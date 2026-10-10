Antes de ser Superman, Henry Cavill fue un semidiós en esta infravalorada película épica. Solo te quedan unos días para verla en Netflix

Por algún motivo que desconozco, existen largometrajes que, pese a dejarte plenamente satisfecho y hacerte perder amistades tras dar la tabarra recomendándolos hasta que, por hartazgo, terminan viéndolos —o no—, no vuelves a repetir. Justo hoy, echando un vistazo a las producciones que abandonarán los catálogos de plataformas próximamente, he recordado uno de ellos.

Pospéplum para todos

Este no es otro que 'Immortals', la épica mitológica dirigida por Tarsem Singh que en un ya lejano 2011 nos llevó a la antigua Grecia para narrar la historia de Teseo, el campesino destinado a acabar con el infame Hiperión bajo las órdenes de Zeus. Un cóctel de aventuras y acción en clave pospéplum que se las apañó para cosechar 226 millones de dólares en todo el mundo sobre un muy bien aprovechado presupuesto estimado en 75 millones.

El de 'Immortals' fue uno de esos peculiares casos en los que la "electricidad en el ambiente" que, en ocasiones, reina en Hollywood, impulsó a la Meca del cine a obsesionarse con un tema en concreto y a desarrollar varios proyectos mellizos. Entre 2010 y 2012, este fenómeno se tradujo, año a año, en 'Furia de titanes', el título que nos ocupa, y la secuela del filme de Louis Leterrier, estrenada bajo el título de 'Ira de titanes'.

Sin duda, el de Singh fue el mejor parado de los tres en términos artísticos y narrativos, algo totalmente comprensible si tenemos en cuenta el talento del cineasta indio a la hora de crear mundos fascinantes en términos visuales; algo que ya pudimos comprobar en rarezas como 'La celda' —protagonizada por Jennifer López— y, especialmente, en una 'The Fall: El sueño de Alexandria' que continúa siendo un auténtico deleite para los sentidos.

A la buena mano del realizador, que se saca de la manga unas cuantas set pieces en absoluto desdeñables, es de rigor destacar el trabajo de un Henry Cavill que, en su segundo papel protagonista tras la insulsa 'La masacre de Town Creek' de Joel Schumacher, se entregó a la causa en mente y, especialmente, en cuerpo —la definición de su musculatura en esta cinta es algo increíble—, para ponerse en la piel de Teseo antes de ganar la barbaridad de masa muscular requerida para interpretar a Superman.

Si quieres disfrutar de 110 minutos de mitología para propios y extraños y acompañar a Cavill, Mickey Rourke, Freida Pinto, Luke Evans, John Hurt y Stephen Dorff —entre otros—, tienes hasta el día 15 de octubre, día en que 'Immortals' se eliminará del catálogo de Netflix.

En Espinof | 55 años antes de estrenarse 'La Odisea' de Christopher Nolan, este clásico de la historia del cine mostró el otro lado del mismo relato

En Espinof | 11 películas muy populares que fueron buenas gracias a sus errores históricos







