiga un asesinato en su ciudad natal, lo que le lleva a un cara cara con un detective sospechoso.
Estreno el jueves en Netflix.
Todos los estrenos
Netflix
- Cazafantasmas: Imperio helado (domingo)
- Depeche Mode: M (viernes)
- Él y ella (jueves)
- Fabrizio Corona: Yo soy la noticia (viernes)
- Gente que conocemos en vacaciones (viernes)
- Love is Blind: Alemania T2 (jueves)
- Machos alfa T4 (viernes)
- Marcello Hernández. American Boy (miércoles)
- Sin cerrojos. Un experimento carcelario T2 (miércoles)
Prime Video
- Almas marcadas (sábado)
- El infiltrado T2 (domingo)
- Pelayo: Más allá del límite (viernes)
HBO Max
- How To Have Sex (jueves)
- The Pitt T2 (viernes)
Disney+
- Bruce Springsteen: Nebraska Live (miércoles)
- Colegio Abbott T5 (miércoles)
- Mil golpes T2 (viernes)
- Tron: Ares (miércoles)
- Vuelven los magos de Waverly Place T2 Parte 2 (miércoles)
Movistar Plus+
- Back to Black (jueves)
- Baja por paternidad (domingo)
- Icefall (miércoles)
- Un juego de tres (The Threesome) (viernes)
- Legítima defensa (jueves)
- Mads (sábado)
Filmin
- 2000 metros hasta Andriivka
- Amar bajo las espinas (Cactus Pear)
- Cosas pequeñas como esta
- La hija (The Daughter)
- I Don't Love You Anymore
Apple TV+
- Teherán T3 (viernes)
